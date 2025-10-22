Индивидуальная экскурсия «Иерусалим с еврейским акцентом» предлагает уникальную возможность исследовать Еврейский квартал. Участники смогут узнать о восстановлении квартала, увидеть древние улицы и посетить сефардские синагоги. В завершение экскурсии - визит к Стене Плача, где можно оставить записку с просьбой. По желанию, маршрут может быть расширен для посещения дополнительных исторических мест, таких как дом-музей первосвященника Катроса и Гробница царя Давида

Описание экскурсии

Археологические сокровища Еврейского квартала

Наша прогулка начнется от Яффских ворот, где вы услышите непростую историю Еврейского квартала: от разделения Иерусалима на Восточный и Западный до возвращения Старого города израильтянам. Я расскажу о восстановлении некогда большого и многолюдного Еврейского квартала и о том, как оно дало начало золотому веку иерусалимской археологии. Вы отыщете участок древней улицы Кардо, узнаете о принципах римского градостроительства и его основных атрибутах — двух главных улицах, римских банях и языческих храмах. А затем прочувствуете переплетение эпох, рассматривая на улицах Еврейского квартала свидетельства древности и симпатичные лавки мастеров и художников.

Символы Иерусалима — от Храмовой горы до Стены Плача

Вы посетите четыре знаменитые сефардские синагоги, построенные выходцами из Испании, и узнаете, какие загадки прячутся за их фасадами. У синагоги Элияху ха-Нави поговорим о том, почему пророк Илья стал прообразом Иоанна Крестителя, а синагога Хурва («Руины») заставит поразмышлять о происхождении её названия. У Храмовой горы мы рассмотрим древнейшее мусульманское сооружение — сияющий мемориал Купол Скалы. Здесь вы узнаете, как тесно связаны и перекликаются традиции разных религий. Завершится наша прогулка у главного символа города — Стены Плача, где вы сможете оставить записку с просьбой к Господу. А я расскажу, как много писем к Богу приходит в Главпочтамт Иерусалима и почему именно здесь сполна оправдывается поговорка «у стен есть уши».

Расширенный маршрут (по желанию)

Если захотите, дополнительно мы можем включить в экскурсию и другие исторически и культурно значимые места Иерусалима:

посетить дом-музей первосвященника Катроса, где археологи нашли свидетельства подавления Великого еврейского восстания римлянами;

подняться на смотровую площадку при синагоге Эш а-Тора с видом на Стену Плача и Храмовую гору;

посетить Гробницу царя Давида и поговорить о расположенной над ней Горнице Тайной Вечери;

познакомиться с экспозицией музея Иродианской улицы.

Организационные детали