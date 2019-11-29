5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автобусная экскурсия по главным святыням Израиля

Вера
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Вера – экскурсионное агентство
Значимость сакральных мест, которые вы посетите, самоочевидна и не требует ни упоминания о списке ЮНЕСКО, ни эпитетов «уникальный», «главный», «древнейший».

По пути из Эйлата вы остановитесь на берегу самого глубокого соленого озера планеты — Мертвого моря; совершите омовение в водах Иордана, реки, где принял крещение Иисус; посетите священный центр иудеев, христиан и мусульман, Иерусалим; а также осмотрите Базилику Рождества Христова в Вифлееме.

Все это время вас будут сопровождать сказания из Ветхого и Нового Завета, истории о вечном противостоянии за право обладания реликвиями и рассказы о жизненном пути Святой земли.
78 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча около вашей гостиницы в Эйлате
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
В Иерусалим из Эйлата
В Иерусалим из Эйлата

Что вас ожидает

Самое глубокое соленое озеро на Земле
Рано утром вы отправитесь по шоссе Арава в северном направлении, и уже через полтора часа окажетесь на берегу Мертвого моря, где у вас будет час свободного времени для купания и посещения магазинов со всемирно известной грязью, солью и косметическими средствами. По пути вы услышите интересные факты об этом удивительном озере — его образовании, микроклимате, оздоровительном эффекте и археологических находках; о царе Давиде, нашедшем в одном из каньонов прибежище, и о пророчествах, связанных с дальнейшей судьбой Мертвого моря.

Одна из самых почитаемых священных рек в мире
Далее в нашей программе — посещение реки Иордан. Круглый год сюда приезжают тысячи паломников, чтобы совершить омовение, а некоторые проходят здесь обряд крещения. И несмотря на то, что точного места, где Иисус Христос принял крещение, не установлено — значимость омовения в любом из участков реки не приуменьшается. На экскурсии вы узнаете и о ветхозаветных событиях, ведь водная артерия имеет сакральный статус не только для христиан — переход через расступившиеся воды Иордана ознаменовал окончание сорокалетнего скитания еврейского народа, а некоторое время спустя пророк Илья повторил подвиг Иисуса Навина, осушив путь на другой берег.

Иерусалим — «место мира»
До полудня вы уже доберетесь до Иерусалима. По библейским сказаниям, когда Бог сотворил мир, он даровал ему 10 частей красоты, и 9 из них достались Иерусалиму. Его история — длинный путь бесконечных сражений за право обладания: в «Месте мира» сконцентрированы главные реликвии всех авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама). Исследовать тайны города можно десятками лет, в нашем распоряжении будет всего несколько часов, и за это время мы постараемся дать вам исчерпывающую картину жизни Иерусалима и покажем основные достопримечательности. Вы пройдете по «Пути Скорби», Виа Долороза, и посетите Храм Гроба Господня, где увидите его главные святыни: Голгофу, Камень Помазания и Гроб Господень. Взглянете на Масличную гору — место, где царь Давид поклонялся Богу, а Иисус Христос произнес последнюю молитву перед арестом. Также вы побываете у легендарной Стены Плача, уцелевшей части Второго Иерусалимского Храма, где иудеи ежедневно возносят устные молитвы и оставляют записки между камней.

Посещение Вифлеема
Финальной остановкой в путешествии будет Вифлеем, где, согласно преданиям, родился Спаситель, поэтому для христианского мира это второй по значимости город после Иерусалима. Вас ждет небольшая обзорная экскурсия, а затем вы отправитесь в главную святыню — Базилику Рождества Христова, одну из старейших непрерывно действующих церквей в мире, где мы поговорим об истории создания храма, его внутреннем убранстве и, конечно, легендах.

Организационные детали

Возьмите с собой неизраильские загранпаспорта (при посещении Вифлеема это необходимо).

Важно знать до бронирования
Оплата наличными невозможна. 20% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте. После внесения предоплаты необходимо перевести оставшуюся часть на карту или PayPal (реквизиты мы вышлем в личном сообщении). Только после полной оплаты места будут забронированы за вами.

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в гостинице Эйлата и после экскурсии отвезем обратно
  • Сбор из гостиниц начинается в 05:00, приблизительное время возврата в 22:00
  • Днем по программе предусмотрен обед (в Иерусалиме)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды имеют лицензию министерства туризма Израиля)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт с кондиционером, обед и входные билеты включены в стоимость
  • Не включено: страховка и личные расходы
В Иерусалим из Эйлата
В Иерусалим из Эйлата

Экскурсия проводится в среду и субботу в 01:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура около вашей гостиницы в Эйлате.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вера
Вера
Наша команда специалистов по путешествиям предпримет максимальные усилия, чтобы найти для вас подходящий тур. От Иерусалима до Петры и Аммана, от традиционных туров до приключений, полных впечатлениями на всю жизнь — у нас есть то, что подойдет для каждого путешественника. И мы с гордостью можем сказать, что после 12-летнего опыта мы являемся лидерами на Ближнем Востоке.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 ноября 2019
Отличная экскурсия, включает в себя много мест, однако хотелось бы провести побольше времени на Мертвом море.
25 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Четко организован сбор с гостиниц и возврат обратно. Отдельное спасибо экскурсоводу Владимиру. Благодаря его собранности и умению организовать и заинтересовать группу, нам удалось посмотреть все по максимуму, несмотря на огромное количество других групп на маршруте нашей экскурсии.
25 ноября 2019
Огромная благодарность гиду Владимиру-Профессионал с "большой буквы“! Информация подавалась увлекательно, дозировано. Спасибо ему за чуткое отношение, интересные рассказы, отличные знания истории и религии! Я в восторге!
14 апреля 2019
хотелось бы в течение длинной дороги узнать больше о жизни в Израиле, о климате, истории, национальных особенностях
10 января 2019
Супер гид Лариса провела экскурсию на отлично. В течение всей поездки подавалась интересная и разнообразная информация. Огромное спасибо!

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