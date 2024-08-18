Ciao, Венеция, встречай нас

Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Моя Венеция - это яркое полотно впечатлений, где переплетаются необычные легенды, великолепие архитектуры и вкусы местных деликатесов.

Вместе мы свернём с проторенных маршрутов, чтобы узнать о суевериях венецианцев, увидеть «церковь-шкатулку» и
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пройти по местам, где жили куртизанки. Разгадаем секреты Венецианского карнавала, а ещё посетим местный рынок.

Прогулка начнётся с площади Святого Марка, а затем вы увидите базилику, Дворец дожей, мост Риальто и многое другое. На рынке Риальто попробуем чикетти и минеральное просекко, а также узнаем о венецианской кухне

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный формат
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
  • 🎭 Секреты Венецианского карнавала
  • 📸 Шикарные фото на фоне Гранд-канала
    • Ciao, Венеция, встречай нас
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Святого Марка
  • Базилика Святого Марка
  • Дворец дожей
  • Мост Риальто
  • Собор Святого Иоанна и Павла
  • Церковь-шкатулка
  • Башня-ракушка
  • Райский мост

    • Описание экскурсии

    Это обзорная прогулка-знакомство с городом, его историей, достопримечательностями и легендами. Я выбрала лёгкий формат, чтобы экскурсия прошла с максимальным удовольствием, с паузами и остановками для наслаждения видами и местными закусками — чикетти и, конечно же, вином.

    Великолепная Венеция

    Прогулку по городу начнём с площади Святого Марка. Затем перед вами предстанут сердце и душа Венеции — базилика, часовая башня, Дворец дожей, колокольня и мост Риальто. Но знакомство с красотой города с более чем полуторатысячной историей этим не ограничится — вы увидите собор Святого Иоанна и Павла — шедевр готической архитектуры, «башню-ракушку», где замысловато переплетаются по спирали окна-арки, церковь-шкатулку, «райский» мост и не только. Удивитесь легендам про город и достопримечательности и узнаете занимательные факты — про гондолы, знаменитый Венецианский карнавал и маски, муранское стекло, куртизанок и Казанову в Венеции.

    Восторг гурмана

    Следующий пункт — это рынок Риальто, рай для гурманов и центр оживлённого района, секретное место с лучшими чикетти (местными закусками) и минеральным просекко. Здесь мы сделаем шикарные фото с элегантным коктейлем «Спритц» с террасы с видом на Гранд-канал, а также по желанию попробуем такие местные деликатесы как артишоки, фиш-крем бакала, сардины в маринаде саор, сэндвичи с крабом и лобстером. Поговорим про уникальную венецианскую кухню от эпохи аристократов начала Венецианской республики и до наших дней, при желании продегустируем местное вино и венецианские закуски-чикетти.

    Организационные детали

    • Посещение бакари (местных баров), кафе и заказ напитков и чикетти по вашему желанию. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По месту вашего проживания
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Ольга
    18 авг 2024
    Спасибо огромное Юлии за прекрасное знакомство с чудесной Венецией! Почти три часа экскурсии пролетели незаметно и очень познавательно для нашей семьи (двух взрослых и двух подростков 13 и 15 лет) в прогулке по этому неповторимому городу!
    Екатерина
    4 авг 2024
    Посетили экскурсию с Юлией, мы с мужем остались под большим впечатлением! Для начала мы ехали с другого города и Юлия любезно нас встретила, где нам было удобно, и оттуда началась экскурсия. Очень много мест было просмотрено, не только туристических. Рекомендуем всем данную экскурсию. Все в спокойном режиме без спешки, просто супер!
    Посетили экскурсию с Юлией, мы с мужем остались под большим впечатлением! Для начала мы ехали сПосетили экскурсию с Юлией, мы с мужем остались под большим впечатлением! Для начала мы ехали сПосетили экскурсию с Юлией, мы с мужем остались под большим впечатлением! Для начала мы ехали сПосетили экскурсию с Юлией, мы с мужем остались под большим впечатлением! Для начала мы ехали с
    Д
    30 июл 2024
    Юлия - замечательный гид, великолепная и любящая свою работу. И что самое важное, она делает все понятным и показывает в положительном свете! Мы приехали в Венецию всего на несколько часов,
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    и Юлия помогла нам увидеть и узнать как можно больше. Без неё мы бы никогда не увидели город в его истинном свете и не влюбились бы в него так, как влюбились! Всем, кто сомневается и раздумывает, скажу одно: с Юлией нет места сомнениям – она потрясающий гид!

    Входит в следующие категории Венеции

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