Найдено 4 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Тель-Авиве на русском языке, цены от €280. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива Путешествие к сердцу христианства: Иерусалим и Вифлеем ждут вас! Узнайте тайны древних святынь и насладитесь атмосферой вечности Начало: От вашего отеля «Храм Рождества Христова — 2 часа» €600 за всё до 7 чел. 12 часов 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Рождество. Крещение. Воскресение Христово Начало: По договоренности «День начинается с поездки в Вифлеем к базилике Рождества Христова» Расписание: Ежедневно. $650 за всё до 6 чел. 5 часов Индивидуальная до 7 чел. Вифлеем. Базилика Рождества Христова Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно. $280 за всё до 7 чел. На машине На микроавтобусе 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Экскурсия к месту, где родился Иисус Христос Узнайте тайны Вифлеема и посетите храм Рождества Христова. Откройте для себя чудеса, которые скрывает этот древний город Начало: По договорённости с организаторам «экскурсия по храмовому Комплексу Рождества — от 1 часа до 1,5 часов» €300 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Тель-Авива Последние отзывы на экскурсии Э Элина В Иерусалим и Вифлеем - из Тель-Авива читать дальше довольны и трансфером из Тель-Авив и самой экскурсией. Забрал от апартаментов в договоренное время. Григорий интересно, увлекательно рассказал исторические факты о заявленных в маршруте достопримечательностях. Моим мальчикам очень понравилось. Рекомендую Григория в качестве гида! Хочу выразить благодарность Григорию за проведенную экскурсию по Иерусалиму и Вифлиему. Григорий прекрасный гид! Мои сыновья (молодые парни) остались очень

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Новогодние 2025»

Ищете где отпраздновать Новый год в Тель-Авиве? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Тель-Авива, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025