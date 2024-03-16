Индивидуальный трансфер из исторического Иерусалима в чудесное Мёртвое море
Подарите себе путешествие от исторического Иерусалима к чудесному Мёртвому морю с нашей высококачественной услугой трансфера.
Мы предлагаем комфортабельные и безопасные перевозки, обеспечивая вам возможность просто насладиться поездкой.
Наши опытные водители позаботятся о вашем комфорте и безопасности, что позволит вам расслабиться и насладиться прекрасными видами, которые предлагает путь от Иерусалима до Мёртвого моря.
Мы предлагаем комфортабельные и безопасные перевозки, обеспечивая вам возможность просто насладиться поездкой.
Наши опытные водители позаботятся о вашем комфорте и безопасности, что позволит вам расслабиться и насладиться прекрасными видами, которые предлагает путь от Иерусалима до Мёртвого моря.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Наши преимущества перед обычным такси: Удобство и экономия. Если у вас большая семья или компания друзей, и вы ни под каким предлогом не хотите расставаться и рассаживаться в два автомобиля, а такси не может взять на борт более 4-х пассажиров (в Израиле таков закон), мы можем предложить вам поездку на комфортабельном минивене KIA Carnival 2017. В наших автомобилях могут разместиться 7 туристов с чемоданами и ручной кладью одновременно. Наши услуги в итоге окажутся еще и намного дешевле, чем заказ 2-х обычных такси или, в случае с крупногабаритным багажом, грузового такси. Высокое качество услуги. Первый контакт пассажиров с нашими сотрудниками происходит уже в зале встреч. Наш водитель ждет клиентов с табличкой на которой написано имя туриста, заказавшего встречу. Сотрудник ожидает столько времени — сколько понадобится гостю для прохода через все зоны контроля и получения багажа. Эта услуга не стоит дополнительной оплаты. Вряд ли какой-либо другой перевозчик согласится простаивать без денежной компенсации. По дороге и по прибытию в место назначения наш водитель постарается помочь туристу решить любые вопросы организационного характера. Комфорт. Отзывы довольного пассажира способствуют привлечению новых клиентов, и сам он регулярно обращается к нам за новыми трансферами. К сожалению, многие предприниматели в сфере туристических перевозок относятся к своей работе с туристами недобросовестно. Для нас же всё иначе. Трансферы по Израилю для наших клиентов. Важная информация: Все наши автомобили оснащены детскими сиденьями (услуга по требованию).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Все наши автомобили оснащены детскими сиденьями (услуга по требованию)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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