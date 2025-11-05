Мои заказы

Влюбиться в Верону с первого шага

Погрузитесь в атмосферу Вероны, гуляя по её старинным улицам и площадям. Узнайте легенды и сделайте фото в духе средневекового Netflix
Экскурсия предлагает путешествие по историческому центру Вероны. Участники смогут увидеть Арку с часами, Арена ди Верона и другие знаковые места. Гид расскажет о могуществе Скалигеров, римских корнях города и тайнах еврейского квартала.

Это возможность почувствовать настоящую веронскую романтику и сделать уникальные фотографии на фоне античных ворот и готических арок
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фотогеничные виды и места
  • 🏛 Узнать городские легенды
  • ❤️ Романтическая атмосфера
  • 👣 Прогулка по уютным улицам
  • 🕰 Погружение в историю Вероны
Влюбиться в Верону с первого шага© Вадим
Влюбиться в Верону с первого шага© Вадим
Влюбиться в Верону с первого шага© Вадим
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Арка с часами
  • Арена ди Верона
  • Пьяцца Бра
  • Пьяцца Эрбе
  • Порта Борсари
  • Колодец влюблённых
  • Арки Скалигеров
  • Пьяцца дей Синьори
  • Каменный мост

Описание экскурсии

  • Арка с часами — эффектный вход в исторический центр. Идеальное место для первого кадра
  • Арена ди Верона — древний амфитеатр, масштабный и фотогеничный. Фото в духе Рима — но без толп
  • Пьяцца Бра и пьяцца Эрбе — две площади, каждая со своим характером: одна просторная и торжественная, вторая — живая, с башнями, колоннами и атмосферой настоящей Италии
  • Уютные переулки и балконы старого города — здесь каждый фон — открытка. Свет, тени, зелень и настоящая веронская романтика
  • Порта Борсари — античные ворота с историей. Камень, время, ракурсы — красиво и величественно
  • Колодец влюблённых — скрытый уголок с легендой. Идеальное место для пары или кадра из серии «в тишине города»
  • Арки Скалигеров — готическая строгость, семейные драмы и колоритный фотосюжет
  • Пьяцца дей Синьори — площадь власти — элегантная, симметричная, идеально подходит для картинного кадра
  • Каменный мост — финал маршрута и лучший вид на город

На прогулке вы узнаете:

  • о могуществе и семейных драмах Скалигеров
  • римских корнях Вероны и символах, спрятанных в архитектуре
  • Джульетте — без туристических иллюзий
  • жизни куртизанок и тайнах еврейского квартала

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Bra
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
читать дальше

других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Владислав
Владислав
5 ноя 2025
Рекомендую экскурсию по Вероне с Вадимом, человеком влюбленным в этот город.
Н
Наталья
7 окт 2025
Лучший гид! Верона прекрасный город, но без Вадима мы бы столько не увидели и не узнали! Никакой занудной экскурсии! Веселая дружеская прогулка полная историй удивительного города. Профессиональная работа прекрасного гида и человека! Спасибо!
Лучший гид! Верона прекрасный город, но без Вадима мы бы столько не увидели и не узнали!
Виктория
Виктория
4 окт 2025
Это было увлекательное знакомство с Вероной!!! Теперь мне хочется приезжать и приезжать сюда!
Р
Руслана
15 сен 2025
Мы прогулялись по Вероне с гидом Нонной, время пролетело незаметно. Нонна очень приятный контактный человек, но при этом очень образованный специалист, со знанием и живым интересом рассказывающий о городе… вместе с ней было решено не следовать стандартам типа «домика Джульетты», а больше говорили о реальной истории города
я
яна
14 сен 2025
Большое спасибо. Экскурсия прошла замечательно. Было очень интересно и познавательно. Гид Евгений
М
Марк
4 сен 2025
Нашу экскурсию проводил Евгений. Мы много путешествуем с женой и хотим отметить что Евгений оказался одним из лучших гидов которые когда-то проводили экскурсии. Его знания о истории, искусстве, религии, архитектуре,
читать дальше

тонкости связанные именно с Вероной и республикой Венеции просто потрясающие! Он сумел в 2.5 часа уложить огромное количество доступной информации. Мы рекомендуем Евгения для всех желающих посетить Верону! Mille Grazie Eugenio!!!!

Нашу экскурсию проводил Евгений. Мы много путешествуем с женой и хотим отметить что Евгений оказался одним
Л
Людмила
23 июн 2025
Вадим очень здорово провёл экскурсию в формате диалога. Сам задавал вопросы, спрашивал моё мнение, отвечал на мои вопросы. Много истории Вероны, но без занудства. Интересные факты и нескучный маршрут. Время пролетело незаметно!

Входит в следующие категории Вероны

