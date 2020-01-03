3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Однодневная экскурсия в город из восточной сказки к древним руинам и разноцветным скалам

Вера
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Вера – экскурсионное агентство
Вообразите себе пейзажи из мультфильма «Алладин» — вот на что похожа Петра, древнее поселение в городе Вади Муса.

Причудливые красно-черные скалы, бескрайняя пустыня и памятники старины здесь выглядят, словно сошли со страниц восточной сказки о бедуинах.

Следы культуры набатеев, родник Моисея, древние сокровищницы и римская архитектура погрузят вас в другое тысячелетие.

Поездка в Петру через пески Акабы станет настоящим путешествием через время.
180 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча около вашей гостиницы в Эйлате
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У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Путешествие в Петру
Путешествие в Петру

Что вас ожидает

Мечта Индианы Джонса
Петра оберегаема песками и скалами, поэтому не откроется глазу издалека. Но тем сильнее вы поразитесь тому, что возникнет перед глазами, когда мы достигнем цели. Итак, вы увидите:

  • Ущелье Сик — узкий коридор меж природных скал из породы разных оттенков красного. Вы проследуете по нему, словно по пространственно-временному лабиринту.
  • Родник Моисея — по преданию, именно в Петре Моисей «наколдовал» источник: стукнув посохом по камню, он высек родник прямо в скале.
  • Сокровищницу Эль-Хазне — то самое место, которое стало визитной карточкой древнего города. Это высеченное в скале грандиозное сооружение, тайна возникновения которого 3 тысячи лет назад остаётся неразгаданной. Как удалось построить такой шедевр нашим далеким предкам? Вы узнаете, для чего использовали Эль-Хазне, и рассмотрите его со всех сторон.
  • Монастырь Эд-Дейр — чтобы подняться туда, придётся идти в гору, но это того стоит. Вы не только встретитесь с ещё одним архитектурным чудом, но и увидите с вершины на соседней возвышенности мавзолей Арона, брата Моисея.
  • Римское кардо — градообразующую улицу с колоннами, руинами храмов и амфитеатром для жертвоприношений.
  • Некрополь — завораживающее кладбище в скале.
  • Панорамные виды Акабы — бескрайние пески, среди которых затеряна Петра.

Кочевники, предприниматели и повелители воды
За время экскурсии вы не только взглянете на десятки интереснейших мест, овеянных загадками, но и многое узнаете о культуре набатеев. Эта цивилизация существовала всего 300 лет, но успела проявить себя. Набатеи сумели обуздать стихию и построить Петру — искусственный оазис из камня, сменить амплуа грабителей на гостеприимных хозяев и договориться с римлянами, тем самым — выжив. В Петре и сегодня ведутся раскопки, и вы сможете прикоснуться к большим историческим тайнам.

Организационные детали

Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Днем по программе предусмотрен обед

Что входит в стоимость, а что — нет
— Транспорт с кондиционером, обед и входные билеты включены в стоимость
— Дополнительно оплачиваются: налог на границе — 65$/чел и виза — 75$/чел (обязательны к оплате), страховка, личные расходы

Обратите внимание

  • К монастырю Эд-Дейр вы отправляетесь по желанию и без гида
  • Поездка по пустыне Арава в конце экскурсии состоится, если группа успевает к закрытию границы (в 19:30)
Путешествие в Петру
Путешествие в Петру
Путешествие в Петру

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура около вашей гостиницы в Эйлате.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вера
Вера
Наша команда специалистов по путешествиям предпримет максимальные усилия, чтобы найти для вас подходящий тур. От Иерусалима до Петры и Аммана, от традиционных туров до приключений, полных впечатлениями на всю жизнь — у нас есть то, что подойдет для каждого путешественника. И мы с гордостью можем сказать, что после 12-летнего опыта мы являемся лидерами на Ближнем Востоке.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Организация никакая + попортили нервы. Высадили на границе, проходишь границу один, далее начинается неразбериха. Очень много групп, тебя не встречают, надо самому искать твоего организатора. Все стоят, чего-то ждут, ничего не происходит, я сама за 5 мин. прошла паспортный контроль, потом еще час всех ждала, очень долго.

Когда спрашиваешь, куда проходить, с кем, огрызаются, говорят - стой, жди (это конкретно про одного организатора - лысого мужчину).

Далее всех русских сажают в одну маленькую маршрутку, битком, люди сидят на дополнительных раздвижных стульчиках, опять все ругаются, нервничают. Меня вообще выгнали из маршрутки - сказали, мест нет, ты будешь с англоговорящей группой, после моего возмущения - посадили обратно. Хотя, я бронировала тур онлайн, заранее уточнила, на русском ли будет экскурсия, ответили - да.

На сайте платишь 20%, на месте гиду 80%, цены на сайте в евро, т.е. должен заплатить 144€, по итогу, говорят - плати 165$, я говорю, у меня евро, они - тогда 150€ 😲 вместо 144 опять ругань, нервы.

Потом на обеде говорят, ты будешь возвращаться с другой группой, опять жди.

Не советую!!! Попробуйте съездить сами в Петру, дешевле получится и спокойнее!
31 октября 2019
На границе Израиля и Иордании взяли полную стоимость без учета ранее перечисленного аванса - пользуясь суетой при переходе границы . Обратиться за помощью в критической ситуации не к кому - тебя не слышат
18 июня 2019
Экскурсия в Петру была не забываемая! Экскурсовод Али встретил нас сразу после пересечения Иорданской границы и помог пройти все формальности. Углублённый исторический обзор смешанный с прекрассным чувством юмора сопровождал нас всю поездку! Одно но - все это на английском языке, т.к хотя он знает русский, но как он сам говорит все ещё учит язык. В нашем случае это было даже предпочтительно, т.к наши дети лучше говорят по английски, но для людей с плохим английским это могло бы сильно изменить впечатления об экскурсии.

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