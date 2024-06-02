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Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
«Приглашаю вас и ваших детей в увлекательное путешествие по улицам Вероны, где каждый уголок таит загадку»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Вас ждут улицы, насыщенные историей и культурными сокровищами»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380€342 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€219 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вероны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод