1 отзыв оставили туристы

Трансферы из Тель-Авива в аэропорт им. Бен-Гуриона и обратно. В моём автомобиле 🚘 могут разместиться до 7-ми туристов с чемоданами и ручной кладью одновременно. Данные услуги в итоге окажутся еще и намного дешевле, чем заказ двух обычных такси 🚕 или, в случае с крупногабаритным багажом, грузового такси.
Что входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт им. Бен-Гуриона
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.