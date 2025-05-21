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Собор Фрари — драгоценная шкатулка

Собор, где каждый алтарь — жемчужина, потому что он хранит в себе богатейшую коллекцию произведений живописи и скульптуры лучших венецианских творцов периода готики, Ренессанса и классицизма — Джованни Беллини, Тициана, Антонио Кановы, Алессандро Виттория, фамильной артели Виварини и флорентийца Донателло. Здесь же монументальные захоронения дожей, кондотьеров, кардиналов.

А главное сокровище собора Фрари — это, конечно же, семиметровая ослепительная «Ассунта» Тициана в алтаре собора. Именно с «Ассунты» началась слава Тициана как художника, и он завещал похоронить себя здесь. Во Фрари находится мемориал Тициана. Но не только живопись — здесь много занятного и интересного. Чего стоят, например, скульптурные мавры в драных на коленках трико (стиль барокко умел эпатировать публику). Или тайный колокольчик, который так ни разу и не позвонил. Или прелестный черный гроб, как в фильме «Вий», «повисший» между небом и землей.

Скуола Сан-Рокко

Посмотрев Фрари, нам стоит заглянуть и в прекрасный музей, подлинный XVI век — Скуола Сан-Рокко. Это в двух шагах от Фрари. Музей небольшой, камерный, но поражающий глаз роскошью золотых потолков, полихромных мраморных полов и собранием картин по сюжетам Ветхого и Нового Заветов. Их автор — прославленный художник Венеции эпохи позднего Возрождения Якопо Тинторетто. Выполняя заказ, полученный им от архибратства Сан Рокко, Тинторетто полжизни посвятил работе над этим циклом.

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