1 отзыв оставили туристы

Трансферы из Тель-Авива в аэропорт им. Бен-Гуриона и обратно. В моём автомобиле 🚘 могут разместиться до 7-ми туристов с чемоданами и ручной кладью одновременно. Данные услуги в итоге окажутся еще и намного дешевле, чем заказ двух обычных такси 🚕 или, в случае с крупногабаритным багажом, грузового такси.