«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции

Вы уже погуляли по Венеции

Вы уже погуляли по Венеции? Значит самое время увидеть и венецианскую лагуну.

Можем взять частный катер-такси и с ветерком (но можно и на общественном транспорте, правда, уже без ветерка, но значительно дешевле) махнуть на острова.

С борта нашего плавсредства мы увидим их множество — и остров Лидо, где проходит знаменитый венецианский кинофестиваль, а в церкви для мореходов Сан Николо покоятся частицы мощей (как и в Бари) Николая Чудотворца. Остров Св. Лазаря, где устроили свою обитель армянские монахи.

И исторические острова скорби, куда раньше свозили чумных.

Остров-огород Сант Эразмо.

А также остров Золотой Горы, где и по сей день ищут клады, схороненные еще гунном Аттилой.

Сходим на берег на трех главных островах — Мурано, Бурано и Торчелло.
«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции
«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции
«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции
«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции
«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции
«В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю на острова» - лагуна Венеции

Что вас ожидает 🤩

  • Вид с воды:
  • Остров Лидо
  • Остров Сан Микеле
  • Остров Золотой Горы
  • Посещение:
  • Мурано
  • Бурано
  • Торчелло

Что вас ожидает:

Стеклянный петушок

Стекло Мурано — это и есть главный венецианский бренд. Именно венецианцы первыми из европейцев начали его производить и ревниво оберегали свои технологические секреты, поэтому подальше от шпионских глаз, всех стеклодувов собрали и «заточили» на Мурано, где и по сей день работают десятки фабрик. Мы посетим одну из них, одну из лучших, и у вас на глазах маэстро-стеклодув произведет из огнедышащей аморфной массы прелестную вазочку. Или изящного конька. Конька забираем бесплатно как сувенир от фабрики.
А еще хорошо на Мурано купить себе петушка, потому что с незапамятных времен гербом Мурано стал петух, иногда один, иногда несущий на спине Лису. Смысл простой — бдительный, но наивный петушок, не замечает угрозы у себя за спиной. Что в наше время вполне можно вписать в контекст изнурительной конкуренции со штампованным стекольным фэйком. А в роли коварной лисы в данном случае выступают китайские стекольных дел мастера, давно и успешно встроившиеся в этот рынок, очевидно, «помогая» стеклодувам Мурано в их нелегком труде. Турист! Будь бдителен как петух — не схватить бы фальшивку — покупай на фабриках, а не в лавках.

Бурановские бабушки

Второй остров, куда мы направляемся — это Бурано. Островок радостный, яркий, позитивный. Он как игрушка, начиная от маленьких, всех цветов радуги домов и кончая буйством развевающихся на всех углах кружевных изделий. Кружево Бурано — это предмет гордости местных мастериц, уже прилично стареньких, но простой иголкой и ниткой, с завидной усидчивостью, создающих произведения искусства. Бурановские бабушки любят летом работать вместе, усевшись в кружок в каком-нибудь дворике, завешенном бельем — как есть деревня, на радость глазеющих на них туристов.

Колыбель венецианской цивилизации

И наконец, колыбель венецианской цивилизации — остров Торчелло. А Торчелло, пожалуй, это самый волнующий сердце уголок лагуны. Отсюда все и начиналась, сюда пришли первые колонисты, оставившие материк и выбравшие лагуну как судьбу. Здесь находится самый древний в лагуне византийский собор со сверкающей во всю стену золотой мозаикой Страшного Суда. И здесь, именно здесь, на Торчелло был избран первый дож Венеции еще в VII веке.
А в отеле «Локанда Чиприани» на Торчелло жил Хемингуэй, собирал теплые огурцы с грядки и писал свой венецианский роман «За рекой, среди деревьев». Хемингуэя здесь помнят и любят. А еще Торчелло знаменит своим троном под открытым небом, как его называют «трон Аттилы». Посидим и мы на этом троне — считается хорошей приметой загадать здесь на успех и процветание.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Аренда катера
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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