Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов

Собор Фрари

Собор Фрари или как он полностью называется Базилика Святой Марии во Славе францисканцев — не просто храм, а настоящий шедевр.

Не в смысле архитектуры.

По своей тектонике он как раз предельно прост и аскетичен. Ничего лишнего.

В духе францисканского строительства — это ведь орден нищенствующей церкви, призывавший к опрощению и мирскому минимализму.

Скуолу Сан Рокко — прекрасный музей, подлинный XVI век.
Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов
Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов
Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов
Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов
Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов
Собор Фрари и Скуола Сан Рокко - сокровища обители аскетов

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Фрари
  • Скуола Сан-Рокко

Что вас ожидает:

Собор Фрари — драгоценная шкатулка

Собор, где каждый алтарь — жемчужина, потому что он хранит в себе богатейшую коллекцию произведений живописи и скульптуры лучших венецианских творцов периода готики, Ренессанса и классицизма — Джованни Беллини, Тициана, Антонио Кановы, Алессандро Виттория, фамильной артели Виварини и флорентийца Донателло. Здесь же монументальные захоронения дожей, кондотьеров, кардиналов.
А главное сокровище собора Фрари — это, конечно же, семиметровая ослепительная «Ассунта» Тициана в алтаре собора. Именно с «Ассунты» началась слава Тициана как художника, и он завещал похоронить себя здесь. Во Фрари находится мемориал Тициана. Но не только живопись — здесь много занятного и интересного. Чего стоят, например, скульптурные мавры в драных на коленках трико (стиль барокко умел эпатировать публику). Или тайный колокольчик, который так ни разу и не позвонил. Или прелестный черный гроб, как в фильме «Вий», «повисший» между небом и землей.

Скуола Сан-Рокко

Посмотрев Фрари, нам стоит заглянуть и в прекрасный музей, подлинный XVI век — Скуола Сан-Рокко. Это в двух шагах от Фрари. Музей небольшой, камерный, но поражающий глаз роскошью золотых потолков, полихромных мраморных полов и собранием картин по сюжетам Ветхого и Нового Заветов. Их автор — прославленный художник Венеции эпохи позднего Возрождения Якопо Тинторетто. Выполняя заказ, полученный им от архибратства Сан Рокко, Тинторетто полжизни посвятил работе над этим циклом.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет во Фрари — 3 евро
  • Билет в Скуолу Сан Рокко — 10 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
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