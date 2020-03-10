Что вас ожидает

Маршрут и прибытие на место

Трансфер заберёт вас из отеля и повезёт к месту назначения. Мы проедем через Иудейскую пустыню — узкий лоскут, протянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря, — и доберёмся до СПА-отеля в 10 утра. Здесь вам предоставят шкафчики для хранения вещей, а следом начнётся самое приятное — шведский стол, купание, процедуры, массажи и полное расслабление.

Антистресс и оздоровление

Когда разместите вещи, первым делом вас ждёт обед — блюда придутся по вкусу каждому, ведь в программе шведский стол! После — вы самостоятельно распоряжаетесь временем и выбираете процедуры и места, которые хочется посетить. Можно искупаться в бассейне с пресной водой, порелаксировать в гидромассажной ванне, погреться в сухой сауне, окунуться в воды Мёртвого моря, а для самых активных открыты двери тренажёрного зала. Также вам предложат сеансы разных видов массажей и другие полезные процедуры.

Программа экскурсии:

7:00 Выезд.

10:00 Прибытие на Мертвое Море Эйн Бокек. Размещение в СПА-гостинице.

13:00-14:00 Обед.

17:00 Сбор группы в лобби отеля. Выезд.

20:00 Возвращение в отели Эйлата.