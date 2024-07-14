1 чел.
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5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170€162 за всё до 6 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
Завтра в 09:00
22 июля в 09:00
799€760 за всё до 3 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
219€209 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем14 июля 2024Огромное спасибо Иннесе! Очень интересно, два часа пролетели не заметно. Экскурсия лёгкая, непринужденная.
- ИИван25 июня 2024Все хорошо 👍
- ДДмитрий6 июня 2024Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Скидки»
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