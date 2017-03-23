Каждое лето в Иерусалиме проходит фестиваль музыки и света. На улицах звучит музыка, а стены оживают световыми картинами.
Прогулка по вечернему городу включает посещение Храма Гроба Господня, Голгофы, Кувуклии и других святынь. Завершает экскурсию шоу светомузыкального фонтана. Идеально для тех, кто хочет узнать историю города и насладиться его вечерней атмосферой
Прогулка по вечернему городу включает посещение Храма Гроба Господня, Голгофы, Кувуклии и других святынь. Завершает экскурсию шоу светомузыкального фонтана. Идеально для тех, кто хочет узнать историю города и насладиться его вечерней атмосферой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Атмосфера вечернего Иерусалима
- 🎨 Световые картины на стенах
- 🏛 Посещение святых мест
- 🎶 Музыка на улицах
- 🌟 Светомузыкальное шоу
Что можно увидеть
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- Кувуклия
- Горница Тайной Вечери
- Храм Успения Богородицы
- Гробница царя Давида
- Стена плача
Описание экскурсии
Программа
- Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
- Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
- Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города,
- Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида.
- И прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
- В конце экскурсии насладимся захватывающим зрелищем свето-музыкального фонтана.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Продолжительность программы 3,5-4 часа.
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.
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