1 чел. По популярности Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe «Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной» €180 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа 5% 72 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии Начало: Площадь Бра «Далее вы отправитесь на набережную Адидже, по пути заглянув в готическую церковь святой Анастасии» €171 €180 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 2 отзыва Фотопрогулка до 10 чел. В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок - история. Получите незабываемые фотографии на фоне архитектурных шедевров города Начало: По договорённости с гидом «Понте Пьетра и набережная реки Адидже» Расписание: ежедневно в 08:30 и 17:30 €150 за человека Другие экскурсии Вероны

