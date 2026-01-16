Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Тель-Авива с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Яффо - шкатулка с секретами
Пешая
3 часа
-
5%
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
«В каждом переулке и закоулке Яффо кроется история или легенда»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€257€270 за всё до 10 чел.
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Пешая
2 часа
1 отзыв
Аудиогид
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
Начало: Louis Pasteur St 2
«Для любителей исторических тайн, загадок и легенд: история 4000 тысяч лет за одно короткое путешествие»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
$32 за человека
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
На машине
3 часа
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
От легенд Яффо к ритму Тель-Авива
Парящий апельсин, утопические идеи, традиции и свобода
Начало: В Яффо
«Пройти путь от древнего порта Яффо к улицам современного Тель-Авива — и почувствовать, как в одном пространстве соединяются древние мифы и жизнь современного города»
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
6 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€112€140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iskander
    16 января 2026
    Яффо - шкатулка с секретами
    Очень понравилась экскурсия: содержательно и интересно!
  • В
    Вячеслав
    1 декабря 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Все было отлично!!!
  • М
    Мария
    2 ноября 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия достойна внимания. Показали интересные места, галерею с интересными картинами и скульптура. Однако не хватило исторической информации.
  • K
    KONSTANTIN
    8 июня 2025
    Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу
    Хорошая дикция
  • D
    Diana
    11 мая 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Очень интересно. На следующий день прошлась по тому же маршруту уже самостоятельно.
  • С
    Самохвалова
    8 мая 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Интересная, комфортная экскурсия для разновозрастной компании.
  • G
    Gleb
    14 апреля 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно и не утомительно, всё было размеренно. Галина еще посоветовала нам очень вкусный ресторан недалеко от места экскурсии, мы были в восторге!
  • М
    Марина
    9 апреля 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
    Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
    Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
  • М
    Максим
    22 сентября 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Потрясающая особенность экскурсии в том, что во многом она проходит не в виде какой-то лекции, а, по сути, дружеской беседы,
    читать дальше

    когда узнаёшь кучу интересных вещей как бы промеждупрочем. Ну и закончить путешествие ужином в портовом ресторане, который подсказал гид, - особый кайф. Спасибо.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Яффо - шкатулка с секретами;
  2. Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по городу;
  3. От легенд Яффо к ритму Тель-Авива.
Какие места ещё посмотреть в Тель-Авиве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Церковь Святого Петра;
  3. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в феврале 2026
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 257 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Тель-Авива в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году