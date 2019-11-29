5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое глубокое соленое озеро на Земле

Рано утром вы отправитесь по шоссе Арава в северном направлении, и уже через полтора часа окажетесь на берегу Мертвого моря, где у вас будет час свободного времени для купания и посещения магазинов со всемирно известной грязью, солью и косметическими средствами. По пути вы услышите интересные факты об этом удивительном озере — его образовании, микроклимате, оздоровительном эффекте и археологических находках; о царе Давиде, нашедшем в одном из каньонов прибежище, и о пророчествах, связанных с дальнейшей судьбой Мертвого моря.

Одна из самых почитаемых священных рек в мире

Далее в нашей программе — посещение реки Иордан. Круглый год сюда приезжают тысячи паломников, чтобы совершить омовение, а некоторые проходят здесь обряд крещения. И несмотря на то, что точного места, где Иисус Христос принял крещение, не установлено — значимость омовения в любом из участков реки не приуменьшается. На экскурсии вы узнаете и о ветхозаветных событиях, ведь водная артерия имеет сакральный статус не только для христиан — переход через расступившиеся воды Иордана ознаменовал окончание сорокалетнего скитания еврейского народа, а некоторое время спустя пророк Илья повторил подвиг Иисуса Навина, осушив путь на другой берег.

Иерусалим — «место мира»

До полудня вы уже доберетесь до Иерусалима. По библейским сказаниям, когда Бог сотворил мир, он даровал ему 10 частей красоты, и 9 из них достались Иерусалиму. Его история — длинный путь бесконечных сражений за право обладания: в «Месте мира» сконцентрированы главные реликвии всех авраамических религий (иудаизма, христианства и ислама). Исследовать тайны города можно десятками лет, в нашем распоряжении будет всего несколько часов, и за это время мы постараемся дать вам исчерпывающую картину жизни Иерусалима и покажем основные достопримечательности. Вы пройдете по «Пути Скорби», Виа Долороза, и посетите Храм Гроба Господня, где увидите его главные святыни: Голгофу, Камень Помазания и Гроб Господень. Взглянете на Масличную гору — место, где царь Давид поклонялся Богу, а Иисус Христос произнес последнюю молитву перед арестом. Также вы побываете у легендарной Стены Плача, уцелевшей части Второго Иерусалимского Храма, где иудеи ежедневно возносят устные молитвы и оставляют записки между камней.

Посещение Вифлеема

Финальной остановкой в путешествии будет Вифлеем, где, согласно преданиям, родился Спаситель, поэтому для христианского мира это второй по значимости город после Иерусалима. Вас ждет небольшая обзорная экскурсия, а затем вы отправитесь в главную святыню — Базилику Рождества Христова, одну из старейших непрерывно действующих церквей в мире, где мы поговорим об истории создания храма, его внутреннем убранстве и, конечно, легендах.