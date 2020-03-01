Дани проводит ещё 5 экскурсий

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Посетить верблюжью ферму, ощутить дух пустыни и заглянуть в шатер бедуинов в окрестностях Эйлата

Дани
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Дани – экскурсионное агентство
На ранчо вы познакомитесь с животными, которых гордо называют «кораблями пустыни».

Верхом на верблюде вы покорите барханы, пересечете русла рек и доберетесь до точки, с которой можно увидеть стразу 4 страны.

А на закате вас ждет ужин в бедуинском шатре с местными закусками и травяным чаем.
85 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 4 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в окрестностях Эйлата
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Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах

Что вас ожидает

🐪 Познакомиться с обитателями верблюжьего ранчо
Мы встретимся в одном из самых любопытных уголков в окрестностях Эйлата — на верблюжьей ферме Camel-Ranch, укрывшейся в тени гор. Вы познакомитесь с гордыми местными жителями, «кораблями пустыни»: понаблюдаете за повадками верблюдов, узнаете об их удивительных свойствах и караванном прошлом и, разумеется, сделаете живые и яркие фотографии с животными.

🐪 Верхом по пескам и барханам
Хотите почувствовать себя частью величественного каравана? Оседлав верблюда, вы отправитесь бороздить просторы бескрайней пустыни. Мы прогуляемся извилистыми тропами вдоль русла рек Шломо и Цфачот, исследуем атмосферные пустынные ландшафты заповедника Эйлата. Доберемся до смотровой площадки, с которой вы увидите одновременно 4 страны — Израиль, Иорданию, Египет и Саудовскую Аравию. А если наша прогулка будет вечерней, вы полюбуетесь сказочным закатом в пустыне, который станет одним из самых красочных воспоминаний об Эйлате!

🐪 Угощения в шатре бедуинов
Чтобы немного отдохнуть, мы сделаем остановку в бедуинском шатре. Здесь вы ближе познакомитесь с бытом жителей пустыни и отведаете традиционные местные закуски: овощи, сыры Джибетта и Лебана, бедуинскую лепешку «пита», оливки и удивительный травяной чай. А после небольшой трапезы верблюды доставят вас обратно на ранчо.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам с детьми и всем, кто хочет проникнуться духом пустыни и жизни бедуинов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: сопровождение гида-инструктора, закуски и чай в бедуинском шатре, 3-часовая прогулка на верблюде.
  • Дополнительные расходы: трансфер к ранчо по запросу.
  • Обратите внимание: необходимо быть на ранчо за 15 минут до начала прогулки.
  • Ребенок до 7 лет катается вместе со взрослым
  • В праздничные дни о возможности проведении экскурсии лучше уточнять заранее.
  • Что взять с собой: питьевую воду, головной убор, солнцезащитные очки и крем, удобную обувь для прогулки, на вечернюю прогулку теплую одежду.
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах
Караван-тур: прогулка на верблюдах

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в окрестностях Эйлата.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
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