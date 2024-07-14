Экскурсии со скидкой в Вероне до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Вероне на русском языке, цены от €162, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верона сквозь века
Пешая
скидка
5%
57 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170162 за всё до 6 чел.
Винный тур: Soave - вино любви
На машине
скидка
5%
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Завтра в 09:00
22 июля в 09:00
799760 за всё до 3 чел.
Литературная Верона
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
219209 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    14 июля 2024
    Верона сквозь века
    Огромное спасибо Иннесе! Очень интересно, два часа пролетели не заметно. Экскурсия лёгкая, непринужденная.
  • И
    Иван
    25 июня 2024
    Верона сквозь века
    Все хорошо 👍
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Верона сквозь века
    Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Верона сквозь века
  2. Винный тур: Soave - вино любви
  3. Литературная Верона
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июле 2024
Сейчас в Вероне в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 760 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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