1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€700 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 июня 2023Экскурсия прошла отлично, получили массу впечатлений, все на высшем уровне! Комфортно, узнали много нового!
- ИИгорь27 октября 2022Отличная экскурсия! Обычно на Мёртвое море экскурсии на целый день, которого у нас просто не было по времени. Очень рады,
- ВВолков7 августа 2022Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
- ООльга23 июня 2022Леон хороший рассказчик, легко откликается на любые пожелания туристов, провез нас по полной программе с заездом на р. Иордан и
- ММария8 января 2018Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
- ММарина25 декабря 2017Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий,
- ЗЗоя21 декабря 2017На экскурсию"Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она замечательный
- ААлексей13 ноября 2017Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
- ИИрина13 января 2017Сердечно благодарю гида Ольгу. Ольга прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, которая легким и понятным языком передает слушателю информацию, замечательный собеседник, профессионал своего дела. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и близким.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «На машине»
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