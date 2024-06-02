Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Вероны

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Вероне на русском языке, цены от €139, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
«Приглашаю вас и ваших детей в увлекательное путешествие по улицам Вероны, где каждый уголок таит загадку»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
139 за всё до 5 чел.
Из Вероны - в Сирмионе и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
«Вас ждут улицы, насыщенные историей и культурными сокровищами»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380342 за всё до 4 чел.
Литературная Верона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
219 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Из Вероны - в Сирмионе и обратно
    Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
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    мы с комфортом доехали до Сирмионе, пока не было толп туристов. Мы с удовольствием прошлись по улицам города, покатались на кораблике и узнали много нового и интересного. Спасибо огромное Дарье за тщательно продуманную программу, интересные истории и полное сопровождение во время всей экскурсии. Очень милая, вежливая и грамотная девушка. С удовольствием обратимся к Дарье в следующий раз.

  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
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    младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).

    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Улицы и переулки»

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  1. Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
  2. Из Вероны - в Сирмионе и обратно
  3. Литературная Верона
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 139 до 342 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вероны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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