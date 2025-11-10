Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Тель-Авиве до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €95, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Яффо - шкатулка с секретами
Пешая
3 часа
-
5%
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€257€270 за всё до 10 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
Пешая
3 часа
-
5%
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
8 фев в 15:00
15 фев в 15:00
€95€100 за человека
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
На машине
3 часа
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
Парящий апельсин, утопические идеи, традиции и свобода
Начало: В Яффо
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€112€140 за человека

Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в феврале 2026
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 257 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
