читать дальше что выбрали именно экскурсию Леона. И место крещения Иисуса Христа на Иордане и очень необычный храм Герасима и на Мертвом море отдохнули пару часов. Леон отличный рассказчик: узнали много нового как по истории так и из обычной жизни жителей. Комфортная машина. Все было супер! Спасибо, Леон!

Отличная экскурсия! Обычно на Мёртвое море экскурсии на целый день, которого у нас просто не было по времени. Очень рады,