Я расскажу вам об истории 📖 и о роли Арены с античных времен до наших дней.

Пройдя по улице Мадзини (одной из самых старейших европейских улиц), соединяющей площадь Бра и площадь Делле Эрбе, мы заглянем во дворик к Джульетте и попробуем понять, насколько точен и достоверен был Шекспир (который, кстати ни разу не был в Италии) в описании Вероны и бушующих страстей между кланами Монтекки и Капулетти и какое непосредственное отношение имеет Данте к поэме "Ромео и Джульетта". Затем отправимся на площадь Делле Эрбе, откуда, собственно, и начиналось строительство города в форме римского форума.

Полюбуемся башней Ламберти и ее колокольней, узнаем, для чего использовалась находящаяся в центре торговой площади "Берлина", в честь какого события был установлен фонтан ⛲ Веронской Мадонны,

почему здесь находится колонна, которую венчает крылатый лев-символ Венеции и кто в свое время пытался стереть все следы пребывания Венецианской республики.

Я расскажу вам историю домов еврейского гетто на площади и о самом происхождении слова "гетто".

Пройдем к мистическим аркам Скалигеров и и восхищении замрем, пытаясь разгадать их загадку. Бросив взор на дом Ромео, направимся на набережную Адидже, ненадолго заглянув в готическую церковь ⛪ Св. Анастасии.

У стремительных вод реки полюбуемся холмом Св. Петра, где находились первые поселения древних людей.

Оттуда свернем к главному собору Вероны - Дуомо, состоящего из нескольких церквей.

Восхитившись величием собора, вернемся на торговую площадь и направимся на самую старейшую улицу Корсо Порта Борсари.

Потрогаем камни церкви Сан Джованни ин Форо, увидим, откуда был взят символ модного дома Версаче и подойдем к южным воротам античного города.

Во время экскурсии 🧭 я расскажу о повседневной жизни простых (а не с глянцевых обложек) итальянцев, об их проблемах и радостях, об отношении к политике, об итальянской кухне 🥧, что объединяет и разнит наши народы с моей точки зрения-человека, прожившего в Италии уже больше 20 лет.