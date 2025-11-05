Экскурсия предлагает путешествие по историческому центру Вероны. Участники смогут увидеть Арку с часами, Арена ди Верона и другие знаковые места. Гид расскажет о могуществе Скалигеров, римских корнях города и тайнах еврейского квартала.
Это возможность почувствовать настоящую веронскую романтику и сделать уникальные фотографии на фоне античных ворот и готических арок
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фотогеничные виды и места
- 🏛 Узнать городские легенды
- ❤️ Романтическая атмосфера
- 👣 Прогулка по уютным улицам
- 🕰 Погружение в историю Вероны
Что можно увидеть
- Арка с часами
- Арена ди Верона
- Пьяцца Бра
- Пьяцца Эрбе
- Порта Борсари
- Колодец влюблённых
- Арки Скалигеров
- Пьяцца дей Синьори
- Каменный мост
Описание экскурсии
- Арка с часами — эффектный вход в исторический центр. Идеальное место для первого кадра
- Арена ди Верона — древний амфитеатр, масштабный и фотогеничный. Фото в духе Рима — но без толп
- Пьяцца Бра и пьяцца Эрбе — две площади, каждая со своим характером: одна просторная и торжественная, вторая — живая, с башнями, колоннами и атмосферой настоящей Италии
- Уютные переулки и балконы старого города — здесь каждый фон — открытка. Свет, тени, зелень и настоящая веронская романтика
- Порта Борсари — античные ворота с историей. Камень, время, ракурсы — красиво и величественно
- Колодец влюблённых — скрытый уголок с легендой. Идеальное место для пары или кадра из серии «в тишине города»
- Арки Скалигеров — готическая строгость, семейные драмы и колоритный фотосюжет
- Пьяцца дей Синьори — площадь власти — элегантная, симметричная, идеально подходит для картинного кадра
- Каменный мост — финал маршрута и лучший вид на город
На прогулке вы узнаете:
- о могуществе и семейных драмах Скалигеров
- римских корнях Вероны и символах, спрятанных в архитектуре
- Джульетте — без туристических иллюзий
- жизни куртизанок и тайнах еврейского квартала
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осмотрим снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 17:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Bra
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владислав
5 ноя 2025
Рекомендую экскурсию по Вероне с Вадимом, человеком влюбленным в этот город.
Н
Наталья
7 окт 2025
Лучший гид! Верона прекрасный город, но без Вадима мы бы столько не увидели и не узнали! Никакой занудной экскурсии! Веселая дружеская прогулка полная историй удивительного города. Профессиональная работа прекрасного гида и человека! Спасибо!
Виктория
4 окт 2025
Это было увлекательное знакомство с Вероной!!! Теперь мне хочется приезжать и приезжать сюда!
Р
Руслана
15 сен 2025
Мы прогулялись по Вероне с гидом Нонной, время пролетело незаметно. Нонна очень приятный контактный человек, но при этом очень образованный специалист, со знанием и живым интересом рассказывающий о городе… вместе с ней было решено не следовать стандартам типа «домика Джульетты», а больше говорили о реальной истории города
я
яна
14 сен 2025
Большое спасибо. Экскурсия прошла замечательно. Было очень интересно и познавательно. Гид Евгений
М
Марк
4 сен 2025
Нашу экскурсию проводил Евгений. Мы много путешествуем с женой и хотим отметить что Евгений оказался одним из лучших гидов которые когда-то проводили экскурсии. Его знания о истории, искусстве, религии, архитектуре,
Л
Людмила
23 июн 2025
Вадим очень здорово провёл экскурсию в формате диалога. Сам задавал вопросы, спрашивал моё мнение, отвечал на мои вопросы. Много истории Вероны, но без занудства. Интересные факты и нескучный маршрут. Время пролетело незаметно!
