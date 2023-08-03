Экскурсии в Мертвое море из Иерусалима

Найдено 5 экскурсий в категории «Мертвое море» в Иерусалиме на русском языке, цены от €360. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иродион и Масада за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
385 за всё до 6 чел.
Из Иерусалима - на Мертвое море
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
360 за всё до 5 чел.
2 дня на Мертвом море
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
700 за всё до 10 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Мертвое море и Иудейская пустыня
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Мертвое море и Иудейская пустыня: Путешествие по святым местам Иерусалима
Погрузитесь в мир древних монастырей, исторических событий и природных чудес в экскурсии по Иудейской пустыне и Мертвому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
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    очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.

  • Л
    Людмила
    29 июня 2023
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Экскурсия прошла отлично, получили массу впечатлений, все на высшем уровне! Комфортно, узнали много нового!
  • A
    Angela
    12 мая 2023
    Крепость Масада и Мёртвое море
    Очень интересная экскурсия. Нас было 7 человек и было очень удобно в машине сидеть и все время наш экскурсовод Олег все доступно и вовремя делал
  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Мертвое море и Иордан. Место Крещения
    С гидом Олегом, на его очень комфортабельном авто, прекрасный день отдыха на Мертвом море. По пути заехали на реку Иордан
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    и в магазин косметики Ahava (цены такие же, как в магазине в городе, но выбор огромный и дают мелкие пробники в подарок). Все успели, купались в море, Олег забронировал для нас хороший спа-отель. Спасибо!

  • И
    Игорь
    27 октября 2022
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Отличная экскурсия! Обычно на Мёртвое море экскурсии на целый день, которого у нас просто не было по времени. Очень рады,
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    что выбрали именно экскурсию Леона. И место крещения Иисуса Христа на Иордане и очень необычный храм Герасима и на Мертвом море отдохнули пару часов. Леон отличный рассказчик: узнали много нового как по истории так и из обычной жизни жителей. Комфортная машина. Все было супер! Спасибо, Леон!

  • В
    Волков
    7 августа 2022
    Иродион и Масада за один день
    Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
  • О
    Ольга
    23 июня 2022
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Леон хороший рассказчик, легко откликается на любые пожелания туристов, провез нас по полной программе с заездом на р. Иордан и
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    монастырь Герасима Иорданского, на Мертвом море за 45 шекелей вы получаете лежаки и зонт, а также трансфер к морю - в общем, мы получили все, что хотели и даже больше, рекомендую.

  • И
    Игорь
    10 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
    Очень профессионально, познавательно и интересно
  • S
    Skubko81
    18 декабря 2020
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
  • А
    Алексей
    13 ноября 2017
    2 дня на Мертвом море
    Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
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    то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мертвое море»

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  3. 2 дня на Мертвом море
  4. Иерусалим Христианский с выбором программы
  5. Мертвое море и Иудейская пустыня
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Мертвое море" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 360 до 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Мертвое море», 15 ⭐ отзывов, цены от €360. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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