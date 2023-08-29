6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 16:00
1 авг в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима: путешествие сквозь тысячелетия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Граду Давида, где каждый камень хранит истории древнего Иерусалима
Завтра в 08:00
31 июл в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Иерусалим Христианский
Начало: JAFFA GATE
Расписание: По субботам 09:00
$150 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)
Начало: Место проживания туриста
Расписание: Ежедневно
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя29 августа 2023Экскурсия прошла хорошо, интересно.
- ВВиктория3 августа 2023Иерусалим Христианский и ВифлеемЗамечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же
- ККарина30 апреля 2023Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
- ММихаил29 марта 2023Экскурсия отличная
- TTigran1 декабря 2022Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
- ИИгорь10 мая 2022Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем (С транспортом)Очень профессионально, познавательно и интересно
- ММихаил3 декабря 2021Прошли сутки,а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии. Все было продумано до мелочей,информация подавалась легко,в доступной форме Узнали много нового. в общем остались очень довольны Рекомендую,не пожалеете
- ТТаня7 октября 2021Большое спасибо Светлане, интересный знающий гид. Экскурсия понравилась, мы остались очень довольны. Рекомендую.
- SSkubko8118 декабря 2020Иерусалим Христианский и ВифлеемВпечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
- ННелли10 сентября 2019Бэйт Гуврин - мировое наследиеБлагодаря Эдуарду у нас прошло прекрасное знакомство с Израилем. Его богатые знания истории, религий, интересные рассказы, необычайная пунктуальность, интеллигентность и чувство юмора, сделали наше пребывание в Израиле незабываемым. Всем рекомендую сотрудничать с этим замечательным экскурсоводом.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Подземные»
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