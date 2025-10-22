Наша прогулка начнется от Яффских ворот, где вы услышите непростую историю Еврейского квартала: от разделения Иерусалима на Восточный и Западный до возвращения Старого города израильтянам. Я расскажу о восстановлении некогда большого и многолюдного Еврейского квартала и о том, как оно дало начало золотому веку иерусалимской археологии. Вы отыщете участок древней улицы Кардо, узнаете о принципах римского градостроительства и его основных атрибутах — двух главных улицах, римских банях и языческих храмах. А затем прочувствуете переплетение эпох, рассматривая на улицах Еврейского квартала свидетельства древности и симпатичные лавки мастеров и художников.
Символы Иерусалима — от Храмовой горы до Стены Плача
Вы посетите четыре знаменитые сефардские синагоги, построенные выходцами из Испании, и узнаете, какие загадки прячутся за их фасадами. У синагоги Элияху ха-Нави поговорим о том, почему пророк Илья стал прообразом Иоанна Крестителя, а синагога Хурва («Руины») заставит поразмышлять о происхождении её названия. У Храмовой горы мы рассмотрим древнейшее мусульманское сооружение — сияющий мемориал Купол Скалы. Здесь вы узнаете, как тесно связаны и перекликаются традиции разных религий. Завершится наша прогулка у главного символа города — Стены Плача, где вы сможете оставить записку с просьбой к Господу. А я расскажу, как много писем к Богу приходит в Главпочтамт Иерусалима и почему именно здесь сполна оправдывается поговорка «у стен есть уши».
Расширенный маршрут (по желанию)
Если захотите, дополнительно мы можем включить в экскурсию и другие исторически и культурно значимые места Иерусалима:
посетить дом-музей первосвященника Катроса, где археологи нашли свидетельства подавления Великого еврейского восстания римлянами;
подняться на смотровую площадку при синагоге Эш а-Тора с видом на Стену Плача и Храмовую гору;
посетить Гробницу царя Давида и поговорить о расположенной над ней Горнице Тайной Вечери;
познакомиться с экспозицией музея Иродианской улицы.
Организационные детали
Не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, воду и выбрать для прогулки удобную спортивную обувь.
За 2-3 дня до даты экскурсии обязательно сообщите гиду о любых изменениях и подтвердите экскурсию, иначе гид может отменить вашу бронь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1034 туристов
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю читать дальшеуменьшить
людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле!
Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Konstantin
Огромное спасибо Светлане за интересную и познавательную экскурсию, отличная адаптация под клиента. До новых встреч! Подойдет для тех, кто хочет лучше разобраться в еврейских традициях, истории это древнего народа и его главного города. Благодарим!
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С
Соня
Отличная экскурсия! Много информации с нюансами и деталями. Экскурсия не ограничивалась пределами старого города. Иерусалим открылся с неожиданной стороны. Несмотря на продолжительность экскурсии (чуть более 6 часов), время пролетела незаметно. Огромное спасибо Светлане за ее профессиональный энтузиазм и за то, что умеет так увлечь.
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Л
Лилия
Прекрасная прогулка по Иерусалиму! Светлана легко и увлекательно рассказала о сложных вещах, провела по чудесным тихим улочкам, куда сами мы вряд ли бы попали, подстроилась под наши «форс-мажоры», покормила. Благодаря нашему гиду сложный день превратился в незабываемое семейное путешествие. Огромное спасибо и до новых встреч!
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Е
Евгения
Замечательный гид и очень интересная экскурсия, увидели много интересного. Прошлись не туристическими тропинками. Узнали то чего раньше в групповых экскурсиях не было. Очень рекомендуем.
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Александр
Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
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Гриша
Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
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