4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тур включает посещение двух семейных виноделен, где можно узнать о тонкостях производства вина и продегустировать его. Вкусный завтрак и гурманская трапеза на закате станут отличным дополнением к этому дню. Все транспортные расходы уже включены, что делает путешествие комфортным и незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация лучших вин
- 🌄 Пикник на закате
- 🚌 Комфортный трансфер
- 🍽 Гурманская трапеза
- 🏞 Живописные виды
Что можно увидеть
- Винодельни Иудейских гор
Описание экскурсии
Виноделие в Израиле появилось не менее 5–6 тыс. лет назад. А современное промышленное производство вина основано уже более ста лет как. В радиусе часа езды от центра Тель-Авива находится множество прекрасных семейных виноделен-бутиков.
На наш взгляд, винный туризм – это совсем не чревоугодничество, а полноценное путешествие в мир нового и интересно. Мы посвятили много сил, времени и личного обаяния, чтобы разыскать и наладить контакты с маленькими семейными предприятиями. В XXI веке они работают вручную и выпускают очень небольшое количество высококачественного вина. Дегустации и экскурсии проводят сами хозяева, а мы в это время помогаем с переводом.
К еде у нас особо трепетное отношение. Мы всё сделаем сами, а не поведём вас в ресторан. Еда подаётся свежая и готовиться на ваших глазах в особенном, живописном месте!
Во время поездки вас ждет насыщенная и разнообразная программа:
- посещение двух виноделен;
- интересные рассказы об истории и современности виноделия;
- вкуснейший завтрак;
- трапеза на закате;
- отличное вино;
- лёгкие закуски;
- красивейшие виды и панорамы природы.
Организационные детали
Примерный план поездки:
- около 9:00 мы забираем вас с места проживания, в дороге познакомимся, побеседуем о винах;
- классический израильский завтрак — шакшука на природе;
- посещаем 2 винодельни в Иудейских горах, которые вы выберите по нашим рекомендациям. В предварительной переписке мы узнаем, что вы любите.
- наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат;
- после заката возвращаем вас домой.
В стоимость экскурсии входят:
- завтрак и обед с вином на природе;
- посещение двух виноделен-бутиков с рассказами и дегустациями;
- все транспортные расходы, включая топливо и паркинг.