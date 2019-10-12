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собеседник: это когда настолько интересная беседа, что постоянно перебиваешь друг друга, говоришь одновременно, обсуждаешь абсолютно разные темы (технологии, воспитание детей, культура, вино, отношения и пр.). Утро началось с того, что мы заехали на тихую поляну в сосновом лесу с видом на поросшие зеленью горы, и Саша приготовил на походной горелке прекрасную шакшуку на завтрак (еврейское блюдо из яиц с овощами и сыром). Потом мы посетили 3 винодельни - две бутиковые Agur и Sternbach, где хозяева этих виноделен, дедушки в возрасте, рассказывали нам, как они создавали свои вина, и давали их пробовать. А потом заехали на винодельню Sphera, где в этот день был праздник вина с живой музыкой и большим количеством людей. Девочки подливали по нашему желанию все виды выпускаемого вина, а потом можно было приобрести понравившееся. После дегустаций мы заехали на гору, покрытую сосновым лесом, с видом на Иерусалим, где Саша приготовил великолепный обед - это были сочные антрекоты из говядины, приготовленные на углях, нежнейшие тающие во рту стейки из молодого ягненка (Саша сказал, что это наш десерт:)), и все это в сопровождении овощей гриль, свежего салата и домашнего хумуса с хлебными лепешками. В Тель-Авив вернулись уже после заката. Это был очень классный и запоминающийся день. Саша, спасибо!!!