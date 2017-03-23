Вечерний Иерусалим

Экскурсия по Старому Городу и Святым местам во время красочного фестиваля музыки и света

5
1 отзыв
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Каждый год летом муниципалитет Иерусалима проводит в Старом Городе фестиваль музыки и света. На освещенных улицах звучит музыка, а на городских стенах — оживают световые картины. Приглашаю вас пройтись со мной по вечернему Иерусалиму. Я покажу вам ночной город и расскажу его историю. А если начнем достаточно рано, то сможем посетить и Святые места.
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа

  • Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
  • Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города,
  • Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся горница тайной вечери, храм успения Богородицы, гробница царя Давида.
  • И прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача.
  • В конце экскурсии насладимся захватывающим зрелищем свето-музыкального фонтана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Продолжительность программы 3,5-4 часа.
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у яфских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 мар 2017
Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.

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