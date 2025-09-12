С входным билетом вы минуете очередь и сразу попадёте в легендарный Дворец дожей, резиденцию правителей Венеции.
Полюбуйтесь готической архитектурой, красивым убранством и откройте для себя Музей Коррер, Археологический музей и библиотеку Марчиана.
Описание билетаЛегендарный Дворец дожей С этим билетом вы пройдете в Дворец дожей без очереди — историческую резиденцию венецианских правителей. Полюбуйтесь величественной готической архитектурой и исследуйте залы, где вершилась судьба тысячелетней республики. Эпохи, мосты и искусство Вас ждёт путешествие сквозь время: от средневековых основ XIV века до ренессансных и маньеристских интерьеров, украшенных золотом и шедеврами живописи. Пройдите по Мосту Вздохов и почувствуйте атмосферу старинной Венеции. В ваш билет также включён Музей Коррер на площади Сан-Марко, Археологический музей и библиотека Марчиана — идеальный шанс узнать Венецию во всей её многогранности. Важная информация:
- Музей Коррер, Национальный археологический музей и Библиотека Марчиана открыты с 10:00 до 17:00 (последний вход в 16:00).
- Билет не подлежит возврату и не может быть перенесён на другую дату.
Ежедневно с 12:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец дожей
- Музей Коррер
- Мост Вздохов
- Площадь Сан-Марко
Что включено
- Входной билет в Дворец дожей
- Вход в музей Коррер
- Вход в библиотеку Марчиан
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
Место начала и завершения?
P. za San Marco, 1, 30124 Venezia VE, Italy
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
12 сен 2025
Дворец дожей — очень красивое историческое здание, его точно стоит увидеть. У нас был только один день в Венеции, поэтому не удалось воспользоваться билетом для посещения остальных музеев, и ничего не могу о них рассказать.
М
Мария
29 мая 2024
Вход был лёгким, и мы провели там столько времени, сколько хотели. В завершение выпили бокал просекко в кафе и сделали отличные фотографии.
К
Ксения
1 мар 2024
Посещение Дворца дожей оставило незабываемые впечатления — история и архитектура здесь сливаются в одно целое. Роскошные залы и великолепные фрески действительно демонстрируют всю грандиозность Венеции. Прогулка по знаменитому Мосту Вздохов добавила особых эмоций. Это место обязательно стоит посетить всем, кто ценит историю и искусство.
