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Кесария и Акко - две древние столицы Палестины

Вадим Л.
Вадим Л. – Гид из Тель-Авива
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $275 за экскурсию

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Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины

Что вы увидите

  • Кесария. Уцелевшие фрагменты дворца Ирода.
  • Кесария. Уцелевшие фрагменты дворца Понтия.
  • Кесария. Древний ипподром.
  • Кесария. Древний театр.
  • Акко. Порт.
  • Акко. Залы Крестоносцев.
  • Акко. Музей в бывшем турецком хамаме.
  • Другие объекты.
История Страны Израиля – это смешение эпох, культур, народов и порядков. В разные времена разные завоеватели назначали столицей ⭐️ различные города страны.
Так, при римлянах административным центром провинции Палестина была Кейсария – самый мощный и технически оснащенный порт древнего мира, построенный Иродом – великим тираном и строителем.
Спустя почти тысячу лет при крестоносцах столицей становится Акко. Это один из древнейших на Земле городов. Акко – город-загадка: мы не знаем даже, что означает его название. С Акко связано немало любопытных событий. Здесь получил свое известное прозвище «Львиное Сердце» король Англии Ричард, Акко не сумел взять Наполеон, а в двадцатом веке Акко становится религиозным центром бахайской традиции…

Программа экскурсии 🧭 «Кейсария и Акко – древние столицы Палестины»:

  • Кейсария. Город-порт, построенный царем Иродом.
  • Римский театр.
  • Ипподром.
  • Фундаменты дворцов Ирода и Понтия.
  • Ворота периода крестоносцев.
  • Византийская улица Кардо.
  • Акко. Самый большой город 🏙️ крестоносцев из сохранившихся в мире.
  • Залы крестоносцев.
  • Подземные ходы.
  • Рефекториум (столовая крестоносцев).
  • Арестантские помещения.
  • Санитарные и другие помещения.
  • Турецкий хамам (ныне музей 🖼 истории 📖 Акко).
  • Постройки эпохи Ахмада эль-Джазара.
  • Мечети, постоялые дворы, тюрьма.
  • Старинный маяк
  • Тунисская синагога с удивительными мозаичными панно, на которых изображена история евреев от Авраама до современности (если будет возможность).
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Платные входы в Национальные парки Кесария и Залы Крестоносцев в Акко
  • Национальный парк Кейсария: 23 шекеля (7$)
  • Национальный парк Акко: 46 шекелей (14$)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель и по договоренности.
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Л.
Вадим Л.
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