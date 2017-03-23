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Вечерний Иерусалим

Откройте для себя магию вечернего Иерусалима. Прогулка по старому городу, посещение святых мест и захватывающее световое шоу ждут вас
Каждое лето в Иерусалиме проходит фестиваль музыки и света. На улицах звучит музыка, а стены оживают световыми картинами.

Прогулка по вечернему городу включает посещение Храма Гроба Господня, Голгофы, Кувуклии и других святынь. Завершает экскурсию шоу светомузыкального фонтана. Идеально для тех, кто хочет узнать историю города и насладиться его вечерней атмосферой
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Атмосфера вечернего Иерусалима
  • 🎨 Световые картины на стенах
  • 🏛 Посещение святых мест
  • 🎶 Музыка на улицах
  • 🌟 Светомузыкальное шоу
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим
Вечерний Иерусалим

Что можно увидеть

  • Храм Гроба Господня
  • Голгофа
  • Кувуклия
  • Горница Тайной Вечери
  • Храм Успения Богородицы
  • Гробница царя Давида
  • Стена плача

Описание экскурсии

Программа

  • Мы встретимся у Яффских ворот и зайдем в Храм Гроба Господня. Увидим место распятия Христа — Голгофу, пещеру Адама и пещеру обретения истинного креста святой Еленой.
  • Посетим Кувуклию — часовню, где Иисус провел три дня.
  • Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города,
  • Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида.
  • И прикоснемся к священной для всех верующих Стене Плача.
  • В конце экскурсии насладимся захватывающим зрелищем свето-музыкального фонтана.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов.
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Продолжительность программы 3,5-4 часа.
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Орна очень интересный и образованный человек, увлекательный рассказчик. Мне очень понравилось, при случае обязательно еще раз пойду к ней на экскурсию или порекомендую друзьям.
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