Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
4 мая в 17:30
5 мая в 17:30
$250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Стены Плача и святыни Иерусалима
Путешествие в сердце Иерусалима: от Стены Плача до синагог и мемориала Холокоста. Исключительный шанс прикоснуться к истории и духовности
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 14:00
3 мая в 09:00
$560 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Галилейское море в Тель-Авиве: путешествие по святым местам
Познайте историческое и духовное наследие вокруг Галилейского моря, следуя путями Иисуса Христа и его апостолов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$700 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislav7 июня 2023Все прошло отлично)
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Церковь Святого Петра»
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