История Страны Израиля – это смешение эпох, культур, народов и порядков. В разные времена разные завоеватели назначали столицей ⭐️ различные города страны.
Так, при римлянах административным центром провинции Палестина была Кейсария – самый мощный и технически оснащенный порт древнего мира, построенный Иродом – великим тираном и строителем.
Спустя почти тысячу лет при крестоносцах столицей становится Акко. Это один из древнейших на Земле городов. Акко – город-загадка: мы не знаем даже, что означает его название. С Акко связано немало любопытных событий. Здесь получил свое известное прозвище «Львиное Сердце» король Англии Ричард, Акко не сумел взять Наполеон, а в двадцатом веке Акко становится религиозным центром бахайской традиции…
Программа экскурсии 🧭 «Кейсария и Акко – древние столицы Палестины»:
Кейсария. Город-порт, построенный царем Иродом.
Римский театр.
Ипподром.
Фундаменты дворцов Ирода и Понтия.
Ворота периода крестоносцев.
Византийская улица Кардо.
Акко. Самый большой город 🏙️ крестоносцев из сохранившихся в мире.
Залы крестоносцев.
Подземные ходы.
Рефекториум (столовая крестоносцев).
Арестантские помещения.
Санитарные и другие помещения.
Турецкий хамам (ныне музей 🖼 истории 📖 Акко).
Постройки эпохи Ахмада эль-Джазара.
Мечети, постоялые дворы, тюрьма.
Старинный маяк
Тунисская синагога с удивительными мозаичными панно, на которых изображена история евреев от Авраама до современности (если будет возможность).
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Платные входы в Национальные парки Кесария и Залы Крестоносцев в Акко
Национальный парк Кейсария: 23 шекеля (7$)
Национальный парк Акко: 46 шекелей (14$)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель и по договоренности.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.