4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Две винодельни и пикник» предлагает погрузиться в мир израильского виноделия. Тур включает посещение двух семейных виноделен, где можно узнать о тонкостях производства вина и продегустировать его. Вкусный завтрак и гурманская трапеза на закате станут отличным дополнением к этому дню. Все транспортные расходы уже включены, что делает путешествие комфортным и незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Виноделие в Израиле появилось не менее 5–6 тыс. лет назад. А современное промышленное производство вина основано уже более ста лет как. В радиусе часа езды от центра Тель-Авива находится множество прекрасных семейных виноделен-бутиков.

На наш взгляд, винный туризм – это совсем не чревоугодничество, а полноценное путешествие в мир нового и интересно. Мы посвятили много сил, времени и личного обаяния, чтобы разыскать и наладить контакты с маленькими семейными предприятиями. В XXI веке они работают вручную и выпускают очень небольшое количество высококачественного вина. Дегустации и экскурсии проводят сами хозяева, а мы в это время помогаем с переводом.

К еде у нас особо трепетное отношение. Мы всё сделаем сами, а не поведём вас в ресторан. Еда подаётся свежая и готовиться на ваших глазах в особенном, живописном месте!

Во время поездки вас ждет насыщенная и разнообразная программа:

посещение двух виноделен;

интересные рассказы об истории и современности виноделия;

вкуснейший завтрак;

трапеза на закате;

отличное вино;

лёгкие закуски;

красивейшие виды и панорамы природы.

Организационные детали

Примерный план поездки:

около 9:00 мы забираем вас с места проживания, в дороге познакомимся, побеседуем о винах;

классический израильский завтрак — шакшука на природе;

посещаем 2 винодельни в Иудейских горах, которые вы выберите по нашим рекомендациям. В предварительной переписке мы узнаем, что вы любите.

наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат;

после заката возвращаем вас домой.

В стоимость экскурсии входят: