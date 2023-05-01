скидка
5%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Венецией: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по ее знаменитым улицам и площадям. Узнайте историю города и полюбуйтесь его главными достопримечательностями
Начало: На площади Рома
Завтра в 09:30
3 окт в 09:30
225€214 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Завтра в 09:30
3 окт в 09:30
€269 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя групповая экскурсия «Венецианский закат»
Начало: Площадь Святого Марка
Расписание: Ежедневно в 17:30.
Завтра в 17:30
3 окт в 17:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета1 мая 2023Мне 'посчастливилось' попасть на ливень стеной в Венеции, но от этого экскурсия стала наверно только более запоминающейся:) Марко - прекрасный
- ААнжелика16 апреля 2023Очень понравилась великолепная экскурсия "Венецианское искусство в Скуолах Гранде", которую провел Марко. Узнала много нового и интересного о творчестве Тинторетто
- ЕЕлена9 апреля 2023Экскурсия прошла отлично.
- MMeceslavs6 сентября 2021Всё было замечательно. Темп и объём подачи информации был оптимален.
- MMaxim23 февраля 2019Еще одна отличная экскурсия с Марко! Мы были с детьми, поэтому вместо запланированного маршрута по трем Скуолам сконцентрировались на Скуоле
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Скуола Сан-Рокко»
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