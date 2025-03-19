Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€40 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
3 апр в 09:30
5 апр в 09:30
€75 за человека
Аудиогид
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММедведева19 марта 2025Очень грамотно рассказана вся история,яркие примеры, приятное чувство юмора и доброе отношение. Оценка отлично.
- ВВадим26 февраля 2025Екатерина, прекрасный гид. Очень интересно рассказала про историю региона, ответила на все вопросы. Очень рекомендуем!
- SSERGEJS23 февраля 2025Экскурсия проведена очень хорошо, много информации, гид Ирина очень знающая и увлеченная Венецией. Самые положительные впечатления. Спасибо.
- MMarina8 октября 2024Обзорная экскурсия по Венеции довольна таки интересно была рассказана с нюансами венецианской истории и жизни венецианцев Единственная рекомендация- более подробнее давать направление: в какую сторону идти, до какого здания дойти. Мы немножко заплутали в начале. А так- тур нам понравился. Спасибо, Марина
- AAnna24 июля 2024Нам понравилось все. Екатерина подробно и интересно рассказала очень интересные факты про историю Венеции, про разных деталях в жизни венецианцов. Мы очень благодарны ей, за великолепный день и посоветуем всем при возможности пользоваться услугами Екатерины и вообще услугами Спутник. СПАСИБО!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Библиотека Марчиана»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
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