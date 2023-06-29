Экскурсии по Иерусалиму на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Иерусалиме на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иродион и Масада за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Иродион и Масада: путешествие в историю Иерусалима
Познайте историю Ирода Великого и его крепостей. Уникальная экскурсия в Иродион и Масаду ждёт вас
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
385 за всё до 6 чел.
Из Иерусалима - на Мертвое море
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Из Иерусалима - на Мертвое море: святыни и купание
Посетите святые места, связанные с Библейской историей, и искупайтесь в целебных водах Мертвого моря. Индивидуальная экскурсия из Иерусалима
Начало: В Иерусалиме
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
360 за всё до 5 чел.
Из Иерусалима на север с Новым Заветом
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие из Иерусалима на север: вдоль стоп Иисуса и святых
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по святым местам Израиля, где история Нового Завета оживает перед вашими глазами
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
350 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
500 за всё до 6 чел.
2 дня на Мертвом море
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие на Мертвое море: Иерехон, Масада и Эйн-Геди
Погрузитесь в двухдневное приключение из Иерусалима, открывая сокровища Мертвого моря, включая Масаду, Эйн-Геди и древний Иерехон
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 июня 2023
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Экскурсия прошла отлично, получили массу впечатлений, все на высшем уровне! Комфортно, узнали много нового!
  • И
    Игорь
    27 октября 2022
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Отличная экскурсия! Обычно на Мёртвое море экскурсии на целый день, которого у нас просто не было по времени. Очень рады,
    читать дальше

    что выбрали именно экскурсию Леона. И место крещения Иисуса Христа на Иордане и очень необычный храм Герасима и на Мертвом море отдохнули пару часов. Леон отличный рассказчик: узнали много нового как по истории так и из обычной жизни жителей. Комфортная машина. Все было супер! Спасибо, Леон!

  • В
    Волков
    7 августа 2022
    Иродион и Масада за один день
    Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
  • О
    Ольга
    23 июня 2022
    Из Иерусалима - на Мертвое море
    Леон хороший рассказчик, легко откликается на любые пожелания туристов, провез нас по полной программе с заездом на р. Иордан и
    читать дальше

    монастырь Герасима Иорданского, на Мертвом море за 45 шекелей вы получаете лежаки и зонт, а также трансфер к морю - в общем, мы получили все, что хотели и даже больше, рекомендую.

  • М
    Мария
    8 января 2018
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
  • М
    Марина
    25 декабря 2017
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий,
    читать дальше

    культурный гид. Она - находка для нашего путешествия по городу. Мы узнали очень много нового для себя. Будем рекомендовать нашим друзьям. Спасибо, Оля, так держать!

  • З
    Зоя
    21 декабря 2017
    Из Иерусалима на север с Новым Заветом
    На экскурсию"Из Иерусалима на север с Новым Заветом" мы ездили с гидом Орной. Если сказать о ней, что она замечательный
    читать дальше

    гид, то это ничего не сказать. Орна великолепный рассказчик по теме экскурсии и по всем дополнительным вопросам, какие у вас могут возникнуть по ходу экскурсии, и по истории, и по современности. Мы очень рано выехали на экскурсию, чтобы миновать пробки и конечно поступили очень правильно. Экскурсия предположительно продолжается 10-12 часов. Мы на экскурсии были часов 14 и по логике вещей должны были устать. Но время с Орной пролетело очень незаметно, усталости не было и очень не хотелось её отпускать. Когда мы приезжаем в Израиль, чаще всего мы забываем, что есть еще и Палестина. И когда ты понимаешь, что находишься на территории Палестины, где люди также дружелюбны и внимательны, как в Израиле, это удивляет. Наши СМИ к сожалению не рассказывают о дружелюбии палестинцев. Мы впервые приехали в Израиль и нас очень удивило насколько внимательно и бережно относятся люди Израиля и Палестины к туристам. Спасибо всем большое! Мы обязательно еще приедем в эти страны и поедем на другие экскурсии с Орной.

  • А
    Алексей
    13 ноября 2017
    2 дня на Мертвом море
    Мы взяли несколько экскурсий с Орной и все они нам очень понравились. Орна была очень интересным рассказчиком и несмотря на
    читать дальше

    то что все экскурсии длились более 5 часов, мы совершенно не устали. Также было очень приятно, что Орна смогла грамотно спланировать маршрут экскурсии с тем чтобы мы смогли посмотреть наиболее интересные музеи/ памятники в течение дня и с учётом укорочённого зимнего расписания

  • И
    Ирина
    13 января 2017
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Сердечно благодарю гида Ольгу. Ольга прекрасный рассказчик, превосходно владеющий материалом, которая легким и понятным языком передает слушателю информацию, замечательный собеседник, профессионал своего дела. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям и близким.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Иродион и Масада за один день
  2. Из Иерусалима - на Мертвое море
  3. Из Иерусалима на север с Новым Заветом
  4. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
  5. 2 дня на Мертвом море
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 350 до 700. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 14 ⭐ отзывов, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам