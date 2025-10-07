М Мария Нам все очень понравилось! Супер фотограф и приятный человек.

V Veranika Отличные фото и интересная прогулка. Спасибо большое!)

Г Галина Елена, спасибо большое за красивые фотографии.

I Irina Взять фото-прогулку с Аленой было нашим лучшим решением за 3 дня в Венеции.

Все было легко, приятно и интересно.

Фотографии получили невероятные.

Борис Прекрасный день!!! Отличные фото! Елена очень старается все рассказать и найти красивые локации!!! Нам в е понравилось!

Она реальная молодец и трудяжка!!! Посмотрите фото

А Алиса Потрясающий опыт и бесценные впечатления. Алёна показала Венецию с её самых лучших ракурсов! Это была не просто фотосессия, а очень душевная прогулка вместе с прекрасным человеком, влюбленным в жизнь, в людей, в этот чудесный город. Спасибо 🙏❤️

М Мария Наша компания из 4 человек отлично провели время!

Прогулялись по скрытым улочкам и каналам, узнали интересные факты из жизни в Венеции и получили огромное удовольствие от общения!

Фотографии получили очень быстро! Красивые, атмосферные, нам очень понравилось!

Спасибо за классные кадры и за прогулку ☺️

Е Елена Очень рекомендую! Прекрасная девушка! Прекрасная экскурсия!