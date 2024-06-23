Утренние – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Венеции на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Венеция - магия утреннего города
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
16 отзывов
Венеция - магия утреннего города
Погулять по кварталам Каннареджо, Санта-Кроче и Сан-Поло и узнать их тайны
Начало: На Piazzale Roma
Расписание: в будние дни в 09:30
1 июля в 09:30
2 июля в 09:30
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Благодарим Лучию за подробный рассказ. Экскурсия была индивидуальной для нас. Рассказ был содержательный, много нового узнали. 🌹🌹🌹
  • А
    Алексей
    23 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Прекрасная утренняя прогулка по Венеции, когда менее жарко, меньше народа и готовность воспринимать информацию - на максимуме. Гид Лючия провела
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    профессиональую экскурсию, задав общее внутреннее предрасположение к городу и его истории. Очень полезно и в случае дневного путешествия, и, если планируется провести несколько дней. Получив в первый день качественный обзор можно гибко планировать остальные дни с учётом имеющейся информации.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Я получила огромнейшее удовольствие от прогулки по Венеции. Моим гидом была Нонна Фролова, которая меня просто очаровала Венецией. Качественная экскурсия,
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    со множеством подробностей и легенд, так как я люблю. Я ещё очень долго буду переваривать всю полученную информацию. Появилось желание самостоятельно почитать о городе. Спасибо большое!

  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Утренние»

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  2. Сан-Марко
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  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Остров Бурано
  10. Рынок Риальто
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 45. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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