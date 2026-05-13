Мои заказы

Утренняя Венеция: идеальное знакомство

Увидеть Сан-Марко и Риальто, пока все спят
Без шума, очередей и суеты — я покажу вам Венецию такой, какой её мало кто видит. Встретимся рано утром и будем бродить по пустынным улочкам и площадям. Слушать, как звук шагов отражается от старых стен. Я не буду перегружать вас фактами, но научу ориентироваться в центре. И расскажу о тайнах города и повседневной жизни местных.
Утренняя Венеция: идеальное знакомство
Утренняя Венеция: идеальное знакомство
Утренняя Венеция: идеальное знакомство

Описание экскурсии

Площадь Сан-Марко. Мы встретимся в те редкие часы, когда главная площадь Венеции практически пуста. Поговорим, как отсюда управлялась одна из богатейших морских республик средневекового мира.

Улочки и каналы. Забредём в лабиринт переулков, чтобы слушать звук воды и рассматривать старинные дворцы.

Мост Риальто и рынок. Окажемся в оживлённом районе, где с раннего утра кипит жизнь и идёт торговля.

Я расскажу:

  • как здесь устроена жизнь
  • в чём уникальность города
  • что рассказывают о Венеции её главные символы
  • за счёт чего процветала средневековая республика

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€29
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 48 туристов
Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии на «Утренняя Венеция: идеальное знакомство»

Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Пешая
1.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Пешая
1.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
Почувствовать ритм Венеции на центральной площади и посетить кафедральный собор
Начало: Площадь Сан Марко
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€175 за всё до 4 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Пешая
1.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Площадь Сан-Марко вдоль и поперёк
Узнать главное об архитектурном ансамбле и в деталях изучить базилику Святого Марка
Начало: На площади Сан-Марко
18 мая в 08:00
25 мая в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, исследуя Площадь Сан-Марко. Узнайте тайны Базилики Святого Марка и дворца Дожей, полюбуйтесь видом на Риальто
Сегодня в 09:30
16 мая в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции
-3%
до 29 мая
€29 за человека