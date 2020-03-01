Дани проводит ещё 5 экскурсий

  1. Израиль
  2. Экскурсии

  3. Дайвинг в Красном море для новичков

Ознакомительное погружение с инструктором в одном из красивейших дайв-сайтов Эйлата

Дани
Задать вопрос
Дани – экскурсионное агентство
Это приключение приведет вас в коралловое царство Красного моря, в котором пропадают чувства времени, страха и беспокойства.

С помощью лицензированного инструктора вы овладеете азами дайвинга, познакомитесь со специальным снаряжением, а затем — окажетесь среди красочных коралловых рифов и их экзотических обитателей.
70 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 0 друзей
Продолжительность 2 часа
До 1 человека
Можно с детьми
Встреча — Эйлат, Snorkeling Beach
Забронировать экскурсию
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков

Что вас ожидает

Овладеть азами дайвинга с опытным инструктором
Встретившись с инструктором-дайвером на пляже Эйлата, вам предстоит сперва заполнить мини-анкету о здоровье, выбрать оборудование по росту и размеру и получить вводный инструктаж от профессионала. За четверть часа вы познакомитесь с базовыми принципами дайвинга и функционалом снаряжения, научитесь правилам подводного поведения и знакам, которые позволят общаться с инструктором на глубине. Затем, уже в море, вас ждет еще несколько практических уроков, которые помогут почувствовать себя увереннее в воде. И, наконец, главная часть приключения — абсолютно безопасное погружение с лицензированным инструктором к подводным красотам.

Погружение на красивейших дайв-сайтах Эйлата
Вы проведете 30 минут среди разноцветных кораллов и экзотических рыб Красного моря, которые перенесут вас в фантастический мир. Для погружения мы выберем один из самых впечатляющих дайв-сайтов Эйлата. Первый вариант — «Пещеры», излюбленное место дайверов с многообразием морских обитателей и живописным коралловым сводом в виде арки. Второй вариант — дайв-сайт «Три сестры», признанный самым красивым на мелководье и сосредоточивший в одном месте несколько разных течений. Вы исследуете один из этих красивых подводных уголков на 6-метровой глубине.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, у которых нет времени на полное обучение дайвингу, но есть желание совершить погружение и увидеть красочные кораллы и обитателей Красного моря.

Организационные детали

  • Необходимые требования: к ознакомительному погружению допускаются взрослые и дети от восьми лет. Для участников младше 18 лет обязательны разрешение от родителей и декларация о здоровье. Ваши кровеносные и дыхательные системы должны быть в хорошем состоянии, желателен высокий уровень физической подготовки.
  • В стоимость входит: первый бриф-инструктаж, подбор экипировки, наглядный инструктаж на глубине, обучение непосредственно под водой, выход в море, погружение на глубину до шести метров, сопровождение лицензированного инструктора по дайвингу, который владеет русским языком, а также английским и ивритом.
  • Дополнительные расходы (по желанию): видеосъемка погружения, фото-сувениры — от 20$, трансфер от вашего отеля — 20$, страховой полис.
  • Инструктаж и первое погружение пройдут на пляже Snorkeling Beach в Эйлате.
  • Под водой вы проведете 30 — 35 мин.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
  • Все инструкторы имеют лицензию, а экипировка постоянно проходит технический контроль.
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков
Дайвинг в Красном море для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Эйлат, Snorkeling Beach.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
Напишите мне

Дани проводит ещё 5 экскурсий

Из Эйлата — в Иерусалим и ВифлеемИз Эйлата — в Иерусалим и ВифлеемИз Эйлата — в Иерусалим и Вифлеем
скидка20%
€75
60 за человека
13 часов
Прикоснуться к главным христианским реликвиям Святой земли и посетить Храм Рождества Христова
Вам предстоит за один день охватить главные святыни и культурное наследие Израиля. Вы погрузитесь в христианскую историю на улицах Старого Иерусалима, увидите Храм Гроба Господня и Стену Плача. Осмотрите реликвии Храма Рождества Христова в Вифлееме. Почувствуете израильский колорит, искупаетесь в водах Мертвого моря и реки Иордан.
Караван-тур: прогулка на верблюдахКараван-тур: прогулка на верблюдахКараван-тур: прогулка на верблюдах
85 за человека
4 часа
Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата
На ранчо вы познакомитесь с животными, которых гордо называют «кораблями пустыни». Верхом на верблюде вы покорите барханы, пересечете русла рек и доберетесь до точки, с которой можно увидеть стразу 4 страны. А на закате вас ждет ужин в бедуинском шатре с местными закусками и травяным чаем.
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морюРелакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морюРелакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
135 за человека
10 часов
1 отзыв
Оздоровиться в морской воде и расслабиться на приятных процедурах
Однодневная поездка со СПА-процедурами — это идеальный вариант для оздоровления души и тела. Сочетание богатого солями и минералами моря с полезными сеансами расслабления наполнят вас гармонией, энергией и подарят отдохнувший и свежий вид. Приглашаем гостей позаботиться о себе и своём теле!
Красное море: прогулка на катере с панорамным дномКрасное море: прогулка на катере с панорамным дномКрасное море: прогулка на катере с панорамным дном
скидка10%
€22
20 за человека
2 часа
Познакомиться с подводным миром в Эйлате, не намочив ног
Прогулка на катере с панорамным дном — прекрасная альтернатива для тех, кто не готов к погружению с аквалангом, но очень хочет получше рассмотреть красоты Красного моря. Вы полюбуетесь буйством красок кораллового рифа и многообразием подводной жизни — от стай мелких рыбешек до огромных и редких морских обитателей.
Экскурсия в Петру из ЭйлатаЭкскурсия в Петру из ЭйлатаЭкскурсия в Петру из Эйлата
179 за человека
13 часов
На один день перенестись в другое тысячелетие
Одновременно древнее и новое чудо света, Петру, вы найдете во всех списках «увидеть раз в жизни». В нашем комфортном путешествии вы поймете, в чем значимость розового города цивилизации набатеев, полюбуетесь разноцветными скалами и исследуете великие руины. Ощутите себя в восточной сказке и раскроете тайны истории.

Выбирайте и другие экскурсии в Эйлате

История и архитектураГрупповыеАктивный отдыхВ другой городНа автомобилеЗа городомВсеИндивидуальныеСо скидкойНа корабликеНеобычные маршрутыНа автобусе