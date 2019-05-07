  1. Израиль
  2. Экскурсии

  3. Иерусалим с еврейским акцентом

Разобраться в переплетении эпох, культур и традиций Еврейского квартала и его достопримечательностей

Svetlana
Задать вопрос
Svetlana – ваш гид
Приготовьтесь заглянуть в археологическую сокровищницу города — Еврейский квартал.

За три часа вы поднимете древнейшие культурные пласты многоликого Иерусалима, отыщете следы древнеримских улиц, посетите сефардские синагоги и познакомитесь с историями главных символов города — Купола Скалы и Стены Плача.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Яффских ворот
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом

Что вас ожидает

Археологические сокровища Еврейского квартала
Наша прогулка начнется от Яффских ворот, где вы услышите непростую историю Еврейского квартала: от разделения Иерусалима на Восточный и Западный до возвращения Старого города израильтянам. Я расскажу о восстановлении некогда большого и многолюдного Еврейского квартала и о том, как оно дало начало золотому веку иерусалимской археологии. Вы отыщете участок древней улицы Кардо, узнаете о принципах римского градостроительства и его основных атрибутах — двух главных улицах, римских банях и языческих храмах. А затем прочувствуете переплетение эпох, рассматривая на улицах Еврейского квартала свидетельства древности и симпатичные лавки мастеров и художников.

Символы Иерусалима — от Храмовой горы до Стены Плача
Вы посетите четыре знаменитые сефардские синагоги, построенные выходцами из Испании, и узнаете, какие загадки прячутся за их фасадами. У синагоги Элияху ха-Нави поговорим о том, почему пророк Илья стал прообразом Иоанна Крестителя, а синагога Хурва («Руины») заставит поразмышлять о происхождении её названия. У Храмовой горы мы рассмотрим древнейшее мусульманское сооружение — сияющий мемориал Купол Скалы. Здесь вы узнаете, как тесно связаны и перекликаются традиции разных религий. Завершится наша прогулка у главного символа города — Стены Плача, где вы сможете оставить записку с просьбой к Господу. А я расскажу, как много писем к Богу приходит в Главпочтамт Иерусалима и почему именно здесь сполна оправдывается поговорка «у стен есть уши».

Расширенный маршрут (по желанию)
Если захотите, дополнительно мы можем включить в экскурсию и другие исторически и культурно значимые места Иерусалима:

  • посетить дом-музей первосвященника Катроса, где археологи нашли свидетельства подавления Великого еврейского восстания римлянами;
  • подняться на смотровую площадку при синагоге Эш а-Тора с видом на Стену Плача и Храмовую гору;
  • посетить Гробницу царя Давида и поговорить о расположенной над ней Горнице Тайной Вечери;
  • познакомиться с экспозицией музея Иродианской улицы.

Организационные детали

Не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, воду и выбрать для прогулки удобную спортивную обувь.

Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом
Иерусалим с еврейским акцентом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Яффских ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Svetlana
Svetlana
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле! Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 мая 2019
Спасибо за экскурс в историю евреев.

Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

Узнать Иерусалим за 3 часаУзнать Иерусалим за 3 часаУзнать Иерусалим за 3 часа
150 за экскурсию
3 часа
25 отзывов
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
В Старом городе Иерусалима сосредоточен настолько фундаментальный пласт мировой культуры, что исследовать его кварталы можно не один день. Но даже за три часа нашей прогулки вы успеете погрузиться в историю «Колыбели трех религий» и осмотреть наиболее значимые места города — от Храма Гроба Господня до станций Крестного пути и горы Сион. Я постараюсь сделать так, чтобы даже короткое путешествие по Иерусалиму стало для вас особенным духовным опытом.
Последняя неделя жизни ХристаПоследняя неделя жизни ХристаПоследняя неделя жизни Христа
250 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Пешая экскурсия по главным местам библейского сюжета
Верующие со всего света приезжают в Иерусалим, чтобы пройти дорогой последних земных испытаний Христа. Принято считать, что это исключительно паломнический маршрут и повторение Крестного Пути — акт людей религиозных. Однако знаменитые 14 остановок на Виа Долороса — дорога, по которой стоит пройти ради того, чтобы прикоснуться к событиям, лежащим в основе современной христианской цивилизации. Я помогу вам разобраться в запутанных историях Святой Земли и войти в библейский сюжет последней недели жизни Христа, заново его переосмыслив и прочувствовав.
Град Давида — исток ИерусалимаГрад Давида — исток ИерусалимаГрад Давида — исток Иерусалима
150 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле
Иерусалим, колыбель мировой цивилизации, существует около 7 тысяч лет, а город Давида — самая древняя его часть. Вы посетите места, откуда началась история Земли Обетованной, и прикоснётесь к истокам в буквальном смысле: пройдёте под землёй там, где протекал Гихон — иерусалимский источник и залог существования города. Ведь где вода — там жизнь! Погрузившись в события из Священного Писания, вы перенесётесь на тысячи лет назад и получите редкий духовный опыт.
Иерусалим за пределами крепостных стенИерусалим за пределами крепостных стенИерусалим за пределами крепостных стен
150 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Познакомиться с современными кварталами города и их любопытными историями
Без Старого города не обходится практически ни одна экскурсия в Иерусалиме, но в этот раз мы отправимся за пределы исторического центра. Вы пройдете по парку Колокола и заглянете в «квартал блаженных», полюбуетесь марокканской керамикой в Махане Израэль и пересечете центральную улицу Кинг Дэвид, скрывающую секреты знаменитостей. Кварталы Нового Иерусалима покорят вас особым шармом и расскажут десятки занимательных и ироничных историй.

Исторические экскурсии в Иерусалиме

Знакомство с ИерусалимомЗнакомство с ИерусалимомЗнакомство с Иерусалимом
150 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по классическим и тайным местам Старого города
Иерусалим — яркий, самобытный и невероятно красивый. Вы погуляете по его колоритным узким улочкам, посетите главные христианские святыни, загадаете желание у Стены Плача, подниметесь на Сионскую гору и раскроете все грани этого удивительного места.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религийСвятые места в Иерусалиме. История трех мировых религийСвятые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
200 за экскурсию
5 часов
95 отзывов
Прикоснуться к древнейшим реликвиям и понять значение Святой земли для всего мира
На этой экскурсии Иерусалим раскроется перед вами как колыбель трех мировых религий: иудаизма, христианства и ислама. Вы узнаете их историю, прикоснетесь к древнейшим реликвиям, поймете значение этих мест не только для верующих, но и для всего мира и увезете с собой частичку Иерусалимского света в сердце.
Иерусалим — город трех религий
168 за экскурсию
5 часов
13 отзывов
Подняться на Голгофу и Сион, прикоснуться к стене Плача и пройти по следам жизни Иисуса
Иерусалим в моей экскурсии заговорит с вами запахами ладана и мирта, громкими криками восточных торговцев, узкими улицами, чашкой ароматного кофе с кардамоном, вкусной кунжутной булочкой и мудростью, исходящей из камней мостовых и домов. Притронувшись ко всему этому, вы действительно поймете, почему такой древний, 5000-летний город, остался таким волнующим и поныне.
Тоннели у западной стеныТоннели у западной стеныТоннели у западной стены
85 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Что скрывается под главной улицей города — необычное путешествие в подземелье
Когда вы смотрите на молящихся у Стены плача, то видите только малую ее часть. Большая часть стены скрыта под зданиями мусульманского квартала, построенного в средние века на руинах главной улицы города. Приглашаю спуститься со мной под землю и познакомиться с историческими древностями, скрытыми от глаз обычных прохожих.
Подземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя ДавидаПодземный Иерусалим — город царя Давида
225 за экскурсию
6 часов
19 отзывов
Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории
Я приглашаю вас узнать Иерусалим буквально изнутри! Вы спуститесь в подземный археологический парк, чтобы рассмотреть основание башни, увидеть бассейн Шилоах и повторить путь древних паломников. А после отправитесь на прогулку по Старому городу: пройдёте через Еврейский квартал, увидите раскопки стены царя Хизкиягу и фундаменты стены Плача, а также посетите могилу царя Давида.
Вифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокамВифлеем и Иерусалим: прикосновение к истокам
100 за человека
7 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия по сакральным местам Святой земли
Вам предстоит увидеть знакомые по книгам и фильмам места, связанные со становлением и развитием одной из крупнейших мировых религий. Вы побываете у истоков христианской цивилизации, увидите знаменитую пещеру в Вифлееме, узнаете тайны подземного Иерусалима и Стены Плача и пройдете теми тропинками, по которым ступал царь Давид, Ирод Великий и Иисус Христос.

Выбирайте и другие экскурсии в Иерусалиме

Необычные маршрутыЗимойХрам Гроба ГосподняНа автобусеСтарый городИстория и архитектураСтена ПлачаВсеОбзорныеМертвое мореГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеВифлеемСвятые местаНа автомобилеЗа городомПодземный ИерусалимМасадаПешком