читать дальше рассказчик, владеет и темой экскурсии, и конечно кучей смежных знаний о венецианских истории, нравах и быте, как сейчас, так и в разные минувшие эпохи.

Мне 'посчастливилось' попасть на ливень стеной в Венеции, но от этого экскурсия стала наверно только более запоминающейся:) Марко - прекрасный