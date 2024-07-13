Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Вероне, где можно узнать о жизни и смерти гладиаторов, распаде Римской Империи и становлении Королевства Италия.
В рамках экскурсии вы услышите историю трагической любви Ромео и Джульетты и познакомитесь с одной из самых могущественных династий средневековой Вероны.
Вас ждут главные достопримечательности города: Арена ди Верона, дворик Джульетты, собор Святой Анастасии и многие другие
В рамках экскурсии вы услышите историю трагической любви Ромео и Джульетты и познакомитесь с одной из самых могущественных династий средневековой Вероны.
Вас ждут главные достопримечательности города: Арена ди Верона, дворик Джульетты, собор Святой Анастасии и многие другие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнайте о жизни гладиаторов
- 🏛️ Посетите Арена ди Верона
- 💔 История Ромео и Джульетты
- 🏰 Прогулка по значимым местам
- 📜 Интересные факты без скучных дат
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что можно увидеть
- Арена ди Верона
- Дворик Джульетты
- Собор Святой Анастасии
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии составлен таким образом, что мы с вами увидим все основные достопримечательности Вероны, но при этом большая её часть избегает самых людных мест. Наша прогулка будет наполнена информацией, но не перегружена ненужными датами и скучными монологами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Портони делла Бра
- Музей-лапидарий Маффеи
- Пьяцца Бра и памятник Виктору Эммануилу II
- Дворец Барбьери
- Арена
- Стены Гальена
- Церковь Святого Николая
- Порта Борсари с плитами из римского некрополя
- Церковь Святого Иоанна на Форуме
- Колодец влюблённых
- Площадь Трав
- Еврейское гетто
- Дом Данте
- Церковь Святой Анастасии и церковь Святого Петра Веронского
- Каменный мост
- Дом Ромео
- Арки Скалигеров
- Дворец Разума и площадь Данте
- Дом Джульетты со знаменитым балконом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Corso Porto Nuova, 2A
Завершение: Дворик Джульетты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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