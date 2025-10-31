Мои заказы

Дом Ромео – экскурсии в Вероне

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Ромео» в Вероне на русском языке, цены от €55, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Первое знакомство с Вероной
Пешая
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Вероной
Начало: Корсо Порто Нуова, 2А
€55 за человека
По местам Ромео и Джульетты
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
По местам Ромео и Джульетты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€180 за всё до 8 чел.
Верона - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа

5%
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Верона - любовь с первого взгляда
Начало: Площадь Бра’
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 17
€171€180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зебницкая
    31 октября 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Увлекательная прогулка по Вероне. Красивый городок, интересная история. Гид Евгений- наш краш
  • L
    Lilia
    31 августа 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Экскурсия понравилась! Не скучно, а позновательно и интересно. Начало экскурсии было прямо от нашего отеля, что очень удобно. Рекомендую гида и экскурсию!
  • A
    Anastasia
    28 августа 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Экскурсия была очень увлекательной и содержательной. После нее хочется посетить этот город еще раз.
  • О
    Оксана
    8 августа 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Очень понравилась экскурсия!!! Столько много интересных мест и новой информации…
    Инесса очень профессиональный гид и отзывчивый человек, готовый помочь в любых вопросах.
    Захотелось вернуться в этот город!!! ❤️
  • Н
    Надежда
    26 июня 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Большое спасибо Инессе за отлично организованную и проведенную экскурсию. Инесса - прекрасный человек, интересный собеседник, прекрасно владеющий материалом гид. Мы
    читать дальше

    замечательно провели время, узнали много нового, насладились чудесным видами, прониклись атмосферой старинных улиц, по рекомендации Инессы посетили очень уютный ресторан с очень вкусными блюдами местной кухни. Надеемся, что ещё вернёмся в Италию и обязательно пойдём с Инессой на другие экскурсии. Огромное спасибо.

  • A
    Anna
    11 июня 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Наша гид Инесса, восхитила своими знаниями о городе, истории, фактах и мифах! Презентация, информативность, легкость, доступность и вовлеченность 12 из 10. Очень рекомендуем этого гида, если бы не ограниченность по времени, обязательно бы вернулись за другими экскурсиями к Инессе.
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2025
    Первое знакомство с Вероной
    Только что вернулись из Вероны. У меня было третье знакомство с Вероной, но первое с гидом. И каким гидом!!!! Нонна
    читать дальше

    Фролова, спасибо Вам большое за великолепную экскурсию. Мы вас слушали, как завороженные.
    Я прочувствовала разницу) Всем советую, заказывайте экскурсии, не гуляйте стихийно по городу. Тогда вы кроме домика Джульетты и Арены ничего не увидите. А мы познакомились с городом.
    По настоящему.
    Еще раз спасибо большое Нонна Фролова. Мы полюбили ваш город!

  • N
    Natalia
    20 апреля 2025
    Верона - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия с Инессой. Всё было замечательно, от организации до последней минуты экскурсии. Детям 10-11 лет было очень интересно, а взрослым тем более. Очень советую.
  • А
    Анна
    11 апреля 2025
    Первое знакомство с Вероной
    Спасибо Дарье за экскурсию!
    Спасибо от души, что провели ее для меня не смотря на то, что я была одна в
    читать дальше

    этот день.
    Очень, очень интересно слушать.
    Потрясающе образованная Дарья, которую хотелось слушать и слушать. Прекрасная Верона на которую хочется смотреть и смотреть.
    Спасибо! Искренне рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    1 марта 2025
    Первое знакомство с Вероной
    Великолепная экскурсия. Отличный гид Фролова Нонна, высокий профессионал. Буду рекомендовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Дом Ромео»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Первое знакомство с Вероной;
  2. По местам Ромео и Джульетты;
  3. Верона - любовь с первого взгляда.
Какие места ещё посмотреть в Вероне
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Арена ди Верона;
  2. Самое главное;
  3. Дом Джульетты;
  4. Набережная;
  5. Дом Ромео.
Сколько стоит экскурсия по Вероне в марте 2026
Сейчас в Вероне в категории "Дом Ромео" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 180 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Дом Ромео», 28 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май