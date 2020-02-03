7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Парк “Тимна” – это долина, окруженная со всех сторон разноцветными отвесными скалами разных исторических периодов, иногда доходящими до 850 метров в высоту. Тимна – единственное место на земном шаре, где нашли уникальный полудрагоценный камень, «Эйлатский камень». Я вам расскажу об этой породе, ее драматичной истории, о том, как Царь Соломон добывал здесь этот камень и пополнял казну.

Мы увидим невероятные виды, скалы из белого и красного песчаника, гранитные арки и каньоны, стада оленей и горных козлов. Мы также побываем в храме Тимны, посвященном богине Хатхор. Будем подниматься по древней лестнице в гору и через великолепную смотровую площадку спускаться прямо к раскопкам храма.

Озеро Тимна – отдельное развлечение. Дети могут поплавать на педальных лодках, родители могут посетить “Нехуштимну”, где показывают изготовление меди и чеканку медных монет времен царя Соломона, или побывать в бедуинском шатре, где вам предложат кофе по-восточному.

По парку проложено множество пешеходных маршрутов геологической и исторической направленности, но можно совершить прогулку на джипах, и эта поездка среди Соломоновых столбов, через Розовый каньон и Плавильные лагеря будет одним из самых ярких впечатлений об Эйлате. Можно также заказать прогулку по парку на верблюдах. Обязательно полюбуемся на древнюю наскальную живопись.