Венеция затягивает, завораживает и пленит.
Но всё-таки стоит вырваться из её объятий хотя бы на несколько часов, чтобы посетить близлежащие острова Мурано и Бурано, иначе впечатление о Венеции будет неполным.
Потому что
Время начала: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Описание водной прогулки
Остров Мурано Мурано — это Венеция в миниатюре. Такие же каналы, домики со стенами, впитавшими соль за многие годы, а также свой собственный Большой канал. По сравнению с Венецией в Мурано гораздо меньше туристов. Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой. На набережных всё тихо и безмятежно. Остров Мурано, заселённый ещё в античные времена, стал известен с XIII века как остров стеклодувов, когда из страха перед пожарами сюда были выселены все венецианские стеклодувы. На Мурано умели делать вещи, которые до XVIII века не делали ни в одной стране Европы, — прежде всего зеркала и очки. Во избежание промышленного шпионажа мастерам-стекольщикам было запрещено покидать свой остров. Зато их дочери получили право сочетаться браком с высокородными венецианцами. Секреты стекольного дела удалось не только сохранить в тайне, но и пронести сквозь века. Поэтому сегодня муранское стекло ценится столь высоко, а на острове даже расположен музей стекла. Остров Бурано Бурано — очень нарядный остров, просто игрушечный. Дома здесь окрашены в яркие цвета. На острове издревле проживали рыбаки, и по цвету стен они издали могли издали узнавать дома, где живут родные. И по сей день местные жители обязаны обновлять фасады каждые полгода и не имеют права сменить цвет дома без согласования с властями. Здесь нельзя просто перекрасить дом. Надо согласовать цвет краски в мэрии. Жены в ожидании мужей-рыбаков плели кружево. Буранское кружево знаменито по сей день. В магазинчиках, торгующих кружевами, можно посмотреть, как это делается. Вам с удовольствием всё расскажут и покажут, к тому же на острове есть музей кружева. Остров Торчелло Торчелло — небольшой и ныне малонаселённый остров на севере Венецианской лагуны, который, однако, вплоть до XI века был самым крупным поселением в округе. Первое поселение на нём было основано в середине V века жителями из города Альтино, которые бежали от нашествия гуннов. В VII веке здесь появился епископ, и была заложена церковь для хранения мощей великомученика Илиодора, нынешнего покровителя острова. Тогда же начинается торговля с Константинополем, приведшая к настоящему экономическому буму Торчелло. В X веке на острове проживало около 10 тысяч жителей, что в разы превышало население Венеции. Благодаря наличию солончаковых болот, местные солеварни стали основой экономики Торчелло и способствовали превращению острова в важный порт, откуда велась торговля с Византией. Сегодня на этом крохотном островке проживает всего около 60 человек, занимающихся рыбной ловлей. От средневекового города до наших дней сохранилось четыре здания, привлекающих внимание туристов. Это два небольших дворца-палаццо XIV века — Палаццо дель Аркивио и Палаццо дель Консильо, в которых сегодня хранятся музейные коллекции, романская церковь Санта Фоска XII века с портиком в форме греческого креста и кафедральный собор Санта Мария Ассунта, возведенный в середине VII века и перестроенный в 11-м столетии. Собор примечателен баптистерием XI века и циклом византийских мозаик, выполненных в 12-м столетии и считающихся лучшими в северной Италии. Ещё одной достопримечательностью Торчелло является античное каменное кресло, известное как Трон Аттилы, — в действительности, оно не имеет никакого отношения к могущественному королю гуннов, а, скорее всего, принадлежало местному епископу или подеста. Наконец, не обходят вниманием туристы и так называемый Дьявольский мост — Понте дель Дьяволо. Важная информация:
Для проведения экскурсии необходимо дополнительно оплатить транспорт (туристический корабль или частный катер). Выбирать можно, исходя из личных предпочтений и расходов.
Ежедневно с 09:30 до 18:00 (время начала)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На туристическом корабле:
- Мурано
- Бурано
- Торчелло
- На катере:
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на острова: либо туристический корабль - €20/чел., группа оплачивает проезд и на гида (начало экскурсии в 14:15, в редких случаях в 9:15) либо частный катер (в любое удобное для вас время) - €250/группа до 8 чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Riva degli Schiavoni, у гостиницы метрополь
Завершение: Riva degli Schiavoni, у гостиницы метрополь или на катере возможно на пьяццале Рома
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:30 до 18:00 (время начала)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Для проведения экскурсии необходимо дополнительно оплатить транспорт (туристический корабль или частный катер). Выбирать можно
- Исходя из личных предпочтений и расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
