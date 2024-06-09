Мы покажем вам самые живописные уголки Вероны, фотографии которых украсят вашу ленту в соцсетях и просто будут греть душу после путешествия.
Площади, архитектура, смотровые площадки, открыточные виды — всем этим вы насладитесь, а мы вас поснимаем на фоне веронских пейзажей и расскажем всё самое интересное о городе и его достопримечательностях.
Площади, архитектура, смотровые площадки, открыточные виды — всем этим вы насладитесь, а мы вас поснимаем на фоне веронских пейзажей и расскажем всё самое интересное о городе и его достопримечательностях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Программа включает в себя обзорную экскурсию по Вероне, а также незабываемые пейзажные фотолокации, в том числе с высоты птичьего полёта.
Наш маршрут
- Римский амфитеатр Арена ди Верона — свидетельство жизни и смерти гладиаторов
- Площадь Трав — одна из красивейших площадей севера Италии. В прошлом это был римский форум, а сейчас — рыночная площадь с множеством кафешек.
- Площадь дей Синьори, или площадь Данте, которая описана в «Божественной комедии» и где вас ждут величественные ренессансные здания
- Семейная церковь династии Скалигеров и их готическое кладбище — одно из самых загадочных мест города
- Базилика Святой Анастасии, самая большая и богатая в Вероне
- Каменный мост — старейший в городе и единственный сохранившейся с римской эпохи
- Холм Святого Петра — место возникновения Вероны
- Руины римского театра
- Сады Джусти: природа, искусство и история в одном флаконе. Мы посетим уникальный лабиринт и поднимемся на смотровую площадку — вы увидите Верону с высоты птичьего полёта.
Организационные детали
- После экскурсии вы получите 20 качественных фото, снятых на мобильный телефон
- Подняться на холм Св. Петра можно как пешком, так и на фуникулёре. Второй вариант стоит 1,5€ с человека.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Сады Джусти — 12€ с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Piazza Bra
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 164 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Италии. Мы делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране для того, чтобы вы могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
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