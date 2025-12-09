Индивидуальная
до 8 чел.
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
«Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
«Далее вы отправитесь на набережную Адидже, по пути заглянув в готическую церковь святой Анастасии»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€171
€180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне
Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок - история. Получите незабываемые фотографии на фоне архитектурных шедевров города
Начало: По договорённости с гидом
«Понте Пьетра и набережная реки Адидже»
Расписание: ежедневно в 08:30 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
€150 за человека
