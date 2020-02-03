7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона

Невероятные творения природы в парке Тимна, древний храм богини Ходхор и скиния завета

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
В 25 километрах от Эйлата находятся величественные каньоны в пустыне Арава, где некогда располагались копи царя Соломона.

Приглашаю отправиться в путешествие по этим местам: вы увидите невероятные скалы из белого и красного песчаника, услышите истории, происходившие здесь в прошлые века и узнаете, как копи связаны с событиями, повлиявшими на судьбу всей страны.

А после сможете отдохнуть у озера Тимна и отведать кофе по-восточному в бедуинском шатре.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
3.86
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона

Что вас ожидает

Парк “Тимна” – это долина, окруженная со всех сторон разноцветными отвесными скалами разных исторических периодов, иногда доходящими до 850 метров в высоту. Тимна – единственное место на земном шаре, где нашли уникальный полудрагоценный камень, «Эйлатский камень». Я вам расскажу об этой породе, ее драматичной истории, о том, как Царь Соломон добывал здесь этот камень и пополнял казну.

Мы увидим невероятные виды, скалы из белого и красного песчаника, гранитные арки и каньоны, стада оленей и горных козлов. Мы также побываем в храме Тимны, посвященном богине Хатхор. Будем подниматься по древней лестнице в гору и через великолепную смотровую площадку спускаться прямо к раскопкам храма.

Озеро Тимна – отдельное развлечение. Дети могут поплавать на педальных лодках, родители могут посетить “Нехуштимну”, где показывают изготовление меди и чеканку медных монет времен царя Соломона, или побывать в бедуинском шатре, где вам предложат кофе по-восточному.

По парку проложено множество пешеходных маршрутов геологической и исторической направленности, но можно совершить прогулку на джипах, и эта поездка среди Соломоновых столбов, через Розовый каньон и Плавильные лагеря будет одним из самых ярких впечатлений об Эйлате. Можно также заказать прогулку по парку на верблюдах. Обязательно полюбуемся на древнюю наскальную живопись.

Организационные детали

Мы заберем вас от того места, где вы остановились и доставим обратно. Но не забудьте удобную обувь, надо взять с собой много воды и головной убор! Еще средство от загара никогда не помешает в этих местах. ;)

Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона
Хозяева медной горы: Тимна и копи царя Соломона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Закончил Военно-медицинскую аккадемию в Ленинграде и университет Бен гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток » и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn». С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям. Интересный гид и хороший собеседник.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру ! Сам парк просто потрясающе красив!
1 января 2020
Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
29 марта 2019
Все было организовано очень хорошо 👌
9 января 2019
мало было новой информации. Несколько библейских историй и возможность самостоятельно полазить по горам и сделать селфи. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать об экскурсии.
29 декабря 2018
Вместо Владимира - преподавателя, выпускника академии и университета к нам приехала девушка Диана. Вместо согласовпнгой индивидуальной экскурсии на двух человек нас оказалось четверо туристов, еле умещались в машине. Заранее о замене и соседях никто не предупредил, стоимость не разделили на всех, взяли с каждой пары. Организация неудовлетворительная.
А вот парк интересный и красивый
7 июля 2018
Прекрасная экскурсия. Харизматичный гид, увлеченный, прекрасно знающий тему и увлекательно ее подающий. Путешествие по пустыне завораживает, конечно, 3-часовой экскурсии нам было недостаточно. Это лишь обзор. Там надо пробыть достаточно долго. Надеемся еще вернуться
Анна
15 января 2017
Познавательно, интересно и легко Владимир проводит экскурсии. Отлично разбирается в вопросе, легко и с юмором излагает информацию, отлично ориентируется на местности! Спасибо мы отлично провели время:)

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