Если вы романтик и оказались в Вероне, то предлагаю отправиться со мной в путешествие по местам «Ромео и Джульетты». Экскурсия ⛳ в Вероне имеет познавательно -развлекательный характер и охватывает основные достопримечательности 🏛️ исторического центра города, включая дом Джульетты и могилу Джульетты. Вас наверняка интересует, был ли великий английский бард в Италии и откуда ему так точно удалось передать итальянский дух времени и местный колорит?

Перечетав пьесу Шекспира и его предшественников, я составила для Вас специальный маршрут следуя повествованию самой красивой и трагичной истории 📖 любви на свете. Я также обязательно ознакомлю вас с самыми популярными " свадебными местами» города и местными традициями.

Мы посетим дом Джульетты и увидим знаменитый Каминный зал, где ежегодно проходит вручение премии за лучшее письмо Джульетте и сами напишем ей свое послание и загадаем желание!

Заглянем в один тихий уголок города, где у Колодца Любви, я поведаю вам еще одну веронскую легенду о двух влюбленных и расскажу о местных сладостях и чудесном эликсире любви.

Мы узнаем о семье Монтекки и о первом авторе " веронской легенды» Луиджи да Порто. Стоя перед памятником Данте Алигьери на Плошади Синьории порассуждаем о том, мог ли автор «Божественной комедии» быть свидетелем междоусобных боев " двух равно уважаемых семей» в Вероне?

Прогуляемся от Площади Трав к древнеримским воротам и далее к сказочному замку правителей Вероны на берегу реки Адидже.

Далее наш путь приведет нас через Площадь Бра с великолепной Ареной к старому францисканскому монастырю.

Сюда специально приезжали англичане Лорд Байрон и Чарльз Дикенс; романтик Генрих Гейне, великая «Джульетта» Галина Уланова.

Стоя у саркофага возлюбленной Ромео в старинном склепе францисканского монастыря вы сможете открыть свое сердце Джульетте, а также кинуть на удачу монетку в колодец монастырского дворика