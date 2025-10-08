Мои заказы

Музеи и искусство Вероны

Найдено 7 экскурсий в категории «Музеи» в Вероне на русском языке, цены от €139, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Верона от А до Я
Пешая
2 часа
238 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
Верона: от римлян до наших дней
Пешая
2 часа
-
5%
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171€180 за всё до 4 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Пешая
2 часа
-
15%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Обогатили свои знания о римском времени и Средневековье в целом!
«Посещение музеев не предполагается»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€162€190 за всё до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
«Замок-музей Кастельвеккьо — старинная крепость, о загадках которой я расскажу»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€160 за всё до 4 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Кастельвеккио: средневековый замок и картинная галерея
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кастельвеккио Верона: путешествие в средневековье и искусство
Погрузитесь в историю и искусство Вероны с экскурсией по замку Кастельвеккио и его картинной галерее
Начало: У музея Кастельвеккио
«Дополнительные расходы: билет в музей — €6/чел»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алекс
    8 октября 2025
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Экскурсию провел Евгений. Он итальянец с прекрасным свободным русским языком. Человек с юмором и провел экскурсию в дружеской атмосфере. Очень
    читать дальше

    легко воспринималась информация, который было много. Очень хорошо знает материал и рассказал и показал много интересных двориков и вещей, которые известны только местным. Очень советую.

  • М
    Михаил
    20 сентября 2025
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Замечательная, лёгкая и познавательная экскурсия! Интересные локации! Масса впечатлений! Время пролетело незаметно! Надеемся вернуться в Верону и продолжить знакомство с городом, в компании с Евгением.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Арт-прогулка с Дашей по Вероне превзошла все наши ожидания! Несмотря на дождливую погоду, благодаря высокому профессионализму гида, ее разносторонним знаниям
    читать дальше

    в области истории, культуры, искусства, литературы, местной кулинарной традиции 4 часа пролетели как одно мгновение. А самое главное, во всех словах Даши сквозила огромная любовь к этому городу, которой удалось заразить и нас, побудить перечитать «Божественную комедию» великого Данте, наметить следующую поездку для посещения Веронской оперы и пр. Мой сын 20 лет (не большой любитель экскурсий) впервые в жизни слушал гида с неподдельным интересом, задавал множество вопросов.
    Если хотите получить незабываемые впечатления от Вероны, однозначно рекомендуем Дашу в качестве гида! Она не только обладает глубокими знаниями, но и является очень эмпативным человеком, чувствуется, что материал и маршрут экскурсии адаптируется под конкретную группу. Вместо запланированных 2-х часов, видя наш интерес и желание узнать больше о городе, гид провела нам 4-х часовую экскурсию! Огромная благодарность и пожелание дальнейших успехов! ❤️

  • В
    Василий
    25 июля 2025
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Прекрасные глубокие знания гида, интересный рассказ, уникальные экскурсии, места, куда не водят другие экскурсоводы.
    Очень понравилось! Рекомендуем!
    Нонна, спасибо! ❤️
    Светлана и Василий
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2025
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Нонна замечательный рассказчик и прекрасный человек с академическим запасом знаний, которые подает очень интересно. Узнали много нового (несмотря на то,
    читать дальше

    что далеко не первый раз в Вероне) и прекрасно позавтракали - в общем обязательно пойдем/поедем с Нонной еще и в другие города Италии.
    Настоятельно рекомендуем прогулку с Нонной - Верона вам откроется по-новому.

  • Т
    Татьяна
    7 февраля 2025
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Мы давно с мужем мечтали побывать в Вероне и наконец-то мечта сбылась!
    Нам очень понравилась экскурсия "Искусство Вероны- арт прогулка", которую
    читать дальше

    нам провела замечательнейшый и высокопрофессионалый гид Нонна. Она безумно влюблена в свое дело.
    Она очень интересно и увлекательно рассказала о городе, о его истории, о его традициях, архитектуре и конечно же об искусстве,о судьбах,некоторых персонажей живших в Вероне. Время пролетело настолько быстро и незаметно и было так жаль расставаться. Нонна прекрасный, высокообразованный человек с замечательный чувством юмора. Утешало только то, что на следующий день у нас была намечена с ней экскурсия в Мантуе.

  • Ю
    Юлия
    16 октября 2024
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Экскурсия прошла очень интересно, легко и непринужденно. Очень понравилось, рекомендую
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Экскурсию для нас провела Инна, подруга Нонны. И провела, надо сказать, просто замечательно! Эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве и истории города, очень внимательная к нашим пожеланиям. Нам всё понравилось. С удовольствием рекомендую!
  • В
    Виктор
    16 января 2024
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Прекрасная экскурсия с очень приятным и увлеченным гидом. Нонна очень хороший и обаятельный рассказчик. Особенно нам с супругой понравилось внимание к деталям, которые обычно скрыты от быстрого взгляда.
    Очень рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Больше спасибо за экскурсию. Понравилось очень всем нам: и большим, и малым. Очень познавательно, живо, не по школьному Еще раз спасибо.
  • А
    Александр
    17 ноября 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Нонна, прекрасны человек и рассказчик. Приятно иметь дело с влюбленным в свою работу профессионалом.
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    С Нонной чувствуешь себя в Италии как дома! Не знаю, как можно гулять по Вероне без гида, где каждый малозаметный
    читать дальше

    камень готов поведать тебе потрясающую историю, но молчит, если нет рядом знающего человека. Нонна знает много занимательных историй, внимательна к деталям, хороший рассказчик.
    Мы Нонной не только осмотрели центр города, но и попробовали самое вкусное мороженое Вероны и жареные каштаны, поговорили о местных нравах. Я узнала, какое вино надо обязательно попробовать в Вероне, где можно вкусно поужинать, куда ещё поехать недалеко, что купить. И вообще я словно в тратила свою близкую подругу в далеко стране! Всем советую.

  • Ю
    Юлия
    26 октября 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Экскурсия очень содержательна и информативна, с необычным взглядом на привычный европейский город.
    Энергетика и харизма экскурсовода впечатляет!!
  • O
    Olga
    20 октября 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Нонна, замечательный и знающий свое дело гид. Показала нам интересные и красивые места. Верона, это город, в который хочеться вернуться не один раз.
    Рекомендую путешествие с Нонной.
  • А
    Анна
    6 августа 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Благодаря этой экскурсии Нонны, обогатили свои знания о римском времени и средневековье в целом! Конечно же, невозможно было бы узнать
    читать дальше

    о Вероне столько интересных и важных фактов без помощи Нонны, которая как бы вынимала из волшебного сундучка города один за одним артефакты и разбирала их художественную и истерическую ценность. Рекомендуем!

  • В
    Валентина
    1 августа 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Большое спасибо Нонне за интересное и познавательное путешествие по Вероне. Время пролетело незаметно.
  • T
    Tatiana
    27 июня 2023
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Незабываемая экскурсия с фантастической Нонной по Вероне 24 июня 2023.
    Нонна необыкновенный разказчик и редкий профессионал своего дела.
    Она открыла нам Верону
    читать дальше

    совсем по-другому, это была не просто прогулка с гидом, это была настоящая сказка, которую мы слушали с открытым ртом!
    Да, да, именно так. Захотелось многое перечитать, почитать, больше узнать.
    Нонночка, спасибо вам большое!
    Мы обязательно ещё приедем.
    Обнимашки.
    Татьяна и Надежда.

  • М
    Марина
    20 июня 2022
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Арт прогулка по Вероне,прошла познавательно и легко. Не смотря на жару, глубокие знания экскурсовода,захватили и погрузили в историю этого великолепного города. Огромное спасибо Нонне. Обязательно ещё раз сюда вернёмся. Спасибо.
  • О
    Ольга
    3 июня 2022
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Большое спасибо Нонне за интересный рассказ, выходящий далеко за рамки того, что можно прочитать на туристических сайтах, за удивительные детали,
    читать дальше

    которыми оказались полны улочки Вероны, и которые скрывались от нас на самостоятельной прогулке, за обаяние и желание учесть все наши хотелки! Надеюсь, прогуляемся вместе еще раз)

  • M
    Mark
    14 сентября 2021
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Нонна - прекрасный экскурсовод. Она живёт в Вероне много лет, знает и любит этот город, и провела с нами 3.5-часовую экскурсию, из которой мы узнали много нового и интересного об этом городе и его истории. Нам всё очень понравилось.

