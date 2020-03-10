Маршрут и прибытие на место
Трансфер заберёт вас из отеля и повезёт к месту назначения. Мы проедем через Иудейскую пустыню — узкий лоскут, протянувшийся вдоль западного побережья Мертвого моря, — и доберёмся до СПА-отеля в 10 утра. Здесь вам предоставят шкафчики для хранения вещей, а следом начнётся самое приятное — шведский стол, купание, процедуры, массажи и полное расслабление.
Антистресс и оздоровление
Когда разместите вещи, первым делом вас ждёт обед — блюда придутся по вкусу каждому, ведь в программе шведский стол! После — вы самостоятельно распоряжаетесь временем и выбираете процедуры и места, которые хочется посетить. Можно искупаться в бассейне с пресной водой, порелаксировать в гидромассажной ванне, погреться в сухой сауне, окунуться в воды Мёртвого моря, а для самых активных открыты двери тренажёрного зала. Также вам предложат сеансы разных видов массажей и другие полезные процедуры.
7:00 Выезд.
10:00 Прибытие на Мертвое Море Эйн Бокек. Размещение в СПА-гостинице.
13:00-14:00 Обед.
17:00 Сбор группы в лобби отеля. Выезд.
20:00 Возвращение в отели Эйлата.
В отеле Hod Hamidbar:
Пакет № 1: 30 минут классического массажа.
Пакет № 2: 60 минут классического массажа.
Пакет № 3: 50 минут массажа на ваш выбор в процедурном кабинете для пар, 20 минут в частной гидромассажной ванне. Бутылка шампанского.
Внимание! Противопоказания к посещению Мертвого Моря:
- эпилепсия, шизофрения;
- болезнь Паркинсона;
- перенесенный инфаркт миокарда (за два месяца до прибытия);
- инсульт давностью 6 месяцев (не менее, чем за шесть месяцев до прибытия);
- гипертоническая болезнь 3 стадии;
- дыхательная недостаточность 2–3 стадии;
- острые инфекционные заболевания;
- СПИД;
- туберкулез легких;
- почечная и печеночная недостаточность;
- пузырчатка;
- красная волчанка.
- больные, получающие кортизоновые препараты в любом виде (мази, таблетки), должны отменить их прием за два месяца до приезда, иначе на Мертвом море может произойти обострение заболевания, и процесс лечения будет менее эффективен.