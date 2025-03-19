М Медведева Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей Очень грамотно рассказана вся история,яркие примеры, приятное чувство юмора и доброе отношение. Оценка отлично.

В Вадим Вся Венеция за 2 часа Екатерина, прекрасный гид. Очень интересно рассказала про историю региона, ответила на все вопросы. Очень рекомендуем!

S SERGEJS Вся Венеция за 2 часа Экскурсия проведена очень хорошо, много информации, гид Ирина очень знающая и увлеченная Венецией. Самые положительные впечатления. Спасибо.

M Marina Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя Обзорная экскурсия по Венеции довольна таки интересно была рассказана с нюансами венецианской истории и жизни венецианцев Единственная рекомендация- более подробнее давать направление: в какую сторону идти, до какого здания дойти. Мы немножко заплутали в начале. А так- тур нам понравился. Спасибо, Марина