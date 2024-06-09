Дарья — ваша команда гидов в Вероне

Провели экскурсии для 164 туристов

Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Италии. Мы делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране для того, чтобы вы могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!