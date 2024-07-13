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Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Вероне, где можно узнать о жизни и смерти гладиаторов, распаде Римской Империи и становлении Королевства Италия.



В рамках экскурсии вы услышите историю трагической любви Ромео и Джульетты и познакомитесь с одной из самых могущественных династий средневековой Вероны.



Вас ждут главные достопримечательности города: Арена ди Верона, дворик Джульетты, собор Святой Анастасии и многие другие