К Катя От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!

Н Наталья От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.

А Александра От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось!

По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌

М Мария От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!

М Мария От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.

И Илья От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Отличная, не банальная экскурсия от старого города к современности. 3 часа пролетели быстро. Узнали м увидели много новой информации и инткресных сест. Советую сходить на эту экскурсию.

O Olga От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Костя доходчиво и понятно рассказал об истории Яффо так, что даже детям было не только понятно, но и интересно. Все прошло отлично!

Я Яков От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Костя - замечательный гид. Профессиональный, эрудированный, остроумный, легкий в общении,

Мы думали, что три часа - это долго, но пролетели незаметно.)

Е Елена От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Константин показал очень необычные и интересные места Тель-Авива. Благодарю за прекрасную экскурсию.