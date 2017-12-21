Эта индивидуальная экскурсия из Иерусалима предлагает уникальную возможность посетить священные места, связанные с жизнью Иисуса и его учеников.
Путешествие начинается в Иудейской пустыне, где вы посетите монастырь Святого Герасима, и продолжается
Путешествие начинается в Иудейской пустыне, где вы посетите монастырь Святого Герасима, и продолжается
6 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Путешествие по священным местам
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🌊 Купание в Галилейском море
- 🏛 Посещение древних синагог
- ⛪ Уникальные церкви и монастыри
- 💍 Возможность обновить брачные обеты
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Монастырь Святого Герасима
- Каср Эль-Яхуд
- Бейт Шеан
- Тверия
- Мигдаль
- Табха
- Гора Блаженств
- Капернаум
- Кфар Кана
- Базилика Благовещения
Описание экскурсии
Программа
- Рано утром мы выедем из Иерусалима на восток в Иудейскую пустыню, где посетим монастырь Святого Герасима и поговорим о начале монастырского движения. Затем побываем в Каср Эль-Яхуд, где Иоанн Предтеча призывал людей очиститься от грехов в водах реки Иордан. Одним из пришедших был Иисус.
- После отправимся на север. Проедем Бейт Шеан (древний Скитополис), Тверию, где желающие смогут искупаться в Галилейском море, по водам которого ходил Иисус.
- Посетим городок Мигдаль, (вход платный: 10 шек. \чел.), где жила Мария Магдалена. Увидим древнюю синагогу, виллы, миквы (еврейские ритуальные бассейны для омовений), уникальный рыбный рынок и древний порт. А также современную церковь Док Альтум.
- Далее направимся в Табху, церковь умножения хлебов и рыб, и на Гору Блаженств, где Иисус произнес нагорную проповедь (вход платный: несколько шекелей в зависимости от размера машины).
- Посетим древний Капернаум (Кфар Нахум), где Иисус излечил тещу Святого Петра (вход платный: 3 шек. \чел.), увидим дом святого Петра и городскую синагогу.
- Отсюда направимся в глубь Галилеи. Посетим Кфар Кана, где Иисус совершил свое первое чудо, превратив воду в вино на свадьбе. Желающие могут повторить свои брачные обеты.
- Закончим наше путешествие в Назарете, Базилике Благовещения, самой большой церкви на ближнем востоке. И после всего, усталые и довольные, вернемся домой.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- В стоимость экскурсии не входит трансфер. Вы можете арендовать автомобиль или попросить меня найти вам трансфер (арендованная машина с водителем может стоить до 700 $). Точную цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
- Также в стоимость экскурсии не входят входные билеты в церкви (порядка 10 $ на человека) и обед в ресторане на берегу озера рыбой святого Петра.
- Лучшее время для начала этой экскурсии — 7 утра. Это поможет нам избежать пробок и очередей.
- Продолжительность: день.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писалЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоя
21 дек 2017
На экскурсию "Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она замечательный гид, то это ничего не сказать. Орна великолепный рассказчик
Входит в следующие категории Иерусалима
Похожие экскурсии из Иерусалима
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые места в Иерусалиме. История трех мировых религий
Погрузитесь в историю Иерусалима, колыбели трех религий. Посетите святыни, прикоснитесь к древним реликвиям и ощутите духовную атмосферу
Начало: Яффские ворота
14 ноя в 12:00
17 ноя в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Две святыни в один день
Однодневная экскурсия по Иерусалиму и Вифлеему позволит вам посетить важнейшие христианские святыни, включая Храм Рождества и Гроба Господня
Начало: По договоренности
24 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
€270 за всё до 10 чел.