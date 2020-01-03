3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мечта Индианы Джонса

Петра оберегаема песками и скалами, поэтому не откроется глазу издалека. Но тем сильнее вы поразитесь тому, что возникнет перед глазами, когда мы достигнем цели. Итак, вы увидите:

Ущелье Сик — узкий коридор меж природных скал из породы разных оттенков красного. Вы проследуете по нему, словно по пространственно-временному лабиринту.

— узкий коридор меж природных скал из породы разных оттенков красного. Вы проследуете по нему, словно по пространственно-временному лабиринту. Родник Моисея — по преданию, именно в Петре Моисей «наколдовал» источник: стукнув посохом по камню, он высек родник прямо в скале.

— по преданию, именно в Петре Моисей «наколдовал» источник: стукнув посохом по камню, он высек родник прямо в скале. Сокровищницу Эль-Хазне — то самое место, которое стало визитной карточкой древнего города. Это высеченное в скале грандиозное сооружение, тайна возникновения которого 3 тысячи лет назад остаётся неразгаданной. Как удалось построить такой шедевр нашим далеким предкам? Вы узнаете, для чего использовали Эль-Хазне, и рассмотрите его со всех сторон.

— то самое место, которое стало визитной карточкой древнего города. Это высеченное в скале грандиозное сооружение, тайна возникновения которого 3 тысячи лет назад остаётся неразгаданной. Как удалось построить такой шедевр нашим далеким предкам? Вы узнаете, для чего использовали Эль-Хазне, и рассмотрите его со всех сторон. Монастырь Эд-Дейр — чтобы подняться туда, придётся идти в гору, но это того стоит. Вы не только встретитесь с ещё одним архитектурным чудом, но и увидите с вершины на соседней возвышенности мавзолей Арона, брата Моисея.

— чтобы подняться туда, придётся идти в гору, но это того стоит. Вы не только встретитесь с ещё одним архитектурным чудом, но и увидите с вершины на соседней возвышенности мавзолей Арона, брата Моисея. Римское кардо — градообразующую улицу с колоннами, руинами храмов и амфитеатром для жертвоприношений.

— градообразующую улицу с колоннами, руинами храмов и амфитеатром для жертвоприношений. Некрополь — завораживающее кладбище в скале.

— завораживающее кладбище в скале. Панорамные виды Акабы — бескрайние пески, среди которых затеряна Петра.

Кочевники, предприниматели и повелители воды

За время экскурсии вы не только взглянете на десятки интереснейших мест, овеянных загадками, но и многое узнаете о культуре набатеев. Эта цивилизация существовала всего 300 лет, но успела проявить себя. Набатеи сумели обуздать стихию и построить Петру — искусственный оазис из камня, сменить амплуа грабителей на гостеприимных хозяев и договориться с римлянами, тем самым — выжив. В Петре и сегодня ведутся раскопки, и вы сможете прикоснуться к большим историческим тайнам.