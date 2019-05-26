4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Две винодельни и пикник

Отправляйтесь в гастрономическое путешествие по винодельням Израиля. Дегустация вина, вкуснейшие блюда и потрясающие виды на закате ждут вас
Экскурсия «Две винодельни и пикник» предлагает погрузиться в мир израильского виноделия.

Тур включает посещение двух семейных виноделен, где можно узнать о тонкостях производства вина и продегустировать его. Вкусный завтрак и гурманская трапеза на закате станут отличным дополнением к этому дню. Все транспортные расходы уже включены, что делает путешествие комфортным и незабываемым
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших вин
  • 🌄 Пикник на закате
  • 🚌 Комфортный трансфер
  • 🍽 Гурманская трапеза
  • 🏞 Живописные виды
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник

Что можно увидеть

  • Винодельни Иудейских гор

Описание экскурсии

Виноделие в Израиле появилось не менее 5–6 тыс. лет назад. А современное промышленное производство вина основано уже более ста лет как. В радиусе часа езды от центра Тель-Авива находится множество прекрасных семейных виноделен-бутиков.

На наш взгляд, винный туризм – это совсем не чревоугодничество, а полноценное путешествие в мир нового и интересно. Мы посвятили много сил, времени и личного обаяния, чтобы разыскать и наладить контакты с маленькими семейными предприятиями. В XXI веке они работают вручную и выпускают очень небольшое количество высококачественного вина. Дегустации и экскурсии проводят сами хозяева, а мы в это время помогаем с переводом.

К еде у нас особо трепетное отношение. Мы всё сделаем сами, а не поведём вас в ресторан. Еда подаётся свежая и готовиться на ваших глазах в особенном, живописном месте!

Во время поездки вас ждет насыщенная и разнообразная программа:

  • посещение двух виноделен;
  • интересные рассказы об истории и современности виноделия;
  • вкуснейший завтрак;
  • трапеза на закате;
  • отличное вино;
  • лёгкие закуски;
  • красивейшие виды и панорамы природы.

Организационные детали

Примерный план поездки:

  • около 9:00 мы забираем вас с места проживания, в дороге познакомимся, побеседуем о винах;
  • классический израильский завтрак — шакшука на природе;
  • посещаем 2 винодельни в Иудейских горах, которые вы выберите по нашим рекомендациям. В предварительной переписке мы узнаем, что вы любите.
  • наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат;
  • после заката возвращаем вас домой.

В стоимость экскурсии входят:

  • завтрак и обед с вином на природе;
  • посещение двух виноделен-бутиков с рассказами и дегустациями;
  • все транспортные расходы, включая топливо и паркинг.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sasha
Sasha — ваш гид в Тель-Авиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провёл экскурсии для 12 туристов
Я организовываю группы и вожу в походы по Израилю. Администратор некоммерческой группы, которая дает своим участникам возможность активно и разнообразно проводить время в зависимости от своих личных предпочтений и интересов. Мы сами ищем и придумываем, куда ездить, сопровождаем группы путешественников, переводим с иврита и английского. Готовим для своих гостей и показываем им красоты природы и страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
Павел
Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный собеседник: это когда настолько интересная беседа, что постоянно перебиваешь друг
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друга, говоришь одновременно, обсуждаешь абсолютно разные темы (технологии, воспитание детей, культура, вино, отношения и пр.).
Утро началось с того, что мы заехали на тихую поляну в сосновом лесу с видом на поросшие зеленью горы, и Саша приготовил на походной горелке прекрасную шакшуку на завтрак (еврейское блюдо из яиц с овощами и сыром).
Потом мы посетили 3 винодельни - две бутиковые Agur и Sternbach, где хозяева этих виноделен, дедушки в возрасте, рассказывали нам, как они создавали свои вина, и давали их пробовать. А потом заехали на винодельню Sphera, где в этот день был праздник вина с живой музыкой и большим количеством людей. Девочки подливали по нашему желанию все виды выпускаемого вина, а потом можно было приобрести понравившееся.
После дегустаций мы заехали на гору, покрытую сосновым лесом, с видом на Иерусалим, где Саша приготовил великолепный обед - это были сочные антрекоты из говядины, приготовленные на углях, нежнейшие тающие во рту стейки из молодого ягненка (Саша сказал, что это наш десерт:)), и все это в сопровождении овощей гриль, свежего салата и домашнего хумуса с хлебными лепешками. В Тель-Авив вернулись уже после заката. Это был очень классный и запоминающийся день. Саша, спасибо!!!

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Г
Одна из самых неожиданных, необычных и интересных экскурсий в Израиле, скорее даже - отлично проведенный день. Александр хороший рассказчик, прекрасный организатор и еще он замечательно готовит - рекомендуем не завтракать
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перед этой поездкой:). Очень интересные винодельни - узнаешь Израиль с совершенно другой стороны, а на одной из виноделен прекрасный рассказ "упорядочил" наши ранее разрозненные знания о процессе "винотворчества". Ну и оба пикника замечательны - живописные места, вкусная еда и отличная организация. Да и кроме экскурсии Саша подсказал много "правильных" мест в Тель-Авиве. Рекомендую.

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светлана
Спасибо за прекрасный день проведённый в хорошей компании и в красивом месте!! Мы любим интересные экскурсии и харизматичных экскурсоводов, с огнём в глазах и любовью к месту в котором живёшь,
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здесь совпало все…. посетили две отличные винодельни, с хорошим вином которое заняло призовые места на выставке в Аргентине и Ньйорке, а пикник который был организован вообще запомнится надолго, никогда не думали что как израильтяне будем жарить мясо в лесу между Иерусалимом и Тель Авивом, кушать вкуснейший хумус и пить прекрасное вино!

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Екатерина
Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
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А
Нам все понравилось. Отличный гид, готов помогать и не в рамках экскурсии.
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В
Спасибо, отлично!
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