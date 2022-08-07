Мои заказы

Экскурсии в Масаду из Иерусалима

Найдено 3 экскурсии в категории «Масада» в Иерусалиме на русском языке, цены от €385. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Иродион и Масада за один день
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Иродион и Масада за один день
Погрузитесь в историю царя Ирода, посетив его знаменитые крепости Иродион и Масада. Узнайте больше о легендах и наслаждайтесь уникальными пейзажами
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
Крепость Масада и Мёртвое море
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Масада и Мёртвое море
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$600 за всё до 6 чел.
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
25 сен в 09:00
$560 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в сентябре 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Масада" можно забронировать 3 экскурсии от 385 до 600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
