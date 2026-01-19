Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Вероне на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 1 час 10 отзывов Квест до 5 чел. Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II €159 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Мини-группа до 6 чел. Древнеримское и средневековое прошлое Вероны Путешествие в прошлое Вероны через древние арены и средневековые замки. Откройте для себя историю города, которую редко увидишь в путеводителях Начало: На площади Сан-Дзено Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 13:00 €65 за человека На теплоходе На поезде 12 часов Водная прогулка Поездка на озеро Гарда из Вероны: поезд и теплоход Откройте для себя чарующие пейзажи озера Гарда, где Альпы встречаются с итальянской природой. Насладитесь незабываемыми видами и свежим воздухом Начало: По договоренности Расписание: По согласованию с гидом €500 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Вероны

