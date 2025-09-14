Мои заказы

Незабываемая Верона: первое знакомство

Увидеть Античность, Средневековье, Ренессанс и Барокко на улицах современного города
Прогулка по Вероне — это путешествие сквозь века, где на каждом шагу — следы ушедших эпох.

Вы увидите древнеримские дороги и ворота, узнаете о первых христианах и о правителях-братоубийцах, услышите подлинную историю семей Монтекки и Капулетти.

Верона откроется перед вами как многослойный и живой город, гораздо более глубокий, чем декорация к шекспировской трагедии.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

  • Музей Лапидарий — один из первых музеев мира
  • Площадь Бра и Арена — амфитеатр, стоящий здесь уже две тысячи лет
  • Церковь Святого Николая — в её крипте захоронены первые христианские мученики
  • Церковь Святого Матфея на месте древнеримского храма бога Януса
  • Ворота Сумочников — главные ворота античной и средневековой Вероны
  • Дорога Постумия — древнеримская магистраль
  • Площадь Трав — главная площадь города
  • Дом Джульетты с балконом и дом Ромео — места, связанные с трагедией Монтекки и Капулетти
  • Арки Скалигеров — готическое кладбище правящей династии, вошедшей в историю как династия братоубийц
  • Церковь Святой Анастасии, известная роскошными интерьерами
  • Понте-Пьетра — самый старый мост Вероны

На прогулке вы:

  • Познакомитесь с историей города и региона со времён Античности до наших дней
  • Узнаете правдивую историю взаимоотношения знаменитых веронских семей
  • Выясните, какие представления пользовались особой популярностью на знаменитой Арене

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

И
Ирина
15 сен 2025
Нонна провела нам экскурсию в Вероне 10-го сентября. Нонна потрясающий разказчик! Редко встретишь гида, который бы мог так удерживать внимание как Нонна! Узнали много нового, прошли по таким местам и улочкам Вероны, куда точно бы не зашли самостоятельно! Рекомендую всем Нонну! Не пожалеете! Спасибо, Нонна! 👌
А
Александр
6 сен 2025
Экскурсию нам проводил Евгений, замечательная экскурсия. Было очень познавательно и интересно!
Наталия
Наталия
24 авг 2025
Гид Дарья смогла за 2 часа сразу влюбить нас в Верону:) по итогу вся наша группа решила обязательно вернуться в следующий раз.

