3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мечта Индианы Джонса
Петра оберегаема песками и скалами, поэтому не откроется глазу издалека. Но тем сильнее вы поразитесь тому, что возникнет перед глазами, когда мы достигнем цели. Итак, вы увидите:
Кочевники, предприниматели и повелители воды
За время экскурсии вы не только взглянете на десятки интереснейших мест, овеянных загадками, но и многое узнаете о культуре набатеев. Эта цивилизация существовала всего 300 лет, но успела проявить себя. Набатеи сумели обуздать стихию и построить Петру — искусственный оазис из камня, сменить амплуа грабителей на гостеприимных хозяев и договориться с римлянами, тем самым — выжив. В Петре и сегодня ведутся раскопки, и вы сможете прикоснуться к большим историческим тайнам.
Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет
— Транспорт с кондиционером, обед и входные билеты включены в стоимость
— Дополнительно оплачиваются: налог на границе — 65$/чел и виза — 75$/чел (обязательны к оплате), страховка, личные расходы
Обратите внимание