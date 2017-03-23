Экскурсия по Старому Городу и Святым местам во время красочного фестиваля музыки и света
Каждый год летом муниципалитет Иерусалима проводит в Старом Городе фестиваль музыки и света. На освещенных улицах звучит музыка, а на городских стенах — оживают световые картины. Приглашаю вас пройтись со мной по вечернему Иерусалиму. Я покажу вам ночной город и расскажу его историю. А если начнем достаточно рано, то сможем посетить и Святые места.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа
- Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
- Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
- Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города,
- Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся горница тайной вечери, храм успения Богородицы, гробница царя Давида.
- И прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача.
- В конце экскурсии насладимся захватывающим зрелищем свето-музыкального фонтана.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Продолжительность программы 3,5-4 часа.
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у яфских ворот
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ORNA — ваш гид в Иерусалиме
Провёл экскурсии для 1453 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей переехала в Иерусалим, который до сих пор меня удивляет. Как писал Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
23 мар 2017
Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.
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