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Верона от римлян до наших дней

5
2 отзыва
Инесса Б.
Инесса Б. – Гид из Вероны
На экскурсии 🧭 вы совершите путешествие сквозь века и окажетесь в самых необычных местах Вероны: прогуляетесь 👣 по старейшей европейской улице, площадям Бра и делле Эрбе, увидите дома Ромео и Джульетты, церкви Святых Анастасии и Петра, Дуомо и церковь ⛪ Сан-Джованни-ин-Фонте.

Побываете на живописной набережной реки Адидже.

Я расскажу о повседневной жизни простых итальянцев, их проблемах и радостях, отношении к политике, еде.

Поделюсь 20-летним опытом проживания в Италии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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Верона от римлян до наших дней
Верона от римлян до наших дней

Что вы увидите

  • Площадь Бра
  • Арена
  • Виа Мадзини
  • дворик Джульетты
  • площадь Делле Эрбе
  • башня Ламберти
  • еврейское гетто
  • Берлина
  • фонтан Веронской Мадонны
  • венецианская колонна
  • Дворец правосудия
  • костяная арка
  • площадь Синьоров
  • памятник Данте
  • дворец Скалигеров
  • церковь Св. Марии Античной
  • арки Скалигеров
  • дом Ромео
  • церковь Св. Анастасии
  • набережная Адидже
  • холм Св. Петра
  • Каменный мост
  • Кафедральный Собор
  • церковь Св
  • Джованни ин Форо
  • Порта Борсари
  • крепостные стены эпохи Скалигеров.
Я расскажу вам об истории 📖 и о роли Арены с античных времен до наших дней.
Пройдя по улице Мадзини (одной из самых старейших европейских улиц), соединяющей площадь Бра и площадь Делле Эрбе, мы заглянем во дворик к Джульетте и попробуем понять, насколько точен и достоверен был Шекспир (который, кстати ни разу не был в Италии) в описании Вероны и бушующих страстей между кланами Монтекки и Капулетти и какое непосредственное отношение имеет Данте к поэме "Ромео и Джульетта". Затем отправимся на площадь Делле Эрбе, откуда, собственно, и начиналось строительство города в форме римского форума.
Полюбуемся башней Ламберти и ее колокольней, узнаем, для чего использовалась находящаяся в центре торговой площади "Берлина", в честь какого события был установлен фонтан ⛲ Веронской Мадонны,
почему здесь находится колонна, которую венчает крылатый лев-символ Венеции и кто в свое время пытался стереть все следы пребывания Венецианской республики.
Я расскажу вам историю домов еврейского гетто на площади и о самом происхождении слова "гетто".
Пройдем к мистическим аркам Скалигеров и и восхищении замрем, пытаясь разгадать их загадку. Бросив взор на дом Ромео, направимся на набережную Адидже, ненадолго заглянув в готическую церковь ⛪ Св. Анастасии.
У стремительных вод реки полюбуемся холмом Св. Петра, где находились первые поселения древних людей.
Оттуда свернем к главному собору Вероны - Дуомо, состоящего из нескольких церквей.
Восхитившись величием собора, вернемся на торговую площадь и направимся на самую старейшую улицу Корсо Порта Борсари.
Потрогаем камни церкви Сан Джованни ин Форо, увидим, откуда был взят символ модного дома Версаче и подойдем к южным воротам античного города.
Во время экскурсии 🧭 я расскажу о повседневной жизни простых (а не с глянцевых обложек) итальянцев, об их проблемах и радостях, об отношении к политике, об итальянской кухне 🥧, что объединяет и разнит наши народы с моей точки зрения-человека, прожившего в Италии уже больше 20 лет.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в платные музеи
Начало и место завершения
🚩 Statua di Vittorio Emanuele II, piazza Bra, 37121
Верона от римлян до наших дней
Верона от римлян до наших дней
Верона от римлян до наших дней

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инесса Б.
Инесса Б.
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