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Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру

Светлана
Светлана – Гид из Вероны
Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру
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Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру
Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру

Что вы увидите

  • Посещение церкви является частью классической обзорной экскурсии по городу по маршруту: Площадь Трав
  • Дом Джульетты с балконом
  • Дом Ромео
  • Гробницы Скалигеров
  • Площадь Синьории
  • древнеримские ворота Борсари
  • Замок Кастельвеккье
  • древнеримская арка Гавиев
  • Площадь Бра и древнеримская Арена.
Церкви Вероны -прекрасны и несомненно заслуживают посещения наряду с Домом Джульетты и древнеримской Ареной.
Самая большая церковь ⛪ города носит удивительно красивое 🤩 имя «Святой Анастасии».
Сказочные фрески, потолочные росписи, витражные окна делают из нее истинную сокровищницу цветущей готики.
Над входом в капеллу Пеллегрини находится настоящий шедевр интернациональной готики, фреска " Святой Георгий и принцесса».
Любители искусства приезжают в Верону, чтобы увидеть ее воочию, ведь это одно из немногих произведений великого художника Пизанелло, дошедшее до наших дней.
Фреска полна символов и связана с неоднозначным толкованием великих исторических событий, поменявших ход мировой истории 📖 алтари храма поражают воображение.
Алтарь династии Фрегозо из чистого каррарского мрамора и созданного согласно всем законам «золотого сечения» не оставил равнодушным самого Джорджо Вазари.
Нет ничего прекраснее, чем лицезреть великолепные полотна в их историческом контексте, а не на стенах музейных экспозиций. Вы поймете это, рассматривая картину эпохи Возрождения Джироламо даи Либри, обрамленную как в драгоценнейший оклад, полихромным резным алтарем.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в церковь Святой Анастасии 3 € оплачивается на месте
  • Детям до 18 лет 2 €
  • По воскресным дням — экскурсии в храме не проводятся
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру
Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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