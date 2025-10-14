Фотопрогулка по Вероне - это уникальная возможность запечатлеть ваши эмоции на фоне знаменитых достопримечательностей.
Маршрут включает посещение Пьяцца Бра, Арены ди Верона, изящной улицы Via Mazzini, а также Piazza delle Erbe
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🏛️ Знаменитые достопримечательности
- 🌟 Профессиональная съёмка
- 🎨 Обработка фото
- 🌆 Атмосфера Вероны
Что можно увидеть
- Пьяцца Бра
- Арена ди Верона
- Via Mazzini
- Piazza delle Erbe
- Arco della Costa
- Понте Пьетра
Описание фото-прогулки
Маршрут построен так, чтобы вы полюбовались ключевыми достопримечательностями — и получили яркие кадры из самых живописных мест.
Вот где вы побываете:
- Пьяцца Бра и Арена ди Верона
- Via Mazzini — изящная улица бутиков
- Piazza delle Erbe с фонтанами, фресками и уличными кафе
- Arco della Costa — атмосферный переулок с легендой
- Понте Пьетра и набережная реки Адидже
Наслаждайтесь прогулкой — архитектурой, атмосферой, красотой города. А мы поймаем в кадр ваши естественные эмоции!
Организационные детали
- Съёмка ведется на камеру Sony ZV-E10. В дополнение — iPhone 14 Pro Max для динамичных Reels, спонтанных моментов и вертикальных кадров
- Через 2-3 дня каждый участник получит 20–30 фото (в зависимости от темпа группы, освещения и количества людей)
- Все снимки проходят цветокоррекцию, кадрирование и базовую ретушь
ежедневно в 08:30 и 17:30
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся надЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
14 окт 2025
Потрясающая экскурсия. Проводил экскурсию Вадим, житель Вероны с потрясающим чувством юмора) Насмеялись, наговорились вдоволь) Еще и фотки суперские наделали)
Очень много интересных фактов рассказал о Вероне и о ее жителях))) Спасибо большое❤️
