1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 августа 2023Иерусалим Христианский и ВифлеемЗамечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
- ЛЛюдмила29 июня 2023Экскурсия прошла отлично, получили массу впечатлений, все на высшем уровне! Комфортно, узнали много нового!
- AAngela12 мая 2023Крепость Масада и Мёртвое мореОчень интересная экскурсия. Нас было 7 человек и было очень удобно в машине сидеть и все время наш экскурсовод Олег все доступно и вовремя делал
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Мертвое море и Иордан. Место КрещенияС гидом Олегом, на его очень комфортабельном авто, прекрасный день отдыха на Мертвом море. По пути заехали на реку Иордан
- ИИгорь27 октября 2022Отличная экскурсия! Обычно на Мёртвое море экскурсии на целый день, которого у нас просто не было по времени. Очень рады,
- ВВолков7 августа 2022Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
- ООльга23 июня 2022Леон хороший рассказчик, легко откликается на любые пожелания туристов, провез нас по полной программе с заездом на р. Иордан и
- ИИгорь10 мая 2022Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)Очень профессионально, познавательно и интересно
- SSkubko8118 декабря 2020Иерусалим Христианский и ВифлеемВпечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
- ААлексей13 ноября 2017Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мертвое море»
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