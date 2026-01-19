Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€159 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Древнеримское и средневековое прошлое Вероны
Путешествие в прошлое Вероны через древние арены и средневековые замки. Откройте для себя историю города, которую редко увидишь в путеводителях
Начало: На площади Сан-Дзено
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 12:00
20 янв в 12:00
€65 за человека
Водная прогулка
Поездка на озеро Гарда из Вероны: поезд и теплоход
Откройте для себя чарующие пейзажи озера Гарда, где Альпы встречаются с итальянской природой. Насладитесь незабываемыми видами и свежим воздухом
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 3 чел.
