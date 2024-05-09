читать дальше младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).

За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для