Вечерние экскурсии Тель-Авива

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Две винодельни и пикник
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
«наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат»
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от 1 250 за всё до 2 чел.
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
Начало: Ваш отель в Тель-Авиве
«Поездка на ночную Божественную Литургию в Храме Гроба Господня проходит по субботам»
Расписание: C Субботы на Воскресение
$80 за человека
Прогулка по ночному Яффо
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
«Программа экскурсии «Прогулка по ночному Яффо»:»
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 18:30
31 июл в 18:30
$250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 октября 2019
    Две винодельни и пикник
    Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
  • П
    Павел
    26 мая 2019
    Две винодельни и пикник
    Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный
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    собеседник: это когда настолько интересная беседа, что постоянно перебиваешь друг друга, говоришь одновременно, обсуждаешь абсолютно разные темы (технологии, воспитание детей, культура, вино, отношения и пр.). Утро началось с того, что мы заехали на тихую поляну в сосновом лесу с видом на поросшие зеленью горы, и Саша приготовил на походной горелке прекрасную шакшуку на завтрак (еврейское блюдо из яиц с овощами и сыром). Потом мы посетили 3 винодельни - две бутиковые Agur и Sternbach, где хозяева этих виноделен, дедушки в возрасте, рассказывали нам, как они создавали свои вина, и давали их пробовать. А потом заехали на винодельню Sphera, где в этот день был праздник вина с живой музыкой и большим количеством людей. Девочки подливали по нашему желанию все виды выпускаемого вина, а потом можно было приобрести понравившееся. После дегустаций мы заехали на гору, покрытую сосновым лесом, с видом на Иерусалим, где Саша приготовил великолепный обед - это были сочные антрекоты из говядины, приготовленные на углях, нежнейшие тающие во рту стейки из молодого ягненка (Саша сказал, что это наш десерт:)), и все это в сопровождении овощей гриль, свежего салата и домашнего хумуса с хлебными лепешками. В Тель-Авив вернулись уже после заката. Это был очень классный и запоминающийся день. Саша, спасибо!!!

  • В
    Валерия
    9 октября 2018
    Две винодельни и пикник
    Спасибо, отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июле 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 1 250. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 7 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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