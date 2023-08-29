Экскурсии по подземельям и пещерам Иерусалима

Найдено 4 экскурсии в категории «Подземные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пешая
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 16:00
1 авг в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
Завтра в 08:00
31 июл в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Иерусалим Христианский
Пешая
На автобусе
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Иерусалим Христианский
Начало: JAFFA GATE
Расписание: По субботам 09:00
$150 за человека
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
На автобусе
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    29 августа 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Экскурсия прошла хорошо, интересно.
  • В
    Виктория
    3 августа 2023
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
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    очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.

  • К
    Карина
    30 апреля 2023
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
  • М
    Михаил
    29 марта 2023
    Град Давида - исток Иерусалима
    Экскурсия отличная
  • T
    Tigran
    1 декабря 2022
    Подземный Иерусалим - город царя Давида
    Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
  • И
    Игорь
    10 мая 2022
    Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
    Очень профессионально, познавательно и интересно
  • М
    Михаил
    3 декабря 2021
    Град Давида - исток Иерусалима
    Прошли сутки,а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии. Все было продумано до мелочей,информация подавалась легко,в доступной форме Узнали много нового. в общем остались очень довольны Рекомендую,не пожалеете
  • Т
    Таня
    7 октября 2021
    Град Давида - исток Иерусалима
    Большое спасибо Светлане, интересный знающий гид. Экскурсия понравилась, мы остались очень довольны. Рекомендую.
  • S
    Skubko81
    18 декабря 2020
    Иерусалим Христианский и Вифлеем
    Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
  • Н
    Нелли
    10 сентября 2019
    Бэйт Гуврин - мировое наследие
    Благодаря Эдуарду у нас прошло прекрасное знакомство с Израилем. Его богатые знания истории, религий, интересные рассказы, необычайная пунктуальность, интеллигентность и чувство юмора, сделали наше пребывание в Израиле незабываемым. Всем рекомендую сотрудничать с этим замечательным экскурсоводом.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Подземные»

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  4. Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Мечеть Аль-Акса
  9. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июле 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Подземные" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 550. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Подземные», 34 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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