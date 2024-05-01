1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города
Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом
Расписание: смотрите свбодные даты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария1 мая 2024Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
- ММарина24 марта 2024Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Безумно интересная подача информации, спасибо большое гиду Людмиле. Я под впечатлением.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Дом Джульетты»
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Дом Джульетты" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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