Церкви Вероны -прекрасны и несомненно заслуживают посещения наряду с Домом Джульетты и древнеримской Ареной.

Самая большая церковь ⛪ города носит удивительно красивое 🤩 имя «Святой Анастасии».

Сказочные фрески, потолочные росписи, витражные окна делают из нее истинную сокровищницу цветущей готики.

Над входом в капеллу Пеллегрини находится настоящий шедевр интернациональной готики, фреска " Святой Георгий и принцесса».

Любители искусства приезжают в Верону, чтобы увидеть ее воочию, ведь это одно из немногих произведений великого художника Пизанелло, дошедшее до наших дней.

Фреска полна символов и связана с неоднозначным толкованием великих исторических событий, поменявших ход мировой истории 📖 алтари храма поражают воображение.

Алтарь династии Фрегозо из чистого каррарского мрамора и созданного согласно всем законам «золотого сечения» не оставил равнодушным самого Джорджо Вазари.

Нет ничего прекраснее, чем лицезреть великолепные полотна в их историческом контексте, а не на стенах музейных экспозиций. Вы поймете это, рассматривая картину эпохи Возрождения Джироламо даи Либри, обрамленную как в драгоценнейший оклад, полихромным резным алтарем.