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По местам Ромео и Джульетты

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1 отзыв
Светлана
Светлана – Гид из Вероны
Когда-то две могущественные семьи Монтекки и Капулетти враждовали, и это подарило миру трагичную историю 📖 любви, которую до сих пор считают одной из самых великих в истории.

Ее описал Шекспир, а местом действия стал чудесный итальянский город 🏙️ Верона.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по местам влюбленных и прочувствовать атмосферу событий на себе.

Мы пройдем от места встречи Ромео и Джульетты до могилы прекрасной девушки, расскажем вам, был ли бард в Италии, и как удалось описать столь точно эту трагичную историю.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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По местам Ромео и Джульетты
По местам Ромео и Джульетты

Что вы увидите

  • Площадь трав
  • площадь Данте
  • дом Джульетты
  • дом Ромео
  • мавзолей Скалиджеров
  • древнеримские ворота
  • замок Кастельвеккье
  • площадь Бра с древнеримской Ареной
  • могила Джульетты.
Если вы романтик и оказались в Вероне, то предлагаю отправиться со мной в путешествие по местам «Ромео и Джульетты». Экскурсия ⛳ в Вероне имеет познавательно -развлекательный характер и охватывает основные достопримечательности 🏛️ исторического центра города, включая дом Джульетты и могилу Джульетты. Вас наверняка интересует, был ли великий английский бард в Италии и откуда ему так точно удалось передать итальянский дух времени и местный колорит?
Перечетав пьесу Шекспира и его предшественников, я составила для Вас специальный маршрут следуя повествованию самой красивой и трагичной истории 📖 любви на свете. Я также обязательно ознакомлю вас с самыми популярными " свадебными местами» города и местными традициями.
Мы посетим дом Джульетты и увидим знаменитый Каминный зал, где ежегодно проходит вручение премии за лучшее письмо Джульетте и сами напишем ей свое послание и загадаем желание!
Заглянем в один тихий уголок города, где у Колодца Любви, я поведаю вам еще одну веронскую легенду о двух влюбленных и расскажу о местных сладостях и чудесном эликсире любви.
Мы узнаем о семье Монтекки и о первом авторе " веронской легенды» Луиджи да Порто. Стоя перед памятником Данте Алигьери на Плошади Синьории порассуждаем о том, мог ли автор «Божественной комедии» быть свидетелем междоусобных боев " двух равно уважаемых семей» в Вероне?
Прогуляемся от Площади Трав к древнеримским воротам и далее к сказочному замку правителей Вероны на берегу реки Адидже.
Далее наш путь приведет нас через Площадь Бра с великолепной Ареной к старому францисканскому монастырю.
Сюда специально приезжали англичане Лорд Байрон и Чарльз Дикенс; романтик Генрих Гейне, великая «Джульетта» Галина Уланова.
Стоя у саркофага возлюбленной Ромео в старинном склепе францисканского монастыря вы сможете открыть свое сердце Джульетте, а также кинуть на удачу монетку в колодец монастырского дворика
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в Дом Джульетты и Музей фресок с могилой Джульетты (7 € оплачивается на месте)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
По местам Ромео и Джульетты
По местам Ромео и Джульетты
По местам Ромео и Джульетты
По местам Ромео и Джульетты
По местам Ромео и Джульетты
По местам Ромео и Джульетты

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана
Светлана
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