Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Моя Венеция - это яркое полотно впечатлений, где переплетаются необычные легенды, великолепие архитектуры и вкусы местных деликатесов.
Вместе мы свернём с проторенных маршрутов, чтобы узнать о суевериях венецианцев, увидеть «церковь-шкатулку» и читать дальше
пройти по местам, где жили куртизанки. Разгадаем секреты Венецианского карнавала, а ещё посетим местный рынок.
Прогулка начнётся с площади Святого Марка, а затем вы увидите базилику, Дворец дожей, мост Риальто и многое другое. На рынке Риальто попробуем чикетти и минеральное просекко, а также узнаем о венецианской кухне
Это обзорная прогулка-знакомство с городом, его историей, достопримечательностями и легендами. Я выбрала лёгкий формат, чтобы экскурсия прошла с максимальным удовольствием, с паузами и остановками для наслаждения видами и местными закусками — чикетти и, конечно же, вином.
Великолепная Венеция
Прогулку по городу начнём с площади Святого Марка. Затем перед вами предстанут сердце и душа Венеции — базилика, часовая башня, Дворец дожей, колокольня и мост Риальто. Но знакомство с красотой города с более чем полуторатысячной историей этим не ограничится — вы увидите собор Святого Иоанна и Павла — шедевр готической архитектуры, «башню-ракушку», где замысловато переплетаются по спирали окна-арки, церковь-шкатулку, «райский» мост и не только. Удивитесь легендам про город и достопримечательности и узнаете занимательные факты — про гондолы, знаменитый Венецианский карнавал и маски, муранское стекло, куртизанок и Казанову в Венеции.
Восторг гурмана
Следующий пункт — это рынок Риальто, рай для гурманов и центр оживлённого района, секретное место с лучшими чикетти (местными закусками) и минеральным просекко. Здесь мы сделаем шикарные фото с элегантным коктейлем «Спритц» с террасы с видом на Гранд-канал, а также по желанию попробуем такие местные деликатесы как артишоки, фиш-крем бакала, сардины в маринаде саор, сэндвичи с крабом и лобстером. Поговорим про уникальную венецианскую кухню от эпохи аристократов начала Венецианской республики и до наших дней, при желании продегустируем местное вино и венецианские закуски-чикетти.
Организационные детали
Посещение бакари (местных баров), кафе и заказ напитков и чикетти по вашему желанию. Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Венеции уже восьмой год и являюсь официальным туристическим сопровождающим с лицензией на работу. В 2020 году закончила магистратуру в Государственном университете г. Падуя по специальности «Теоретическая лингвистика», говорю на русском, английском и итальянском. Не первый год работаю с англоговорящими группами. Я очень люблю свой город и надеюсь передать вам частичку моего восхищения Венецией:) Увидимся!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
18 авг 2024
Спасибо огромное Юлии за прекрасное знакомство с чудесной Венецией! Почти три часа экскурсии пролетели незаметно и очень познавательно для нашей семьи (двух взрослых и двух подростков 13 и 15 лет) в прогулке по этому неповторимому городу!
Екатерина
4 авг 2024
Посетили экскурсию с Юлией, мы с мужем остались под большим впечатлением! Для начала мы ехали с другого города и Юлия любезно нас встретила, где нам было удобно, и оттуда началась экскурсия. Очень много мест было просмотрено, не только туристических. Рекомендуем всем данную экскурсию. Все в спокойном режиме без спешки, просто супер!
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Даниэль
30 июл 2024
Юлия - замечательный гид, великолепная и любящая свою работу. И что самое важное, она делает все понятным и показывает в положительном свете! Мы приехали в Венецию всего на несколько часов, читать дальше
и Юлия помогла нам увидеть и узнать как можно больше. Без неё мы бы никогда не увидели город в его истинном свете и не влюбились бы в него так, как влюбились! Всем, кто сомневается и раздумывает, скажу одно: с Юлией нет места сомнениям – она потрясающий гид!