Дани проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

🐪 Познакомиться с обитателями верблюжьего ранчо

Мы встретимся в одном из самых любопытных уголков в окрестностях Эйлата — на верблюжьей ферме Camel-Ranch, укрывшейся в тени гор. Вы познакомитесь с гордыми местными жителями, «кораблями пустыни»: понаблюдаете за повадками верблюдов, узнаете об их удивительных свойствах и караванном прошлом и, разумеется, сделаете живые и яркие фотографии с животными.

🐪 Верхом по пескам и барханам

Хотите почувствовать себя частью величественного каравана? Оседлав верблюда, вы отправитесь бороздить просторы бескрайней пустыни. Мы прогуляемся извилистыми тропами вдоль русла рек Шломо и Цфачот, исследуем атмосферные пустынные ландшафты заповедника Эйлата. Доберемся до смотровой площадки, с которой вы увидите одновременно 4 страны — Израиль, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию. А если наша прогулка будет вечерней, вы полюбуетесь сказочным закатом в пустыне, который станет одним из самых красочных воспоминаний об Эйлате!

🐪 Угощения в шатре бедуинов

Чтобы немного отдохнуть, мы сделаем остановку в бедуинском шатре. Здесь вы ближе познакомитесь с бытом жителей пустыни и отведаете традиционные местные закуски: овощи, сыры Джибетта и Лебана, бедуинскую лепешку «пита», оливки и удивительный травяной чай. А после небольшой трапезы верблюды доставят вас обратно на ранчо.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам с детьми и всем, кто хочет проникнуться духом пустыни и жизни бедуинов.