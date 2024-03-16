Описание

Что вас ожидает: Наши преимущества перед обычным такси: Удобство и экономия. Если у вас большая семья или компания друзей, и вы ни под каким предлогом не хотите расставаться и рассаживаться в два автомобиля, а такси не может взять на борт более 4-х пассажиров (в Израиле таков закон), мы можем предложить вам поездку на комфортабельном минивене KIA Carnival 2017. В наших автомобилях могут разместиться 7 туристов с чемоданами и ручной кладью одновременно. Наши услуги в итоге окажутся еще и намного дешевле, чем заказ 2-х обычных такси или, в случае с крупногабаритным багажом, грузового такси. Высокое качество услуги. Первый контакт пассажиров с нашими сотрудниками происходит уже в зале встреч. Наш водитель ждет клиентов с табличкой на которой написано имя туриста, заказавшего встречу. Сотрудник ожидает столько времени — сколько понадобится гостю для прохода через все зоны контроля и получения багажа. Эта услуга не стоит дополнительной оплаты. Вряд ли какой-либо другой перевозчик согласится простаивать без денежной компенсации. По дороге и по прибытию в место назначения наш водитель постарается помочь туристу решить любые вопросы организационного характера. Комфорт. Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами. К сожалению, многие предприниматели в сфере туристических перевозок относятся к своей работе с туристами недобросовестно. Для нас же всё иначе. Трансферы по Израилю для наших клиентов. Важная информация: Все наши автомобили оснащены детскими сиденьями (услуга по требованию).