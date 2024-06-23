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профессиональую экскурсию, задав общее внутреннее предрасположение к городу и его истории. Очень полезно и в случае дневного путешествия, и, если планируется провести несколько дней. Получив в первый день качественный обзор можно гибко планировать остальные дни с учётом имеющейся информации.