А Алекс Искусство Вероны - арт-прогулка читать дальше легко воспринималась информация, который было много. Очень хорошо знает материал и рассказал и показал много интересных двориков и вещей, которые известны только местным. Очень советую. Экскурсию провел Евгений. Он итальянец с прекрасным свободным русским языком. Человек с юмором и провел экскурсию в дружеской атмосфере. Очень

М Михаил Искусство Вероны - арт-прогулка Замечательная, лёгкая и познавательная экскурсия! Интересные локации! Масса впечатлений! Время пролетело незаметно! Надеемся вернуться в Верону и продолжить знакомство с городом, в компании с Евгением.

О Ольга Искусство Вероны - арт-прогулка читать дальше в области истории, культуры, искусства, литературы, местной кулинарной традиции 4 часа пролетели как одно мгновение. А самое главное, во всех словах Даши сквозила огромная любовь к этому городу, которой удалось заразить и нас, побудить перечитать «Божественную комедию» великого Данте, наметить следующую поездку для посещения Веронской оперы и пр. Мой сын 20 лет (не большой любитель экскурсий) впервые в жизни слушал гида с неподдельным интересом, задавал множество вопросов.

Если хотите получить незабываемые впечатления от Вероны, однозначно рекомендуем Дашу в качестве гида! Она не только обладает глубокими знаниями, но и является очень эмпативным человеком, чувствуется, что материал и маршрут экскурсии адаптируется под конкретную группу. Вместо запланированных 2-х часов, видя наш интерес и желание узнать больше о городе, гид провела нам 4-х часовую экскурсию! Огромная благодарность и пожелание дальнейших успехов! ❤️ Арт-прогулка с Дашей по Вероне превзошла все наши ожидания! Несмотря на дождливую погоду, благодаря высокому профессионализму гида, ее разносторонним знаниям

В Василий Искусство Вероны - арт-прогулка Прекрасные глубокие знания гида, интересный рассказ, уникальные экскурсии, места, куда не водят другие экскурсоводы.

Очень понравилось! Рекомендуем!

Нонна, спасибо! ❤️

Светлана и Василий

Т Татьяна Искусство Вероны - арт-прогулка читать дальше что далеко не первый раз в Вероне) и прекрасно позавтракали - в общем обязательно пойдем/поедем с Нонной еще и в другие города Италии.

Настоятельно рекомендуем прогулку с Нонной - Верона вам откроется по-новому. Нонна замечательный рассказчик и прекрасный человек с академическим запасом знаний, которые подает очень интересно. Узнали много нового (несмотря на то,

Т Татьяна Искусство Вероны - арт-прогулка

Нам очень понравилась экскурсия "Искусство Вероны- арт прогулка", которую читать дальше нам провела замечательнейшый и высокопрофессионалый гид Нонна. Она безумно влюблена в свое дело.

Она очень интересно и увлекательно рассказала о городе, о его истории, о его традициях, архитектуре и конечно же об искусстве,о судьбах,некоторых персонажей живших в Вероне. Время пролетело настолько быстро и незаметно и было так жаль расставаться. Нонна прекрасный, высокообразованный человек с замечательный чувством юмора. Утешало только то, что на следующий день у нас была намечена с ней экскурсия в Мантуе. Мы давно с мужем мечтали побывать в Вероне и наконец-то мечта сбылась!Нам очень понравилась экскурсия "Искусство Вероны- арт прогулка", которую

Ю Юлия Искусство Вероны - арт-прогулка Экскурсия прошла очень интересно, легко и непринужденно. Очень понравилось, рекомендую

Е Елена Искусство Вероны - арт-прогулка Экскурсию для нас провела Инна, подруга Нонны. И провела, надо сказать, просто замечательно! Эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве и истории города, очень внимательная к нашим пожеланиям. Нам всё понравилось. С удовольствием рекомендую!

В Виктор Искусство Вероны - арт-прогулка Прекрасная экскурсия с очень приятным и увлеченным гидом. Нонна очень хороший и обаятельный рассказчик. Особенно нам с супругой понравилось внимание к деталям, которые обычно скрыты от быстрого взгляда.

Очень рекомендуем!

Ю Юлия Искусство Вероны - арт-прогулка Больше спасибо за экскурсию. Понравилось очень всем нам: и большим, и малым. Очень познавательно, живо, не по школьному Еще раз спасибо.

А Александр Искусство Вероны - арт-прогулка Нонна, прекрасны человек и рассказчик. Приятно иметь дело с влюбленным в свою работу профессионалом.

Е Елена Искусство Вероны - арт-прогулка читать дальше камень готов поведать тебе потрясающую историю, но молчит, если нет рядом знающего человека. Нонна знает много занимательных историй, внимательна к деталям, хороший рассказчик.

Мы Нонной не только осмотрели центр города, но и попробовали самое вкусное мороженое Вероны и жареные каштаны, поговорили о местных нравах. Я узнала, какое вино надо обязательно попробовать в Вероне, где можно вкусно поужинать, куда ещё поехать недалеко, что купить. И вообще я словно в тратила свою близкую подругу в далеко стране! Всем советую. С Нонной чувствуешь себя в Италии как дома! Не знаю, как можно гулять по Вероне без гида, где каждый малозаметный

Ю Юлия Искусство Вероны - арт-прогулка Экскурсия очень содержательна и информативна, с необычным взглядом на привычный европейский город.

Энергетика и харизма экскурсовода впечатляет!!

O Olga Искусство Вероны - арт-прогулка Нонна, замечательный и знающий свое дело гид. Показала нам интересные и красивые места. Верона, это город, в который хочеться вернуться не один раз.

Рекомендую путешествие с Нонной.

А Анна Искусство Вероны - арт-прогулка читать дальше о Вероне столько интересных и важных фактов без помощи Нонны, которая как бы вынимала из волшебного сундучка города один за одним артефакты и разбирала их художественную и истерическую ценность. Рекомендуем! Благодаря этой экскурсии Нонны, обогатили свои знания о римском времени и средневековье в целом! Конечно же, невозможно было бы узнать

В Валентина Искусство Вероны - арт-прогулка Большое спасибо Нонне за интересное и познавательное путешествие по Вероне. Время пролетело незаметно.

T Tatiana Искусство Вероны - арт-прогулка

Нонна необыкновенный разказчик и редкий профессионал своего дела.

Она открыла нам Верону читать дальше совсем по-другому, это была не просто прогулка с гидом, это была настоящая сказка, которую мы слушали с открытым ртом!

Да, да, именно так. Захотелось многое перечитать, почитать, больше узнать.

Нонночка, спасибо вам большое!

Мы обязательно ещё приедем.

Обнимашки.

Татьяна и Надежда. Незабываемая экскурсия с фантастической Нонной по Вероне 24 июня 2023.Нонна необыкновенный разказчик и редкий профессионал своего дела.Она открыла нам Верону

М Марина Искусство Вероны - арт-прогулка Арт прогулка по Вероне,прошла познавательно и легко. Не смотря на жару, глубокие знания экскурсовода,захватили и погрузили в историю этого великолепного города. Огромное спасибо Нонне. Обязательно ещё раз сюда вернёмся. Спасибо.

О Ольга Искусство Вероны - арт-прогулка читать дальше которыми оказались полны улочки Вероны, и которые скрывались от нас на самостоятельной прогулке, за обаяние и желание учесть все наши хотелки! Надеюсь, прогуляемся вместе еще раз) Большое спасибо Нонне за интересный рассказ, выходящий далеко за рамки того, что можно прочитать на туристических сайтах, за удивительные детали,