Без шума, очередей и суеты — я покажу вам Венецию такой, какой её мало кто видит. Встретимся рано утром и будем бродить по пустынным улочкам и площадям. Слушать, как звук шагов отражается от старых стен. Я не буду перегружать вас фактами, но научу ориентироваться в центре. И расскажу о тайнах города и повседневной жизни местных.
Описание экскурсии
Площадь Сан-Марко. Мы встретимся в те редкие часы, когда главная площадь Венеции практически пуста. Поговорим, как отсюда управлялась одна из богатейших морских республик средневекового мира.
Улочки и каналы. Забредём в лабиринт переулков, чтобы слушать звук воды и рассматривать старинные дворцы.
Мост Риальто и рынок. Окажемся в оживлённом районе, где с раннего утра кипит жизнь и идёт торговля.
Я расскажу:
- как здесь устроена жизнь
- в чём уникальность города
- что рассказывают о Венеции её главные символы
- за счёт чего процветала средневековая республика
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 48 туристов
Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.
