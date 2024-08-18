Моя Венеция - это яркое полотно впечатлений, где переплетаются необычные легенды, великолепие архитектуры и вкусы местных деликатесов.Вместе мы свернём с проторенных маршрутов, чтобы узнать о суевериях венецианцев, увидеть «церковь-шкатулку» и

пройти по местам, где жили куртизанки. Разгадаем секреты Венецианского карнавала, а ещё посетим местный рынок. Прогулка начнётся с площади Святого Марка, а затем вы увидите базилику, Дворец дожей, мост Риальто и многое другое. На рынке Риальто попробуем чикетти и минеральное просекко, а также узнаем о венецианской кухне

Описание экскурсии

Это обзорная прогулка-знакомство с городом, его историей, достопримечательностями и легендами. Я выбрала лёгкий формат, чтобы экскурсия прошла с максимальным удовольствием, с паузами и остановками для наслаждения видами и местными закусками — чикетти и, конечно же, вином.

Великолепная Венеция

Прогулку по городу начнём с площади Святого Марка. Затем перед вами предстанут сердце и душа Венеции — базилика, часовая башня, Дворец дожей, колокольня и мост Риальто. Но знакомство с красотой города с более чем полуторатысячной историей этим не ограничится — вы увидите собор Святого Иоанна и Павла — шедевр готической архитектуры, «башню-ракушку», где замысловато переплетаются по спирали окна-арки, церковь-шкатулку, «райский» мост и не только. Удивитесь легендам про город и достопримечательности и узнаете занимательные факты — про гондолы, знаменитый Венецианский карнавал и маски, муранское стекло, куртизанок и Казанову в Венеции.

Восторг гурмана

Следующий пункт — это рынок Риальто, рай для гурманов и центр оживлённого района, секретное место с лучшими чикетти (местными закусками) и минеральным просекко. Здесь мы сделаем шикарные фото с элегантным коктейлем «Спритц» с террасы с видом на Гранд-канал, а также по желанию попробуем такие местные деликатесы как артишоки, фиш-крем бакала, сардины в маринаде саор, сэндвичи с крабом и лобстером. Поговорим про уникальную венецианскую кухню от эпохи аристократов начала Венецианской республики и до наших дней, при желании продегустируем местное вино и венецианские закуски-чикетти.

Организационные детали