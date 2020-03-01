Дани проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Овладеть азами дайвинга с опытным инструктором

Встретившись с инструктором-дайвером на пляже Эйлата, вам предстоит сперва заполнить мини-анкету о здоровье, выбрать оборудование по росту и размеру и получить вводный инструктаж от профессионала. За четверть часа вы познакомитесь с базовыми принципами дайвинга и функционалом снаряжения, научитесь правилам подводного поведения и знакам, которые позволят общаться с инструктором на глубине. Затем, уже в море, вас ждет еще несколько практических уроков, которые помогут почувствовать себя увереннее в воде. И, наконец, главная часть приключения — абсолютно безопасное погружение с лицензированным инструктором к подводным красотам.

Погружение на красивейших дайв-сайтах Эйлата

Вы проведете 30 минут среди разноцветных кораллов и экзотических рыб Красного моря, которые перенесут вас в фантастический мир. Для погружения мы выберем один из самых впечатляющих дайв-сайтов Эйлата. Первый вариант — «Пещеры», излюбленное место дайверов с многообразием морских обитателей и живописным коралловым сводом в виде арки. Второй вариант — дайв-сайт «Три сестры», признанный самым красивым на мелководье и сосредоточивший в одном месте несколько разных течений. Вы исследуете один из этих красивых подводных уголков на 6-метровой глубине.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, у которых нет времени на полное обучение дайвингу, но есть желание совершить погружение и увидеть красочные кораллы и обитателей Красного моря.