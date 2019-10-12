4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Израиль
  2. Тель-Авив
  3. Экскурсии

  4. Две винодельни и пикник

Провести день, наслаждаясь красивейшими панорамами, ароматными вином и деликатесами местной кухни

Sasha
Задать вопрос
Sasha – ваш гид
Приглашаем забыть обо всех проблемах и отправиться в увлекательное путешествия в мир вина и хорошей кухни.

Вы побываете на винодельнях Villa Wilhelma и SeaHorse, узнаете секреты и тонкости производства вина и, конечно, продегустируете его.

А после встретите закат, пробуя лёгкие деликатесы и любуясь невероятными природными видами.

Мы хотим поделиться с вами тем, что любим сами!
От 360 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 20 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник

Что вас ожидает

Виноделие в Израиле появилось не менее 5–6 тыс. лет назад. А современное промышленное производство вина основано уже более ста лет как. В радиусе часа езды от центра Тель-Авива находится множество прекрасных семейных виноделен-бутиков.

На наш взгляд, винный туризм – это совсем не чревоугодничество, а полноценное путешествие в мир нового и интересно. Мы посвятили много сил, времени и личного обаяния, чтобы разыскать и наладить контакты с маленькими семейными предприятиями. В XXI веке они работают вручную и выпускают очень небольшое количество высококачественного вина. Дегустации и экскурсии проводят сами хозяева, а мы в это время помогаем с переводом.

К еде у нас особо трепетное отношение. Мы всё сделаем сами, а не поведём вас в ресторан. Еда подаётся свежая и готовиться на ваших глазах в особенном, живописном месте!

Во время поездки вас ждет насыщенная и разнообразная программа:

  • посещение двух виноделен;
  • интересные рассказы об истории и современности виноделия;
  • вкуснейший завтрак;
  • трапеза на закате;
  • отличное вино;
  • лёгкие закуски;
  • красивейшие виды и панорамы природы.

Организационные детали

Примерный план поездки:

  • в 10:00 мы забираем вас из условленного места, в дороге побеседуем о винах, познакомимся и узнаем, кто что любит;
  • завтракаем на природе;
  • посещаем винодельню Villa Wilhelma, где нам расскажут о производстве вин и дадут продегустировать собственную продукцию;
  • посещаем винодельню SeaHorse, знакомимся с Ze’ev Dunle и его вином;
  • наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной нашими руками, и смотрим на закат;
  • около 20:00 возвращаем вас домой.

В стоимость экскурсии входят:

  • завтрак и обед на природе;
  • посещение двух виноделен-бутиков с рассказами и дегустациями;
  • все транспортные расходы, включая топливо и паркинг.

Стоимость экскурсии:

  • для групп 10-20 человек – 118.80 евро/человек;
  • для групп 5-9 человек – 138 евро/человек;
  • для группы 3-4 человека – 172 евро/человек;
  • для группы 2 человека – 224 евро/человек.
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник
Две винодельни и пикник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sasha
Sasha
Я организовываю группы и вожу в походы по Израилю. Администратор некоммерческой группы, которая дает своим участникам возможность активно и разнообразно проводить время в зависимости от своих личных предпочтений и интересов. Мы сами ищем и придумываем, куда ездить, сопровождаем группы путешественников, переводим с иврита и английского. Готовим для своих гостей и показываем им красоты природы и страны.
Напишите мне

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
12 октября 2019
Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
Павел
26 мая 2019
Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный собеседник: это когда настолько интересная беседа, что постоянно перебиваешь друг друга, говоришь одновременно, обсуждаешь абсолютно разные темы (технологии, воспитание детей, культура, вино, отношения и пр.).
Утро началось с того, что мы заехали на тихую поляну в сосновом лесу с видом на поросшие зеленью горы, и Саша приготовил на походной горелке прекрасную шакшуку на завтрак (еврейское блюдо из яиц с овощами и сыром).
Потом мы посетили 3 винодельни - две бутиковые Agur и Sternbach, где хозяева этих виноделен, дедушки в возрасте, рассказывали нам, как они создавали свои вина, и давали их пробовать. А потом заехали на винодельню Sphera, где в этот день был праздник вина с живой музыкой и большим количеством людей. Девочки подливали по нашему желанию все виды выпускаемого вина, а потом можно было приобрести понравившееся.
После дегустаций мы заехали на гору, покрытую сосновым лесом, с видом на Иерусалим, где Саша приготовил великолепный обед - это были сочные антрекоты из говядины, приготовленные на углях, нежнейшие тающие во рту стейки из молодого ягненка (Саша сказал, что это наш десерт :)), и все это в сопровождении овощей гриль, свежего салата и домашнего хумуса с хлебными лепешками. В Тель-Авив вернулись уже после заката. Это был очень классный и запоминающийся день. Саша, спасибо!!!
6 апреля 2018
Одна из самых неожиданных, необычных и интересных экскурсий в Израиле, скорее даже - отлично проведенный день. Александр хороший рассказчик, прекрасный организатор и еще он замечательно готовит - рекомендуем не завтракать перед этой поездкой :). Очень интересные винодельни - узнаешь Израиль с совершенно другой стороны, а на одной из виноделен прекрасный рассказ "упорядочил" наши ранее разрозненные знания о процессе "винотворчества". Ну и оба пикника замечательны - живописные места, вкусная еда и отличная организация. Да и кроме экскурсии Саша подсказал много "правильных" мест в Тель-Авиве. Рекомендую.
23 ноября 2016
Спасибо за прекрасный день проведённый в хорошей компании и в красивом месте!!Мы любим интересные экскурсии и харизматичных экскурсоводов, с огнём в глазах и любовью к месту в котором живёшь, здесь совпало все....посетили две отличные винодельни, с хорошим вином которое заняло призовые места на выставке в Аргентине и Ньйорке, а пикник который был организован вообще запомнится надолго, никогда не думали что как израильтяне будем жарить мясо в лесу между Иерусалимом и Тель Авивом, кушать вкуснейший хумус и пить прекрасное вино!

Гастрономические экскурсии в Тель-Авиве

Израиль: едем влюбляться в виноИзраиль: едем влюбляться в виноИзраиль: едем влюбляться в вино
180 за экскурсию
4 часа
Все оттенки и тонкости напитка на винодельне в окрестностях Тель-Авива
Когда в стране зародилось виноделие? Какие сорта винограда у нас растут? Как выбрать правильное вино и на что стоит обращать внимание? Вы узнаете всё и даже чуточку больше о напитке, продегустируете местные сорта и точно захотите прихватить с собой пару изумрудных бутылок.

Выбирайте и другие экскурсии в Тель-Авиве

За городомВсеГастрономическиеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНа велосипедеНа автобусеОбзорныеНеобычные маршрутыНа автомобиле