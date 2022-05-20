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Стеклянный петушок

Стекло Мурано — это и есть главный венецианский бренд. Именно венецианцы первыми из европейцев начали его производить и ревниво оберегали свои технологические секреты, поэтому подальше от шпионских глаз, всех стеклодувов собрали и «заточили» на Мурано, где и по сей день работают десятки фабрик. Мы посетим одну из них, одну из лучших, и у вас на глазах маэстро-стеклодув произведет из огнедышащей аморфной массы прелестную вазочку. Или изящного конька. Конька забираем бесплатно как сувенир от фабрики.

А еще хорошо на Мурано купить себе петушка, потому что с незапамятных времен гербом Мурано стал петух, иногда один, иногда несущий на спине Лису. Смысл простой — бдительный, но наивный петушок, не замечает угрозы у себя за спиной. Что в наше время вполне можно вписать в контекст изнурительной конкуренции со штампованным стекольным фэйком. А в роли коварной лисы в данном случае выступают китайские стекольных дел мастера, давно и успешно встроившиеся в этот рынок, очевидно, «помогая» стеклодувам Мурано в их нелегком труде. Турист! Будь бдителен как петух — не схватить бы фальшивку — покупай на фабриках, а не в лавках.

Бурановские бабушки

Второй остров, куда мы направляемся — это Бурано. Островок радостный, яркий, позитивный. Он как игрушка, начиная от маленьких, всех цветов радуги домов и кончая буйством развевающихся на всех углах кружевных изделий. Кружево Бурано — это предмет гордости местных мастериц, уже прилично стареньких, но простой иголкой и ниткой, с завидной усидчивостью, создающих произведения искусства. Бурановские бабушки любят летом работать вместе, усевшись в кружок в каком-нибудь дворике, завешенном бельем — как есть деревня, на радость глазеющих на них туристов.

Колыбель венецианской цивилизации

И наконец, колыбель венецианской цивилизации — остров Торчелло. А Торчелло, пожалуй, это самый волнующий сердце уголок лагуны. Отсюда все и начиналась, сюда пришли первые колонисты, оставившие материк и выбравшие лагуну как судьбу. Здесь находится самый древний в лагуне византийский собор со сверкающей во всю стену золотой мозаикой Страшного Суда. И здесь, именно здесь, на Торчелло был избран первый дож Венеции еще в VII веке.

А в отеле «Локанда Чиприани» на Торчелло жил Хемингуэй, собирал теплые огурцы с грядки и писал свой венецианский роман «За рекой, среди деревьев». Хемингуэя здесь помнят и любят. А еще Торчелло знаменит своим троном под открытым небом, как его называют «трон Аттилы». Посидим и мы на этом троне — считается хорошей приметой загадать здесь на успех и процветание.

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