1 отзыв оставили туристы

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Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авив

5
1 отзыв
Олег С.
Олег С. – Гид из Тель-Авива
Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авив
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $65 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта им. Бен-Гуриона в Тель-Авив
Трансферы из Тель-Авива в аэропорт им. Бен-Гуриона и обратно. В моём автомобиле 🚘 могут разместиться до 7-ми туристов с чемоданами и ручной кладью одновременно. Данные услуги в итоге окажутся еще и намного дешевле, чем заказ двух обычных такси 🚕 или, в случае с крупногабаритным багажом, грузового такси.
Что входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт им. Бен-Гуриона

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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