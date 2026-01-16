-
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
«В каждом переулке и закоулке Яффо кроется история или легенда»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€257
€270 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Начало: Louis Pasteur St 2
«Для любителей исторических тайн, загадок и легенд: история 4000 тысяч лет за одно короткое путешествие»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
$32 за человека
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
Парящий апельсин, утопические идеи, традиции и свобода
Начало: В Яффо
«Пройти путь от древнего порта Яффо к улицам современного Тель-Авива — и почувствовать, как в одном пространстве соединяются древние мифы и жизнь современного города»
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€112
€140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIskander16 января 2026Очень понравилась экскурсия: содержательно и интересно!
- ВВячеслав1 декабря 2025Все было отлично!!!
- ММария2 ноября 2025Экскурсия достойна внимания. Показали интересные места, галерею с интересными картинами и скульптура. Однако не хватило исторической информации.
- KKONSTANTIN8 июня 2025Хорошая дикция
- DDiana11 мая 2025Очень интересно. На следующий день прошлась по тому же маршруту уже самостоятельно.
- ССамохвалова8 мая 2025Интересная, комфортная экскурсия для разновозрастной компании.
- GGleb14 апреля 2025Отличная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно и не утомительно, всё было размеренно. Галина еще посоветовала нам очень вкусный ресторан недалеко от места экскурсии, мы были в восторге!
- ММарина9 апреля 2025Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
- ЮЮлия8 апреля 2025Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
- ММаксим22 сентября 2024Потрясающая особенность экскурсии в том, что во многом она проходит не в виде какой-то лекции, а, по сути, дружеской беседы,
