Первое знакомство с Вероной

Приглашаем вас на прогулку по незабываемой Вероне. Узнайте о жизни гладиаторов, распаде Римской Империи и трагической любви Ромео и Джульетты
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Вероне, где можно узнать о жизни и смерти гладиаторов, распаде Римской Империи и становлении Королевства Италия.

В рамках экскурсии вы услышите историю трагической любви Ромео и Джульетты и познакомитесь с одной из самых могущественных династий средневековой Вероны.

Вас ждут главные достопримечательности города: Арена ди Верона, дворик Джульетты, собор Святой Анастасии и многие другие

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Узнайте о жизни гладиаторов
  2. 🏛️ Посетите Арена ди Верона
  3. 💔 История Ромео и Джульетты
  4. 🏰 Прогулка по значимым местам
  5. 📜 Интересные факты без скучных дат
Первое знакомство с Вероной
Первое знакомство с Вероной
Первое знакомство с Вероной
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Арена ди Верона
  • Дворик Джульетты
  • Собор Святой Анастасии

Описание экскурсии

Маршрут экскурсии составлен таким образом, что мы с вами увидим все основные достопримечательности Вероны, но при этом большая её часть избегает самых людных мест. Наша прогулка будет наполнена информацией, но не перегружена ненужными датами и скучными монологами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ворота Портони делла Бра
  • Музей-лапидарий Маффеи
  • Пьяцца Бра и памятник Виктору Эммануилу II
  • Дворец Барбьери
  • Арена
  • Стены Гальена
  • Церковь Святого Николая
  • Порта Борсари с плитами из римского некрополя
  • Церковь Святого Иоанна на Форуме
  • Колодец влюблённых
  • Площадь Трав
  • Еврейское гетто
  • Дом Данте
  • Церковь Святой Анастасии и церковь Святого Петра Веронского
  • Каменный мост
  • Дом Ромео
  • Арки Скалигеров
  • Дворец Разума и площадь Данте
  • Дом Джульетты со знаменитым балконом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Corso Porto Nuova, 2A
Завершение: Дворик Джульетты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вероны

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