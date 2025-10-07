Фотопрогулка по Венеции предлагает уникальную возможность увидеть город через объектив.
Посетите знаковые места, такие как Гранд-канал и площадь Сан-Марко, и получите профессиональные фотографии. Узнайте о современной жизни венецианцев и получите советы по лучшим местам для отдыха.
В течение трёх дней после прогулки вы получите более 200 фотографий в лёгкой ретуши через персональную онлайн-галерею. Не упустите шанс сохранить воспоминания о Венеции
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🌟 Знаковые места Венеции
- 📚 Интересные истории о городе
- ☕ Советы по местным кафе
- 🛶 Уникальные локации для фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Гранд-канал
- Площадь Сан-Марко
- Собор Святого Марка
- Собор Санта-Мария-делла-Салюте
- Мост Риальто
- Мост Академия
- Мост вздохов
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся и пофотографируемся в знаковых местах Венеции. Увидим:
- Гранд-канал
- Площадь Сан-Марко
- Собор Святого Марка, его колокольню и часовую башню
- Собор Санта-Мария-делла-Салюте
- Собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
- Остров Сан-Джорджо-Маджоре
- Мост Риальто
- Мост Академия
- Главный причал для гондол
- Мост вздохов
- Скрытые уголки и каналы Венеции
Во время прогулки:
- Я расскажу вам о современной жизни венецианцев
- Подскажу, где можно выпить кофе на площади Сан-Марко за €3 или прокатиться на гондоле за €2
- И конечно, сделаю профессиональные фото в самых живописных локациях
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Canon EOS R6 Mark 2
- В течение 3 дней вы получите 200+ фото в лёгкой ретуши через персональную онлайн-галерею
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 71 туриста
Есть две вещи, которые я очень люблю: люди и фотография. Что же получается вместе? Красивые снимки, на которых хранятся воспоминания о вашем путешествии и эмоциях, которые вы пережили. На фотопрогулке со мной не будет лишней суеты — только наслаждение замечательным итальянским городом и вашими впечатлениями. Пока вы хорошо проводите время, я делаю ваши красивые фото.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 окт 2025
Нам все очень понравилось! Супер фотограф и приятный человек.
V
Veranika
25 сен 2025
Отличные фото и интересная прогулка. Спасибо большое!)
Г
Галина
18 сен 2025
Елена, спасибо большое за красивые фотографии.
I
Irina
18 сен 2025
Взять фото-прогулку с Аленой было нашим лучшим решением за 3 дня в Венеции.
Все было легко, приятно и интересно.
Фотографии получили невероятные.
Борис
12 сен 2025
Прекрасный день!!! Отличные фото! Елена очень старается все рассказать и найти красивые локации!!! Нам в е понравилось!
Она реальная молодец и трудяжка!!! Посмотрите фото
А
Алиса
29 авг 2025
Потрясающий опыт и бесценные впечатления. Алёна показала Венецию с её самых лучших ракурсов! Это была не просто фотосессия, а очень душевная прогулка вместе с прекрасным человеком, влюбленным в жизнь, в людей, в этот чудесный город. Спасибо 🙏❤️
М
Мария
8 мая 2025
Наша компания из 4 человек отлично провели время!
Прогулялись по скрытым улочкам и каналам, узнали интересные факты из жизни в Венеции и получили огромное удовольствие от общения!
Фотографии получили очень быстро! Красивые, атмосферные, нам очень понравилось!
Спасибо за классные кадры и за прогулку ☺️
Е
Елена
24 апр 2025
Очень рекомендую! Прекрасная девушка! Прекрасная экскурсия!
Н
Наталья
17 апр 2025
Благодарю Елену за восхитительную фотосессию! Прекрасные фотографии в прекрасной компании, чудесный день рождения. Очень рекомендую как фотографа, интересного компаньона, отличного профессионала.
Входит в следующие категории Венеции
