История Страны Израиля – это смешение эпох, культур, народов и порядков. В разные времена разные завоеватели назначали столицей ⭐️ различные города страны.

Так, при римлянах административным центром провинции Палестина была Кейсария – самый мощный и технически оснащенный порт древнего мира, построенный Иродом – великим тираном и строителем.

Спустя почти тысячу лет при крестоносцах столицей становится Акко. Это один из древнейших на Земле городов. Акко – город-загадка: мы не знаем даже, что означает его название. С Акко связано немало любопытных событий. Здесь получил свое известное прозвище «Львиное Сердце» король Англии Ричард, Акко не сумел взять Наполеон, а в двадцатом веке Акко становится религиозным центром бахайской традиции…

Программа экскурсии 🧭 «Кейсария и Акко – древние столицы Палестины»: