10 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Винный тур по Тель-Авиву: Дегустация и пикник с видом на закат
Погрузитесь в мир виноделия с эксклюзивным туром по винодельням Тель-Авива. Дегустация вин, завтрак и пикник на закате ждут вас
«наслаждаемся гурманской трапезой, приготовленной на наших глазах, и смотрим на закат»
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
от €1 250 за всё до 2 чел.
7 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Ночная Литургия в Храме Гроба Господня
Начало: Ваш отель в Тель-Авиве
«Поездка на ночную Божественную Литургию в Храме Гроба Господня проходит по субботам»
Расписание: C Субботы на Воскресение
$80 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
«Программа экскурсии «Прогулка по ночному Яффо»:»
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 18:30
31 июл в 18:30
$250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 октября 2019Очень клёвая экскурсия! Целый день на одном дыхании, в сопровождении с очень вкусной едой местного характера и интересной экскурсией по самим винодельням! Рекомендую!
- ППавел26 мая 2019Саша - очень классный! С ним я провел целый день в Израиле, и это было очень интересно. Саша - отличный
- ВВалерия9 октября 2018Спасибо, отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Вечерние»
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