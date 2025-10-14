Мои заказы

В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне

Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок - история. Получите незабываемые фотографии на фоне архитектурных шедевров города
Фотопрогулка по Вероне - это уникальная возможность запечатлеть ваши эмоции на фоне знаменитых достопримечательностей.

Маршрут включает посещение Пьяцца Бра, Арены ди Верона, изящной улицы Via Mazzini, а также Piazza delle Erbe
читать дальше

с её фонтанами и фресками.

Не упустите шанс пройтись по атмосферному переулку Arco della Costa и насладиться видами с Понте Пьетра. Каждый участник получит 20-30 обработанных фотографий, которые сохранят воспоминания о прогулке

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🏛️ Знаменитые достопримечательности
  • 🌟 Профессиональная съёмка
  • 🎨 Обработка фото
  • 🌆 Атмосфера Вероны
В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне© Нонна
В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне© Нонна
В кадре - вы: фотопрогулка по Вероне© Нонна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:30, 17:30

Что можно увидеть

  • Пьяцца Бра
  • Арена ди Верона
  • Via Mazzini
  • Piazza delle Erbe
  • Arco della Costa
  • Понте Пьетра

Описание фото-прогулки

Маршрут построен так, чтобы вы полюбовались ключевыми достопримечательностями — и получили яркие кадры из самых живописных мест.

Вот где вы побываете:

  • Пьяцца Бра и Арена ди Верона
  • Via Mazzini — изящная улица бутиков
  • Piazza delle Erbe с фонтанами, фресками и уличными кафе
  • Arco della Costa — атмосферный переулок с легендой
  • Понте Пьетра и набережная реки Адидже

Наслаждайтесь прогулкой — архитектурой, атмосферой, красотой города. А мы поймаем в кадр ваши естественные эмоции!

Организационные детали

  • Съёмка ведется на камеру Sony ZV-E10. В дополнение — iPhone 14 Pro Max для динамичных Reels, спонтанных моментов и вертикальных кадров
  • Через 2-3 дня каждый участник получит 20–30 фото (в зависимости от темпа группы, освещения и количества людей)
  • Все снимки проходят цветокоррекцию, кадрирование и базовую ретушь

ежедневно в 08:30 и 17:30

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Нонна. Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над
читать дальше

созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
Анна
14 окт 2025
Потрясающая экскурсия. Проводил экскурсию Вадим, житель Вероны с потрясающим чувством юмора) Насмеялись, наговорились вдоволь) Еще и фотки суперские наделали)
Очень много интересных фактов рассказал о Вероне и о ее жителях))) Спасибо большое❤️
Потрясающая экскурсия. Проводил экскурсию Вадим, житель Вероны с потрясающим чувством юмора) Насмеялись, наговорились вдоволь) Еще иПотрясающая экскурсия. Проводил экскурсию Вадим, житель Вероны с потрясающим чувством юмора) Насмеялись, наговорились вдоволь) Еще иПотрясающая экскурсия. Проводил экскурсию Вадим, житель Вероны с потрясающим чувством юмора) Насмеялись, наговорились вдоволь) Еще иПотрясающая экскурсия. Проводил экскурсию Вадим, житель Вероны с потрясающим чувством юмора) Насмеялись, наговорились вдоволь) Еще и

Входит в следующие категории Вероны

Похожие экскурсии из Вероны

Вкусная и интересная Верона
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Верона от А до Я
Пешая
2 часа
237 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
Знакомство с Вероной - в мини-группе
Пешая
2 часа
113 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€47 за человека
У нас ещё много экскурсий в Вероне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вероне