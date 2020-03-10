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Оздоровиться в морской воде и расслабиться на приятных процедурах

Дани
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Дани – экскурсионное агентство
Однодневная поездка со СПА-процедурами — это идеальный вариант для оздоровления души и тела.

Сочетание богатого солями и минералами моря с полезными сеансами расслабления наполнят вас гармонией, энергией и подарят отдохнувший и свежий вид.

Приглашаем гостей позаботиться о себе и своём теле!
135 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Эйлате
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю

Что вас ожидает

Маршрут и прибытие на место
Трансфер заберёт вас из отеля и повезёт к месту назначения. Мы проедем через Иудейскую пустыню — узкий лоскут, протянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря, — и доберёмся до СПА-отеля в 10 утра. Здесь вам предоставят шкафчики для хранения вещей, а следом начнётся самое приятное — шведский стол, купание, процедуры, массажи и полное расслабление.

Антистресс и оздоровление
Когда разместите вещи, первым делом вас ждёт обед — блюда придутся по вкусу каждому, ведь в программе шведский стол! После — вы самостоятельно распоряжаетесь временем и выбираете процедуры и места, которые хочется посетить. Можно искупаться в бассейне с пресной водой, порелаксировать в гидромассажной ванне, погреться в сухой сауне, окунуться в воды Мёртвого моря, а для самых активных открыты двери тренажёрного зала. Также вам предложат сеансы разных видов массажей и другие полезные процедуры.

Программа экскурсии:

7:00 Выезд.
10:00 Прибытие на Мертвое Море Эйн Бокек. Размещение в СПА-гостинице.
13:00-14:00 Обед.
17:00 Сбор группы в лобби отеля. Выезд.
20:00 Возвращение в отели Эйлата.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено:
    - трансфер (сбор от отелей Эйлата и обратно)
    - обед (шведский стол)
    - размещение в отеле (Lot — спа-отель Dead Sea или Hod Hamidbar в регионе Эйн-Бокек)
    - вход в спа-центр
    - бассейн с подогревом и водой Мертвого моря
    - гидромассажная ванна
    - сухая сауна
    - тренажерный зал
    - закрытый бассейн с пресной водой и открытый бассейн
    - оборудованный пляж Мёртвого моря
    - пользование полотенцами
  • В отеле вам предоставят шкафчики для вещей (депозит — 50 шекелей)

  • Дополнительно вы можете заказать отдельные процедуры. Стоимость пакетов от 300 шекелей.

В отеле Lot:
Пакет № 1: На выбор: классический шведский массаж, ароматический массаж (30 минут), солевое отшелушивание или грязелечение — 30 минут.
Пакет № 2: На выбор: классический шведский массаж, ароматический массаж или рефлексология — 50 минут.
Пакет № 3: На выбор: массаж горячими камнями, устричный массаж, антистрессовый массаж или лечение черной жемчужиной — 60 минут.

В отеле Hod Hamidbar:
Пакет № 1: 30 минут классического массажа.
Пакет № 2: 60 минут классического массажа.
Пакет № 3: 50 минут массажа на ваш выбор в процедурном кабинете для пар, 20 минут в частной гидромассажной ванне. Бутылка шампанского.

Внимание! Противопоказания к посещению Мертвого Моря:
- эпилепсия, шизофрения;
- болезнь Паркинсона;
- перенесенный инфаркт миокарда (за два месяца до прибытия);
- инсульт давностью 6 месяцев (не менее, чем за шесть месяцев до прибытия);
- гипертоническая болезнь 3 стадии;
- дыхательная недостаточность 2–3 стадии;
- острые инфекционные заболевания;
- СПИД;
- туберкулез легких;
- почечная и печеночная недостаточность;
- пузырчатка;
- красная волчанка.
- больные, получающие кортизоновые препараты в любом виде (мази, таблетки), должны отменить их прием за два месяца до приезда, иначе на Мертвом море может произойти обострение заболевания, и процесс лечения будет менее эффективен.

Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю
Релакс и СПА — поездка из Эйлата к Мёртвому морю

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Эйлате.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Очень понравилось, получила огромное удовольствие.

Дани проводит ещё 5 экскурсий

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