Скуола Сан-Рокко – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Скуола Сан-Рокко» в Венеции на русском языке, цены от €45, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Первое знакомство с Венецией
Пешая
скидка
5%
34 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Венецией: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по ее знаменитым улицам и площадям. Узнайте историю города и полюбуйтесь его главными достопримечательностями
Начало: На площади Рома
Завтра в 09:30
3 окт в 09:30
225214 за всё до 4 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Завтра в 09:30
3 окт в 09:30
269 за всё до 10 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Завтра в 17:30
3 окт в 17:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    1 мая 2023
    Венецианское искусство в Скуолах Гранде
    Мне 'посчастливилось' попасть на ливень стеной в Венеции, но от этого экскурсия стала наверно только более запоминающейся:) Марко - прекрасный
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    рассказчик, владеет и темой экскурсии, и конечно кучей смежных знаний о венецианских истории, нравах и быте, как сейчас, так и в разные минувшие эпохи.

  • А
    Анжелика
    16 апреля 2023
    Венецианское искусство в Скуолах Гранде
    Очень понравилась великолепная экскурсия "Венецианское искусство в Скуолах Гранде", которую провел Марко. Узнала много нового и интересного о творчестве Тинторетто
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    и других мастеров эпохи Возрождения. Марко сам очень увлечён темой, глубоко в нее погружён, а это всегда подкупает и вызывает уважение. Браво, Марко 👏

  • Е
    Елена
    9 апреля 2023
    Первое знакомство с Венецией
    Экскурсия прошла отлично.
  • M
    Meceslavs
    6 сентября 2021
    Первое знакомство с Венецией
    Всё было замечательно. Темп и объём подачи информации был оптимален.
  • M
    Maxim
    23 февраля 2019
    Венецианское искусство в Скуолах Гранде
    Еще одна отличная экскурсия с Марко! Мы были с детьми, поэтому вместо запланированного маршрута по трем Скуолам сконцентрировались на Скуоле
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    Сан Рокко и Соборе Санта-Мария-деи-Фрари. Темы были сложные, но Марко доступным языком излагал нам и нашим детям сложные концепции, используя вместо сложных выражений церковной лексики простые и понятные выражения. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Скуола Сан-Рокко»

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  2. Дворец Дожей
  3. Мост Риальто
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Скуола Сан-Рокко" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 269 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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