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учетом наших пожеланий (девушку из нашей компании укачивало) поездки на корабликах были сокращены до минимума, маршрут без проблем перестроился и проходил по сухопутной части Венеции. Что понравилось: Татьяна с первых минут знакомства, не теряя драгоценного времени на разговоры, сразу же начала интереснейший рассказ о Венеции. У экскурсовода хорошо поставлен голос, дикция и культура речи. Все 2,5 часа экскурсовод не замолкая ни на минуту рассказывала историю Венеции и ее жителей, историю искусства, отвечала на наши вопросы. Экскурсия прошла быстро, информативно и интересно. Все члены нашей группы (5 человек) остались очень довольны и экскурсоводом и новыми знаниями. Что не понравилось: замечаний нет, все отлично. Пожелания: На такой же частной экскурсии во Флоренции экскурсовод раздала нам наушники и передающее устройство, простите я не знаю как оно правильно называется, и это было очень удобно, что позволяло безотрывно слушать рассказ экскурсовода даже если ты отстал или отошел сделать фото или на что-либо засмотрелся. Здесь такого устройства не хватало. Татьяна интересно рассказывала и чтобы не упустить ни слова приходилось все время быть рядом поближе к ней. А ведь турист всегда испытывает восторг, хочет сделать кучу фотографий мест про которые рассказывают и все это одновременно с прослушиванием новой информации. Однозначно рекомендую Татьяну как грамотного специалиста по истории и искусству, как интересного рассказчика и приятного человека.