4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Виноделие в Израиле появилось не менее 5–6 тыс. лет назад. А современное промышленное производство вина основано уже более ста лет как. В радиусе часа езды от центра Тель-Авива находится множество прекрасных семейных виноделен-бутиков.

На наш взгляд, винный туризм – это совсем не чревоугодничество, а полноценное путешествие в мир нового и интересно. Мы посвятили много сил, времени и личного обаяния, чтобы разыскать и наладить контакты с маленькими семейными предприятиями. В XXI веке они работают вручную и выпускают очень небольшое количество высококачественного вина. Дегустации и экскурсии проводят сами хозяева, а мы в это время помогаем с переводом.

К еде у нас особо трепетное отношение. Мы всё сделаем сами, а не поведём вас в ресторан. Еда подаётся свежая и готовиться на ваших глазах в особенном, живописном месте!

Во время поездки вас ждет насыщенная и разнообразная программа: