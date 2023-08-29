К Катя Подземный Иерусалим - город царя Давида Экскурсия прошла хорошо, интересно.

В Виктория Иерусалим Христианский и Вифлеем читать дальше очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное. Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же

К Карина Подземный Иерусалим - город царя Давида Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!

М Михаил Град Давида - исток Иерусалима Экскурсия отличная

T Tigran Подземный Иерусалим - город царя Давида Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.

И Игорь Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом) Очень профессионально, познавательно и интересно

М Михаил Град Давида - исток Иерусалима Прошли сутки,а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии. Все было продумано до мелочей,информация подавалась легко,в доступной форме Узнали много нового. в общем остались очень довольны Рекомендую,не пожалеете

Т Таня Град Давида - исток Иерусалима Большое спасибо Светлане, интересный знающий гид. Экскурсия понравилась, мы остались очень довольны. Рекомендую.

S Skubko81 Иерусалим Христианский и Вифлеем Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.