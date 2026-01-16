I Iskander Яффо - шкатулка с секретами Очень понравилась экскурсия: содержательно и интересно!

В Вячеслав Яффо - шкатулка с секретами Все было отлично!!!

М Мария Яффо - шкатулка с секретами Экскурсия достойна внимания. Показали интересные места, галерею с интересными картинами и скульптура. Однако не хватило исторической информации.

K KONSTANTIN Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу Хорошая дикция

D Diana Яффо - шкатулка с секретами Очень интересно. На следующий день прошлась по тому же маршруту уже самостоятельно.

С Самохвалова Яффо - шкатулка с секретами Интересная, комфортная экскурсия для разновозрастной компании.

G Gleb Яффо - шкатулка с секретами Отличная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно и не утомительно, всё было размеренно. Галина еще посоветовала нам очень вкусный ресторан недалеко от места экскурсии, мы были в восторге!

М Марина Яффо - шкатулка с секретами Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!

Ю Юлия Яффо - шкатулка с секретами Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!