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Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Венеция - магия утреннего города
Погулять по кварталам Каннареджо, Санта-Кроче и Сан-Поло и узнать их тайны
Начало: На Piazzale Roma
Расписание: в будние дни в 09:30
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия23 июня 2024Благодарим Лучию за подробный рассказ. Экскурсия была индивидуальной для нас. Рассказ был содержательный, много нового узнали. 🌹🌹🌹
- ААлексей23 июня 2024Прекрасная утренняя прогулка по Венеции, когда менее жарко, меньше народа и готовность воспринимать информацию - на максимуме. Гид Лючия провела
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ТТатьяна4 июня 2024Я получила огромнейшее удовольствие от прогулки по Венеции. Моим гидом была Нонна Фролова, которая меня просто очаровала Венецией. Качественная экскурсия,
- ЕЕвгений29 мая 2024Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Утренние»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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