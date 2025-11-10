-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€257
€270 за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
8 фев в 15:00
15 фев в 15:00
€95
€100 за человека
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
Парящий апельсин, утопические идеи, традиции и свобода
Начало: В Яффо
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€112
€140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя10 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!
- ННаталья28 мая 2025Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.
- ААлександра1 июня 2024Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось!
По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
- ММария22 октября 2023Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
- ММария2 октября 2023Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.
- ИИлья6 марта 2023Отличная, не банальная экскурсия от старого города к современности. 3 часа пролетели быстро. Узнали м увидели много новой информации и инткресных сест. Советую сходить на эту экскурсию.
- OOlga17 февраля 2023Костя доходчиво и понятно рассказал об истории Яффо так, что даже детям было не только понятно, но и интересно. Все прошло отлично!
- ЯЯков16 января 2023Костя - замечательный гид. Профессиональный, эрудированный, остроумный, легкий в общении,
Мы думали, что три часа - это долго, но пролетели незаметно.)
- ЕЕлена10 января 2023Константин показал очень необычные и интересные места Тель-Авива. Благодарю за прекрасную экскурсию.
- оольга6 января 2023Грамотный, доброжелательный профессионал. Отличный психолог,прекрасно владеет материалом, глубоко погружен в историю Израиля. Любит свое дело. Отлично провели время с ним. Влюбил нас в Тель- Авив.
