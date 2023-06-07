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1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 1 чел. Прогулка по ночному Яффо Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности. $250 за экскурсию 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности Начало: По договоренности Расписание: по договоренности $560 за экскурсию 12 часов Индивидуальная до 1 чел. Галилейское море в Тель-Авиве: путешествие по святым местам Познайте историческое и духовное наследие вокруг Галилейского моря, следуя путями Иисуса Христа и его апостолов Начало: По договоренности Расписание: По договоренности $700 за экскурсию Другие экскурсии Тель-Авива Последние отзывы на экскурсии V Vladislav Еврейские святыни Иерусалима Все прошло отлично)

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Церковь Святого Петра»

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