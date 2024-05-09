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Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
Квест
3.5 часа
Интерактивный квест «В поисках сонета Шекспира» в Вероне
Погрузитесь в мир Шекспира на улицах Вероны. Выполняйте задания, посещайте исторические места и найдите потерянный сонет. Незабываемое приключение ждёт вас
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
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Сейчас в Вероне в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 139 до 299. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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