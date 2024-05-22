Экскурсии на остров Мурано

Найдено 6 экскурсий в категории «Остров Мурано» в Венеции на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
210 за всё до 8 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Индивидуальная
4.5 часа
54 отзыва
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло - путешествие по истории
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
227 за всё до 4 чел.
Из Венеции - на остров Мурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
11 июня в 15:00
12 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
8 отзывов
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
267 за всё до 5 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    22 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный
    читать дальше

    экскурсовод. Анжела составила отличный маршрут, мы прошлись по всем знаковым локациям, сделали шикарные фотографии, увидели вживую работу стекольного мастера. И конечно узнали много интересного про эти острова и их жителей. Было очень интересно и время пролетело незаметно.

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
    Отличная экскурсия! Познавательно, интересно. Обязательно обратимся к Валерию еще раз, лучший гид, которого мы встречали! P.S: никаких очередей и толп туристов. Чёткость тайминга, и куча отличных рекомендаций
  • Ж
    Жанна
    8 мая 2024
    Из Венеции - на остров Мурано
    Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием
    читать дальше

    к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии! Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!! Мы не прощаемся)))

    Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорилаПоездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
    Лучшее, что может с вами произойти в Венеции - это с Валерием! Потрясно!
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный
    читать дальше

    рыбный ресторан У Черного Кота на Бурано. Остались самые лучшие впечатления! Переживали, что устанет ребенок, 10 лет, но дочь была в полном восторге! Бурано - невероятно фотогеничный остров, каждая фотография - открытка. Очень-очень рекомендуем!

  • О
    Оксана
    14 апреля 2024
    Поездка на острова Мурано и Бурано
    Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
    Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасныйОтличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасныйОтличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
    Замечательная экскурсия от Валерия. Мы познакомились с островами, историей, культурой, бытом венецианцев, попробовали вкуснейшие блюда и напитки. Дети остались в полнейшем восторге от поездки на частном катере. Валерий легко находит общий язык с детьми и может заинтересовать их.
    Замечательная экскурсия от Валерия. Мы познакомились с островами, историей, культурой, бытом венецианцев, попробовали вкуснейшие блюда иЗамечательная экскурсия от Валерия. Мы познакомились с островами, историей, культурой, бытом венецианцев, попробовали вкуснейшие блюда и
  • Я
    Яна
    8 апреля 2024
    Венеция и острова венецианской лагуны
    Татьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегда была на связи и пыталась помочь! Благодаря Татьяна, Венеция стала для нас одним из любимых городов! Вернемся вновь! Рекомендую от души гида Татьяну.
    Татьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегдаТатьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегдаТатьяна великолепный организатор и знаток истории! Очень быстро реагировала на наши запросы в нестандартных ситуациях, всегда
  • Д
    Диана
    28 марта 2024
    Венеция и острова венецианской лагуны
    Нам все очень понравилось, Татьяне правда пришлось постоянно отвлекаться на наши вопросы. Даже дождливая погода не была помехой нашей отличной экскурсии) Татьяна очень хорошо интересно рассказывает, нашим детям тоже понравилось. Динамично, с увлечением. Рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Остров Мурано»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Венеция и острова венецианской лагуны
  2. Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
  3. Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
  4. Из Венеции - на остров Мурано
  5. Поездка на острова Мурано и Бурано
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Остров Мурано" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 170 до 350. Туристы уже оставили гидам 234 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Остров Мурано», 234 ⭐ отзыва, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам