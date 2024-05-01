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в эпоху того времени с такими тонкими деталями, что на мгновенье мы перенеслись в события тех времен. Мы остались в полном восторге! Спасибо за такую отдачу и подачу материла. Видно, что вы настолько увлечены историей, у вас глубокие познания и самое главное, что вы смогли заинтересовать нас)-слушателей, несмотря на то, что мы были немного уставшими.. время пролетело как одно мгновение. Вы великолепный гид и будем смело рекомендовать нашим друзьям