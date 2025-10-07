Мои заказы

Влюбляю в Венецию через фото

Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её живописным улицам и каналам. Узнайте о жизни города и получите сотни великолепных фотографий
Фотопрогулка по Венеции предлагает уникальную возможность увидеть город через объектив.

Посетите знаковые места, такие как Гранд-канал и площадь Сан-Марко, и получите профессиональные фотографии. Узнайте о современной жизни венецианцев и получите советы по лучшим местам для отдыха.

В течение трёх дней после прогулки вы получите более 200 фотографий в лёгкой ретуши через персональную онлайн-галерею. Не упустите шанс сохранить воспоминания о Венеции
5
9 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🌟 Знаковые места Венеции
  • 📚 Интересные истории о городе
  • ☕ Советы по местным кафе
  • 🛶 Уникальные локации для фото
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Гранд-канал
  • Площадь Сан-Марко
  • Собор Святого Марка
  • Собор Санта-Мария-делла-Салюте
  • Мост Риальто
  • Мост Академия
  • Мост вздохов

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся и пофотографируемся в знаковых местах Венеции. Увидим:

  • Скрытые уголки и каналы Венеции

Во время прогулки:

  • Я расскажу вам о современной жизни венецианцев
  • Подскажу, где можно выпить кофе на площади Сан-Марко за €3 или прокатиться на гондоле за €2
  • И конечно, сделаю профессиональные фото в самых живописных локациях

Организационные детали

  • Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R6 Mark 2
  • В течение 3 дней вы получите 200+ фото в лёгкой ретуши через персональную онлайн-галерею

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 71 туриста
Есть две вещи, которые я очень люблю: люди и фотография. Что же получается вместе? Красивые снимки, на которых хранятся воспоминания о вашем путешествии и эмоциях, которые вы пережили. На фотопрогулке со мной не будет лишней суеты — только наслаждение замечательным итальянским городом и вашими впечатлениями. Пока вы хорошо проводите время, я делаю ваши красивые фото.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
М
Мария
7 окт 2025
Нам все очень понравилось! Супер фотограф и приятный человек.
V
Veranika
25 сен 2025
Отличные фото и интересная прогулка. Спасибо большое!)
Г
Галина
18 сен 2025
Елена, спасибо большое за красивые фотографии.
I
Irina
18 сен 2025
Взять фото-прогулку с Аленой было нашим лучшим решением за 3 дня в Венеции.
Все было легко, приятно и интересно.
Фотографии получили невероятные.
Борис
Борис
12 сен 2025
Прекрасный день!!! Отличные фото! Елена очень старается все рассказать и найти красивые локации!!! Нам в е понравилось!
Она реальная молодец и трудяжка!!! Посмотрите фото
А
Алиса
29 авг 2025
Потрясающий опыт и бесценные впечатления. Алёна показала Венецию с её самых лучших ракурсов! Это была не просто фотосессия, а очень душевная прогулка вместе с прекрасным человеком, влюбленным в жизнь, в людей, в этот чудесный город. Спасибо 🙏❤️
М
Мария
8 мая 2025
Наша компания из 4 человек отлично провели время!
Прогулялись по скрытым улочкам и каналам, узнали интересные факты из жизни в Венеции и получили огромное удовольствие от общения!
Фотографии получили очень быстро! Красивые, атмосферные, нам очень понравилось!
Спасибо за классные кадры и за прогулку ☺️
Е
Елена
24 апр 2025
Очень рекомендую! Прекрасная девушка! Прекрасная экскурсия!
Н
Наталья
17 апр 2025
Благодарю Елену за восхитительную фотосессию! Прекрасные фотографии в прекрасной компании, чудесный день рождения. Очень рекомендую как фотографа, интересного компаньона, отличного профессионала.

Входит в следующие категории Венеции

